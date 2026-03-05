México

Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ anuncia que perdió el oído tras bronconeumonía: “De repente me quedé sorda”

La intérprete de múltiples clásicos de televisión comparte el duro golpe de quedarse completamente sorda y cómo eso ha afectado su animo durante la temporada de “Crisis para principiantes”

Guardar
Maribel Fernández 'La Pelangocha' pierde
Maribel Fernández 'La Pelangocha' pierde la audición total tras sufrir bronconeumonía y enfrenta un complicado proceso de recuperación (Cuartoscuro)

Maribel Fernández, conocida como “La Pelangocha”, enfrenta la pérdida total de audición debido a una bronconeumonía, aunque continúa activa en la obra “Crisis para principiantes” en El Foro a sus 72 años.

Los médicos que la atendieron le han dado un 50% de posibilidades de recuperar el oído y la misma probabilidad de no volver a escuchar. “La neta estoy sorda”, expresó la actriz al mostrar sus dos auxiliares auditivos, señalando que “de repente me quedé sorda, pero de no oír nada nada, no le oigo nada sin los aparatos; ya hoy empecé a escuchar poquititito, se me inflamaron demasiado”. La actriz confesó que el proceso le provocó depresión.

El tratamiento ha resultado complicado, ya que la combinación de la edad de Maribel Fernández y sus problemas cardíacos ha limitado las opciones médicas. La artista, que comenzó su carrera en los años setenta en producciones como “Chespirito” y “El Chavo del Ocho”, se mantiene optimista sobre su recuperación y afirma sentirse afortunada de poder trabajar junto a jóvenes actores.

La actriz mexicana, de 72
La actriz mexicana, de 72 años, emplea auxiliares auditivos tras quedar completamente sorda por inflamación en los oídos

‘La Pelangocha’ y los retos de su salud

“La Pelangocha”, enfrenta desde inicios de 2026 un cuadro de salud delicado. La actriz confirmó entonces que debía someterse a una intervención médica para tratar una obstrucción en la arteria carótida, responsable de llevar oxígeno al cerebro.

Explicó que experimentó episodios de pérdida de equilibrio y que el procedimiento implicaría un cateterismo para destapar la arteria.

En declaraciones recientes, Fernández aclaró que ya cuenta con un marcapasos, el cual funciona correctamente. Sin embargo, la nueva cirugía se volvió necesaria porque la arteria afectada impide una correcta oxigenación cerebral.

A lo largo de los últimos años, la actriz ha enfrentado distintos problemas de salud, incluyendo tres infartos, cirugías cardiovasculares, la colocación de cinco stents, problemas derivados del marcapasos y, en 2025, una negligencia médica vinculada a un tratamiento oftalmológico que casi le cuesta la visión de un ojo. En esa ocasión, un medicamento contraindicado con los anticoagulantes que toma le provocó un coágulo, situación que fue atendida a tiempo.

Fernández ha manifestado que mantiene una actitud positiva, y continúa activa en proyectos televisivos, aunque bajo constante supervisión médica.

Maribel Fernández afronta el reto
Maribel Fernández afronta el reto médico con un 50% de posibilidades de recuperar la capacidad auditiva según su equipo de doctores (Foto: YotuTube/Imagen Entretenimiento)

Una trayectoria en la comedia mexicana

“La Pelangocha”, ha forjado una trayectoria de más de cinco décadas en la televisión, el cine y el teatro mexicano. Su nombre se asocia de inmediato con la comedia y la cultura popular, gracias a su participación en producciones emblemáticas y su carisma en escena.

Fernández nació en Ciudad de México y fue durante la década del setenta cuando comenzó a ganar notoriedad, tanto por su trabajo en el cine de ficheras como por su presencia en programas de televisión.

