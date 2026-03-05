Quién es El Guacho, pareja sentimental de Laisha Oseguera, hija de El Mencho: fingió su muerte y está preso en EEUU

El acusado admitió su responsabilidad y expresó arrepentimiento, comprometiéndose a no reincidir en actividades delictivas. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Tras el abatimiento de El Mencho, se avivó el interés por otros integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como es el caso de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, conocido como "El Guacho“,

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sentenció a Gutiérrez Ochoa a 140 meses de prisión y tres años de libertad condicional por delitos vinculados al tráfico de drogas y lavado de dinero, además de ordenar la confiscación de bienes adquiridos a través de estas actividades ilícitas.

El caso se convierte, según autoridades estadounidenses, en un ejemplo de la estrategia para debilitar la estructura financiera y operativa de la organización criminal, que en la última década movilizó millones de dólares y toneladas de estupefacientes hacia territorio estadounidense.

El integrante del CJNG, nacido en Michoacán y yerno de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, fue caracterizado públicamente por el administrador de la DEA, Terrance Cole, como “la personificación de la arrogancia de los cárteles”.

Tras la muerte de El Mencho, surge el interés por otros integrantes del cártel. Imagen: Infobae México

Según Cole, Gutiérrez Ochoa “blanquea millones de dólares provenientes del narcotráfico, acumula efectivo y armas fantasma, secuestra a militares y cree poder vivir con lujo y anonimato en suelo estadounidense”.

Durante el juicio de 2025, Ochoa admitió haber gestionado más de USD 2,2 millones en efectivo, además de poseer dos armas imposibles de rastrear, vehículos de lujo, joyas y relojes, bienes que finalmente fueron incautados y entregados al Estado.

“La sentencia de hoy envía un mensaje claro: la DEA está desmantelando el CJNG pieza por pieza: a los financistas, a los lugartenientes, a las casas de seguridad y a los oleoductos que sustentan a estos narcoterroristas”, afirmó Cole.

El Guacho fingió su muerte para operar en Estados Unidos bajo identidad falsa

Laisha Michelle Oseguera González, hija del líder del CJNG, habría reaparecido en el funeral de “El Mencho”. (Infobae)

Las investigaciones documentan que Gutiérrez Ochoa, pareja sentimental de Laisha Oseguera González —hija de El Mencho y Rosalinda González Valencia—, llegó a Estados Unidos tras simular su fallecimiento.

Según el Departamento de Justicia, maniobró bajo una identidad falsa para establecerse en Riverside, California, donde residía en una propiedad adquirida con fondos del CJNG.

Previo a su detención, el acusado inició su carrera dentro del cártel hacia 2014, coordinando la transferencia y distribución de aproximadamente de metanfetamina de México a Estados Unidos, además de gestionar movimientos de cocaína.

La artista judicial Mona Edwards estuvo presente en la audiencia de 'El Guacho'. Su retrato lo muestra con barba y encadenado. (IG @monashaferedwards)

Las autoridades lo identifican como un miembro de alto rango dentro de la estructura del CJNG y pieza clave en su red de lavado de activos. E

El proceso judicial reveló que se valió del narcotráfico para adquirir residencias, vehículos y artículos de lujo, consolidando el esquema financiero de la organización en territorio estadounidense. Como parte del acuerdo de culpabilidad alcanzado en diciembre del año pasado, admitió la conspiración para blanquear las ganancias del cártel, habiendo almacenado activos por sumas millonarias en su domicilio.

Reportes oficiales señalan que, alrededor de noviembre de 2021, Gutiérrez Ochoa participó en el secuestro de dos miembros de la Marina de México, con el objetivo de conseguir la liberación de Rosalinda González Valencia, esposa de El Mencho, detenida por las autoridades mexicanas.

Esta operación lo colocó en el centro de una persecución binacional, obligándolo a huir a Estados Unidos y asumir una nueva identidad con apoyo de la cúpula del cártel. Según documentos judiciales, El Mencho llegó a notificar a sus allegados que Gutiérrez Ochoa había sido asesinado por mentir, reforzando así la coartada y favoreciendo su tránsito hacia el país vecino.