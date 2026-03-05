Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ anuncia que perdió el oído tras bronconeumonía: “De repente me quedé sorda”

Maribel Fernández 'La Pelangocha' pierde la audición total tras sufrir bronconeumonía y enfrenta un complicado proceso de recuperación (Cuartoscuro)

Maribel Fernández, conocida como “La Pelangocha”, enfrenta la pérdida total de audición debido a una bronconeumonía, aunque continúa activa en la obra “Crisis para principiantes” en El Foro a sus 72 años.

Los médicos que la atendieron le han dado un 50% de posibilidades de recuperar el oído y la misma probabilidad de no volver a escuchar. “La neta estoy sorda”, expresó la actriz al mostrar sus dos auxiliares auditivos, señalando que “de repente me quedé sorda, pero de no oír nada nada, no le oigo nada sin los aparatos; ya hoy empecé a escuchar poquititito, se me inflamaron demasiado”. La actriz confesó que el proceso le provocó depresión.

El tratamiento ha resultado complicado, ya que la combinación de la edad de Maribel Fernández y sus problemas cardíacos ha limitado las opciones médicas. La artista, que comenzó su carrera en los años setenta en producciones como “Chespirito” y “El Chavo del Ocho”, se mantiene optimista sobre su recuperación y afirma sentirse afortunada de poder trabajar junto a jóvenes actores.

La actriz mexicana, de 72 años, emplea auxiliares auditivos tras quedar completamente sorda por inflamación en los oídos

‘La Pelangocha’ y los retos de su salud

“La Pelangocha”, enfrenta desde inicios de 2026 un cuadro de salud delicado. La actriz confirmó entonces que debía someterse a una intervención médica para tratar una obstrucción en la arteria carótida, responsable de llevar oxígeno al cerebro.

Explicó que experimentó episodios de pérdida de equilibrio y que el procedimiento implicaría un cateterismo para destapar la arteria.

En declaraciones recientes, Fernández aclaró que ya cuenta con un marcapasos, el cual funciona correctamente. Sin embargo, la nueva cirugía se volvió necesaria porque la arteria afectada impide una correcta oxigenación cerebral.

A lo largo de los últimos años, la actriz ha enfrentado distintos problemas de salud, incluyendo tres infartos, cirugías cardiovasculares, la colocación de cinco stents, problemas derivados del marcapasos y, en 2025, una negligencia médica vinculada a un tratamiento oftalmológico que casi le cuesta la visión de un ojo. En esa ocasión, un medicamento contraindicado con los anticoagulantes que toma le provocó un coágulo, situación que fue atendida a tiempo.

Fernández ha manifestado que mantiene una actitud positiva, y continúa activa en proyectos televisivos, aunque bajo constante supervisión médica.

Maribel Fernández afronta el reto médico con un 50% de posibilidades de recuperar la capacidad auditiva según su equipo de doctores (Foto: YotuTube/Imagen Entretenimiento)

Una trayectoria en la comedia mexicana

“La Pelangocha”, ha forjado una trayectoria de más de cinco décadas en la televisión, el cine y el teatro mexicano. Su nombre se asocia de inmediato con la comedia y la cultura popular, gracias a su participación en producciones emblemáticas y su carisma en escena.

Fernández nació en Ciudad de México y fue durante la década del setenta cuando comenzó a ganar notoriedad, tanto por su trabajo en el cine de ficheras como por su presencia en programas de televisión.

La carrera de 'La Pelangocha' abarca décadas en la comedia mexicana (Foto: Instagram/@complices_alrescate)

La carrera de Maribel Fernández despegó tras su participación en películas como “La pulquería” y “El sexo me da risa”, donde consolidó el apodo de “La Pelangocha”. Su estilo irreverente y su capacidad para conectar con la audiencia la llevaron a integrarse al elenco de programas como “El Chavo del 8”, donde interpretó a la tía Gloria, y “La carabina de Ambrosio”, uno de los shows más exitosos de la televisión mexicana.

Fernández ha sabido alternar la comedia con papeles en telenovelas y obras teatrales, convirtiéndose en una figura constante de los escenarios durante las décadas siguientes.