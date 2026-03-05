Guerreros Buscadores de Jalisco revela video inédito de su ingreso al Rancho Izaguirre: “México merece saber qué pasó”

Rancho Izaguirre en la comunidad La Estanzuela, donde el colectivo 'Guerreros Buscadores' localizó tres crematorios humanos mientras buscaba a sus familiares en Teuchitlán, estado de Jalisco. (ULISES RUIZ / AFP)

A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, el colectivo de Guerreros Buscadores reveló un video inédito de su ingreso al lugar el 5 de marzo de 2025, donde localizaron cientos de prendas, objetos personales, restos óseos e indicios de sitios utilizados para la cremación.

A través de sus redes sociales, el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas compartió un material en el que se observan las pertenencias de decenas de personas, las labores de excavación que realizaron para localizar restos humanos en el sitio, así como otros objetos.

El Rancho Izaguirre sirvió como un centro de reclutamiento y adiestramiento de personas que era dirigido por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esto fue informado tanto por víctimas que lograron escapar, así por aquellos que fueron obligados a realizar actividades ilícitas para la organización criminal.

Zapatos localizados al interior del Rancho Izaguirre. (AP)

“Hace un año entramos a un lugar que jamás vamos a olvidar. Hoy compartimos un video que no habíamos publicado antes. En él se ve el momento en que ingresamos al Rancho Izaguirre y cómo comenzamos a encontrar lo que nadie debería encontrar: huesos calcinados y restos humanos en la tierra”, escribió el colectivo.

Video de las primeras labores realizadas por el colectivo en el rancho

El material muestra escenas de la preparación y procedimiento que sigue el colectivo de búsqueda ante la localización de indicios, las excavaciones que realizaron al interior del lugar y los hallazgos de decenas de prendas.

Dentro del rancho también se encontraron casquillos percutidos, señalizaciones de tránsito con impactos de bala, un altar y una zona con aparente cemento fresco en el piso.

“Esos restos no los colocamos nosotros. Estaban ahí, ocultos bajo el suelo. Aún se nos eriza la piel al recordar ese momento. Porque mientras cavábamos, entendimos algo que nunca vamos a poder borrar de nuestra memoria: en ese lugar muchas personas perdieron la vida”, detalló el colectivo.

El colectivo localizó decenas de prendas, zapatos y objetos personales abandonados, así como restos óseos calcinados. Video: Guerreros Buscadores de Jalisco

“A un año de ese hallazgo seguimos exigiendo lo mismo que desde el primer día: verdad, investigación y justicia. Las familias merecen saber qué pasó. México merece saber qué pasó, porque detrás de cada resto encontrado hay una historia, una familia y una ausencia que sigue esperando respuestas”, acusaron.

Cabe señalar que los buscadores acudieron al predio, ubicado en el ejido La Estanzuela, luego de recibir una denuncia anónima. En septiembre de 2024, la Guardia Nacional ya había ingresado cuando otro colectivo dio con el sitio, lo que provocó la detención de 10 personas y la liberación de dos que permanecían secuestradas.

Seis meses después, más de mil prendas de mujeres y hombres fueron hallados por Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes denunciaron que el Rancho Izaguirre funcionaba como sitio de adiestramiento.

Por este hecho fueron detenidos José Gregorio Lastra, alias “El Lastra”, del CJNG, quien fue señalado como el encargado de controlar al menos dos centros de reclutamiento forzado, entre ellos el Rancho Izaguirre.

Imagen de la detención de 'El Lastra', presunto reclutador del CJNG. (SSPC)

También fue arrestado José Ascensión Murguía Santiago, quien se desempeñaba como alcalde de Teuchitlán. El exedil fue señalado por colaborar en la realización de las actividades delictivas al interior del rancho.

Alma Rosa, alias “La Leona”, presunta pareja sentimental de “El Lastra” también fue detenida al ser señalada como pieza clave en la captación de víctimas.

A la lista de detenidos se suman ex funcionarios y colaboradores del cártel como José Antonio “N”, Rubén “N”, Gabriel “J” y Abril “N”, así como Héctor “N”, conocido como “El Coreano”.

CNDH señala a la Fiscalía de Jalisco por omisiones en el caso

Este jueves 5 de marzo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cometieron omisiones durante la investigación del predio.

Pese a que el rancho estaba asegurado por las autoridades, varios objetos no fueron debidamente custodiados ni registrados en el dictamen cuando ingresó el personal correspondiente en octubre de 2024.

Tras su hallazgo, el Rancho Izaguirre fue denominado un "sitio de exterminio". (ULISES RUIZ / AFP)

Además, señala que el ingreso de personas al inmueble el 20 de marzo de 2025 pese a que permanecía en proceso de intervención policial “derivó en la alteración del lugar y de los indicios que potencialmente podrían encontrarse ahí”.

Ante las omisiones e inconsistencias, la CNDH instruyó a los titulares de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a realizar un acto público donde reconozcan su responsabilidad y se disculpen por las violaciones a los derechos humanos. Esto deberán hacerlo en un plazo de seis meses.