La carrera de 'La Pelangocha'
La carrera de 'La Pelangocha' abarca décadas en la comedia mexicana (Foto: Instagram/@complices_alrescate)

La carrera de Maribel Fernández despegó tras su participación en películas como “La pulquería” y “El sexo me da risa”, donde consolidó el apodo de “La Pelangocha”. Su estilo irreverente y su capacidad para conectar con la audiencia la llevaron a integrarse al elenco de programas como “El Chavo del 8”, donde interpretó a la tía Gloria, y “La carabina de Ambrosio”, uno de los shows más exitosos de la televisión mexicana.

Fernández ha sabido alternar la comedia con papeles en telenovelas y obras teatrales, convirtiéndose en una figura constante de los escenarios durante las décadas siguientes.

Temas Relacionados

Maribel FernándezLa Pelangochamexico-entretenimiento

Más Noticias

Morena contra Morena: ¿nueva indirecta de Monreal a Sergio Mayer?

La llegada de Mayer a La Casa de los Famosos sigue siendo tema de debate entre políticos del partido oficialista

Morena contra Morena: ¿nueva indirecta

El Gran Carnaval de Ensenada 2026 tendrá a Alicia Villarreal, Paty Cantú, Banda MS y Yuridia

La celebración más esperada de Baja California confirmó una cartelera artística de lujo, con grandes figuras musicales y espectáculos familiares que prometen llenarle de ritmo y color las calles del puerto durante seis días

El Gran Carnaval de Ensenada

El operativo en Tlalpan que logró salvar casi 100 hectáreas de naturaleza en el Ajusco

El retiro de construcciones ilegales en San Andrés Totoltepec permitió asegurar corredores biológicos y bosques que abastecen de agua a millones

El operativo en Tlalpan que

Juana Ramírez, atleta rarámuri, representará a México en el Gran Maratón de Nagoya

La atleta mexicana, embajadora de “México Imparable”, correrá con falda y huaraches típicos, mostrando el orgullo de la Sierra Tarahumara

Juana Ramírez, atleta rarámuri, representará

Alejandro Fernández responde si le gustaría colaborar con Cazzu pese a polémica con Christian Nodal

Una declaración del intérprete de “Me dediqué a perderte” hizo vibrar las redes tras mostrarse abierto a unir su voz con la argentina

Alejandro Fernández responde si le
MÁS NOTICIAS

NARCO

Catean domicilios ligados al CJNG

Catean domicilios ligados al CJNG en Morelos: investigan a 15 personas, entre ellas menores de edad

FGR confirma que el Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado: suman 47 detenidos

Guerreros Buscadores de Jalisco revela video inédito de su ingreso al Rancho Izaguirre: “México merece saber qué pasó”

Obligan a FGR entregar expediente completo de vicealmirante Farías Laguna por caso de huachicol fiscal en la Marina

Corte Interamericana responde a México y fija obligaciones sobre tráfico ilícito de armas de fuego

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández responde si le

Alejandro Fernández responde si le gustaría colaborar con Cazzu pese a polémica con Christian Nodal

Embajada de México en EEUU presume concierto de Shakira y anticipa éxito con el Mundial 2026

Carlos Rivera cumple el sueño de Luciano, hijo de Leticia Calderón, con emotivo encuentro

Muerte de Pedro Friedeberg: Zoé, La Barranca y la obra del pintor surrealista en el rock mexicano

Belinda estaría estrenando novio tras el romance entre su ex Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson, según Jorge Carbajal

DEPORTES

Juana Ramírez, atleta rarámuri, representará

Juana Ramírez, atleta rarámuri, representará a México en el Gran Maratón de Nagoya

México vs Brasil Femenil es “un partido especial”, asegura Pedro López

De México 86 a Monterrey 2026: Japón y el partido 1000 de la Copa del Mundo

Keylor Navas buscará quedarse en Pumas: directiva inicia negociaciones con el portero costarricense

América confirma la gravedad de la lesión de Víctor Dávila tras salir en el juego ante Juárez FC