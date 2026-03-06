México

En Ciudad de México el congreso busca frenar venta de animales en Internet

La regulación es impulsada tras el aumento de casos en redes sociales y marketplaces, ya que la prohibición en mercados públicos no es suficiente

La venta de animales se
La venta de animales se ha trasladado a las redes sociales y plataformas digitales tras la prohibición en mercados públicos. (Foto: Congreso de la CDMX)

En la Ciudad de México, la compraventa de animales en línea ha encendido la alarma entre autoridades y defensores del bienestar animal. Aunque existen leyes que prohíben la venta ilegal de seres sintientes en calles y mercados, la migración de esta actividad a plataformas digitales ha planteado nuevos retos legislativos.

Venta de animales en línea: una práctica que desafía la ley

Actualmente, la venta ilegal de animales se ha trasladado de los espacios públicos a redes sociales y plataformas digitales. El diputado Manuel Talayero Pariente, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), advirtió en el Congreso capitalino que el maltrato animal inicia desde estos anuncios en internet.

Según el legislador, “mientras cerrábamos puertas al comercio ilegal en las calles, el maltrato abrió ventanas en internet”. Esta transición ha permitido que perros, gatos y otros animales se ofrezcan y adquieran con solo un “click”, lo que facilita que seres vivos terminen convertidos en simples productos de consumo.

Iniciativa legislativa para frenar la compraventa en Internet

Frente a esta situación, se ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales local. El objetivo principal es erradicar la venta de seres sintientes a través de medios electrónicos, involucrando tanto a quienes publican como a las plataformas que permiten estos anuncios.

La propuesta contempla que las plataformas digitales establezcan mecanismos para bloquear la venta de animales. Si no cumplen, podrían considerarse corresponsables de las infracciones asociadas a esta práctica ilegal. Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana colaborará con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial para identificar anuncios y transacciones fraudulentas.

En CDMX buscan sancionar la
En CDMX buscan sancionar la venta en línea de animales sintientes. (Foto: Congreso de la CDMX)

En palabras del diputado Talayero Pariente, la ciudad ha avanzado en cerrar espacios de venta ilegal y fortalecer las leyes, pero reconoce que la compraventa en internet sigue sin erradicarse totalmente, lo cual alimenta la saturación de refugios y el abandono de animales.

Realidad detrás de los anuncios digitales y retos de la regulación

Detrás de cada publicación de perros, gatos u otros seres sintientes en internet, se esconden situaciones preocupantes como la explotación de hembras para cría, cachorros enfermos y criadores clandestinos. Esta cara oculta agrava el problema de maltrato animal y pone en evidencia la urgencia de cerrar lagunas legales.

El fenómeno digital ha reconfigurado el comercio ilegal de animales en la capital. Hoy, la compraventa puede realizarse en minutos, lo que dificulta la intervención de las autoridades y exige nuevas estrategias para proteger a los animales.

Entre las medidas propuestas en la iniciativa, destacan:

  • Establecimiento de controles en plataformas digitales para impedir la venta.
  • Responsabilidad compartida entre usuarios y empresas tecnológicas.
  • Colaboración entre la SSC y la Procuraduría Ambiental para detectar y sancionar anuncios ilegales.

El Congreso de la Ciudad de México analiza actualmente la propuesta. La meta es reforzar la protección y bienestar animal, adaptando la legislación a los nuevos escenarios digitales y cerrando la puerta a la normalización de la venta ilegal de animales por internet.

