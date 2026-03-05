Rescatan a tlacuache lesionado tras ser atropellado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc

Una persona alertó a los oficiales por haber visto a un animal que se encontraba lesionado. Diseño: (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), en coordinación con personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (BVA), rescataron a un tlacuache que resultó lesionado tras ser atropellado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de atender un reporte realizado por un ciudadano.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este miércoles, cuando oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaban labores de vialidad y supervisión en el cruce de la avenida Fray Servando Teresa de Mier y la calzada de La Viga, en la colonia Esperanza. En ese punto, un ciudadano se acercó a los uniformados para solicitar su apoyo, al informar que metros más adelante se encontraba un animal herido que aparentemente había sido atropellado.

Tras recibir el aviso, los policías acudieron de inmediato al sitio señalado para verificar la situación. Al llegar, observaron a un pequeño mamífero que presentaba visibles signos de lesión, por lo que procedieron a resguardar el área y coordinar la atención correspondiente para garantizar la seguridad del animal.

El animal fue puesto a disposición de la BVA para recibir el tratamiento adecuado. Foto: (Captura de pantalla)

Debido a que se trataba de un ejemplar de fauna silvestre, los oficiales solicitaron el apoyo de personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal, unidad encargada de atender casos relacionados con animales en situación de riesgo dentro de la capital.

Minutos después, los especialistas de la BVA arribaron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para contener al animal sin poner en riesgo su integridad. Tras una valoración inicial, confirmaron que se trataba de un tlacuache, también conocido como zarigüeya, especie que habita en diversas zonas urbanas y periurbanas de la Ciudad de México.

El ejemplar fue colocado cuidadosamente dentro de un contenedor especial para su traslado seguro. Posteriormente, fue llevado a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde recibirá atención médica especializada.

En ese sitio, un médico veterinario zootecnista realizará una evaluación clínica completa para determinar el estado de salud del animal y proporcionar el tratamiento necesario para su recuperación. Una vez que el tlacuache se encuentre en condiciones adecuadas, será canalizado a las autoridades correspondientes para definir su posterior liberación en un entorno seguro.

La SSC mantiene operativos a favor de los animales en la capital. (Infobae México/Jenifer Nava)

Autoridades de la SSC destacaron que los oficiales de la corporación reciben capacitación para atender diferentes situaciones de emergencia, incluyendo rescates y resguardo de animales domésticos y silvestres que puedan encontrarse en peligro dentro de la ciudad.

Este tipo de intervenciones forman parte de las acciones que buscan proteger tanto a la fauna urbana como a la ciudadanía, ya que la presencia de animales heridos o desorientados en la vía pública puede representar riesgos para conductores y peatones.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró el llamado a la población para que, en caso de detectar animales lesionados, en peligro o en situación de riesgo, soliciten el apoyo de las autoridades o del oficial más cercano, a fin de que personal especializado pueda brindar la atención adecuada.

El rescate de este tlacuache pone de relieve la importancia de la colaboración entre ciudadanos y autoridades para proteger a las especies silvestres que habitan en la capital, así como para fomentar una convivencia responsable con la fauna que forma parte del entorno urbano de la Ciudad de México.