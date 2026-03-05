Proveedores y empresas deberán informar a consumidores sobre el uso de sus datos personales, esto dice la reforma aprobada en la Cámara de Diputados

Proveedores y empresas deberán proteger datos personales de los consumidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que busca fortalecer la protección de la privacidad ante prácticas comerciales invasivas y el uso indiscriminado de datos.Dicha modificación introduce nuevas obligaciones para quienes gestionan información personal de los consumidores.

Las modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor exigen que empresas y proveedores no solo resguarden, sino también informen a los usuarios sobre el manejo de sus datos personales. Según la reforma, quienes soliciten información sobre el uso de sus datos recibirán respuesta gratuita y clara sobre si existe información almacenada sobre ellos y para qué fines se utiliza.

Esta medida pretende frenar el uso indebido de datos como nombre, domicilio, teléfonos o correos electrónicos para actividades mercadotécnicas sin consentimiento explícito.

Obligaciones reforzadas para empresas y proveedores

El dictamen aprobado modifica el artículo 13 y el artículo 16 de la ley mencionada, donde se establece que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) clasificará como información reservada, confidencial o comercial reservada aquella que así determine la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Las empresas y proveedores deben cumplir con nuevas obligaciones:

Informar gratuitamente a cualquier persona que lo solicite si poseen datos personales suyos.

Utilizar la información únicamente para los fines autorizados por el consumidor.

Abstenerse de emplear los datos para publicidad o promociones no consentidas.

El objetivo central es garantizar que el manejo de los datos personales esté claramente definido y protegido, brindando mayor certeza jurídica a los consumidores.

La Profeco recibió más de 89 mil quejas de consumidores en 2024. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Panorama de quejas y persistencia de malas prácticas

Los datos del Buró Comercial de la Profeco revelan la magnitud del problema, ya que durante 2024, se registraron 89 mil 618 quejas de consumidores en México. Una parte significativa corresponde a inconformidades por llamadas de publicidad no solicitada o por el incumplimiento de términos y condiciones previamente establecidos.

A pesar de la existencia de herramientas implementadas por la Profeco para mitigar este tipo de molestias, el fenómeno persiste. Continúan las llamadas de proveedores que ofrecen productos y servicios sin contar con la autorización expresa del cliente, lo que genera inconformidad y vulnera la privacidad de los usuarios.

Derecho a “no ser molestados”

El dictamen destaca que las reformas robustecen la Ley Federal de Protección al Consumidor y refuerzan el derecho de los individuos a no ser molestados, así como la protección del tratamiento de sus datos personales.

La nueva legislación busca que los consumidores dispongan de mecanismos claros para saber quién tiene sus datos y para qué se usan, resguardando así su derecho a la privacidad. El Senado deberá revisar la propuesta para su aprobación definitiva, lo que podría marcar un punto de inflexión en la forma en que empresas y proveedores tratan la información de sus clientes en México.