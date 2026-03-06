Gobierno de Sheinbaum mantendrá operativo de seguridad en Jalisco tras violencia por abatimiento de ‘El Mencho’

Omar García Harfuch estuvo la mañana de este viernes en la mañanera, que se llevó a cabo en Jalisco. (Presidencia)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina que se llevó a cabo desde Jalisco, que, tras el operativo llevado a cabo el pasado domingo 22 de febrero para detener a Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que el delincuente perdió la vida, se mantendrá un operativo de seguridad para evitar violencia en el estado.

“La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener el despliegue y la coordinación permanente con el Gobierno de Jalisco. El Gabinete de Seguridad continuará presente en la entidad para respaldar las acciones locales, supervisar operaciones y proteger a la población”, dijo el funcionario frente a medios de comunicación.

Recordó que el operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, mismo que encabezó la Secretaría de la Defensa Nacional, donde elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea desarrollaron una operación para la detención de El Mencho, sin embargo, tras agresiones del delincuente y sus operadores, resultó herido y posteriormente perdió la vida.

Tras la acción, recordó, se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos en diversos puntos del estado, por lo que, el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno de Jalisco, y otras entidades federativas, actuó de manera coordinada con los estados para reforzar la presencia de las autoridades, restablecer el orden y proteger a la ciudadanía.

Harfuch afirma que continúan investigaciones contra CJNG tras abatimiento de ‘El Mencho’

En la conferencia de prensa matutina, Harfuch también aseguró que tras el abatimiento de El Mencho, continúan las investigaciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Las acciones y las investigaciones continúan, estas acciones llevadas a cabo por el Gabinete de Seguridad, y específicamente esta operación llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo es por una persona específica, lo que se busca es disminuir la violencia en el país, disminuir la violencia en la región, y eso, pues son organizaciones criminales más que de una sola persona”, dijo.

Señaló que la autoridad pudo restablecer la paz en coordinación con las autoridades de Jalisco de manera muy rápida, tras el abatimiento del líder criminal.

Gobierno de Sheinbaum reforzará programas para jóvenes en Jalisco

Rosa Icela Rodríguez dijo que se aumentarán las oportunidades para jóvenes en el estado. (Presidencia)

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer, también en la conferencia de prensa matutina, que en coordinación con el estado de Jalisco se trabajarán varias estrategias de atención a jóvenes, sobre todo la estrategia Jóvenes Transformando México.

Señaló que este año se construirán muchas oportunidades para los jóvenes, tanto en educación, como en deporte y cultura.

“Este año habrá nuevos planteles de bachillerato nacional Margarita Maza, en un número importante, que son 22. Así como un centro que se inaugura hoy, por parte de la presidenta de la República, en El Salto, un centro de bachillerato tecnológico agropecuario. También se crearán cuatro telebachilleratos comunitarios y se ampliarán dos centros más de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios”.

Dijo que se reconvertirán dos centros de estudio de Bachillerato y se edificarán cuatro centros comunitarios México Imparable en Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Se pondrán en marcha programas para jóvenes, especialmente, resaltando uno: Jóvenes Unen al Barrio.

“Todo es para la prioridad que para el gobierno de México significan los jóvenes en esta entidad”, dijo.