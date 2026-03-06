México

La familia Baillères y su ostentosa fortuna, superior a la de los Coppel y sólo debajo de pesos pesados como Slim

Se trata de un linaje que se encuentra en el top de los más millonarios de México

Él es Gonzalo Hevia Baillères.
Él es Gonzalo Hevia Baillères. Salió hace tiempo con Belinda. (Captura de pantalla de Youtube/@MundoEjecutivoTV)

La familia Baillères ocupa un lugar privilegiado en el universo de las grandes fortunas mexicanas, situándose por encima de clanes empresariales como los Coppel y solo superada por nombres como Carlos Slim y Germán Larrea.

Este linaje, encabezado por Alejandro Baillères Gual, ha consolidado un patrimonio que lo posiciona como el cuarto más rico del país según el ranking 2025 de Forbes, con una estimación que ronda los 9.000 millones de USD.

Alberto Baillères González y Alejandro
Alberto Baillères González y Alejandro Baillères . Foto: Facebook-Joel Castro

La magnitud de esta riqueza, forjada en sectores como la minería, los seguros y el comercio, se refleja en el crecimiento sostenido de su conglomerado, Grupo BAL, y en la diversificación de sus inversiones.

Grupo BAL: parte de la riqueza de los Baillères

La empresa pertenece al conglomerado
La empresa pertenece al conglomerado Grupo Bal, uno de los más importantes de México. Crédito: GNP Seguros

El conglomerado familiar incluye empresas clave como Industrias Peñoles, referente en la extracción de plata; GNP Seguros, líder en el sector asegurador mexicano; y la emblemática cadena de tiendas departamentales El Palacio de Hierro.

Durante 2024, estos negocios experimentaron incrementos notables: Peñoles reportó ventas netas superiores a los 6.650 millones de USD, mientras que la rama comercial alcanzó ingresos consolidados por 19.773 millones de pesos, con crecimientos del 14,3 % en el último trimestre.

El avance de la fortuna Baillères, con una subida del 11 % respecto al año anterior, la coloca muy por encima de la suma registrada por la familia Coppel, cuyo patrimonio se mantiene por debajo de la barrera de los 8.000 millones de USD.

El ascenso de la familia Baillères en el ranking de Forbes

Carlos Slim, Germán Larrea, Salinas
Carlos Slim, Germán Larrea, Salinas Pliego, Servitje y Baillères los hombres más ricos de México. Foto: Facebook / @jehemadi

La publicación anual de Forbes situó a Alejandro Baillères y su familia como el tercer grupo más acaudalado de México en 2025, solo detrás de Carlos Slim —quien mantiene el liderazgo nacional con 77.500 millones de USD— y Germán Larrea, cuyo patrimonio alcanza los 28.600 millones de USD.

El crecimiento de los Baillères supera ampliamente al de otros consorcios nacionales y muestra una tendencia sostenida de expansión.

Este posicionamiento responde al desempeño de los distintos brazos del Grupo BAL, que abarca desde la minería hasta el sector financiero y el comercio de lujo. El conglomerado experimentó incrementos de hasta el 14,5 % en comercio, 10,3 % en crédito y 12,7 % en bienes raíces, lo que consolidó la posición de la familia. En contraste, otras grandes fortunas del país, como la de los Coppel, han presentado un crecimiento más modesto, ocupando la décima posición en la lista de Forbes.

Temas Relacionados

BaillèresAlejandro BaillèresGonzalo Hevia Baillèresmexico-noticias

