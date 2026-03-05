México

Estado de México aprueba sanciones de hasta ocho años de prisión contra violencia vicaria

Las modificaciones reconocen nuevas modalidades de daño familiar, amplían las atribuciones de la autoridad y establecen medidas precautorias en protección de mujeres y menores afectados

Guardar
Congreso mexiquense aprueba medidas históricas
Congreso mexiquense aprueba medidas históricas para frenar la instrumentalización de menores y la impunidad en contextos familiares. Foto: (Archivo Infobae)

El Estado de México sancionará con hasta ocho años de prisión la violencia vicaria, delito en el que un hombre utiliza a hijas, hijos o personas cercanas para dañar psicoemocional o físicamente a una mujer, además de establecer medidas como pérdida de patria potestad, multas y tratamiento psicológico para quienes resulten responsables.

La reforma integral, aprobada en el Congreso local antes del 8 de marzo, responde a una demanda histórica de organizaciones y colectivos que denunciaron la impunidad y la minimización de este tipo de violencia, según detalló el Congreso del Estado de México en su última sesión plenaria.

La resolución legislativa contempla hasta mil 500 días de multa y la pérdida de derechos parentales para el agresor, además de atención psicológica, psicoterapéutica, psiquiátrica o reeducativa obligatoria. La modificación legal fue votada tras integrar seis iniciativas de diputadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En conjunto, las propuestas visibilizan modelos de violencia profundos, en los que el agresor —ya sea cónyuge, ex cónyuge, pareja o ex pareja— instrumentaliza a los propios hijos, familiares o incluso seres sintientes con el único fin de mantener el control o “castigar” a la mujer.

La aprobación legislativa responde a
La aprobación legislativa responde a años de denuncia de colectivos y especialistas. Nuevas medidas buscan erradicar la impunidad y reconocer el daño a todo el núcleo familiar. Foto: (Congreso Edomex)

¿Qué dice la reforma?

El decreto aprobado modifica los códigos Penal y Civil, así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. La diputada Zaira Cedillo Silva (Morena) relató desde tribuna casos recientes en que madres fueron separadas de sus hijos mediante la fabricación de delitos.

El texto legal describe conductas tales como amenazar con dañar o desaparecer a los hijos, obtener información sobre la madre a través de ellos, incitar o promover actos de violencia física o psicológica de los menores contra su madre, ocultarlos, retenerlos o sustraerlos fuera de su hogar y condicionar la manutención económica.

También incluye la utilización de acciones legales basadas en hechos falsos para conseguir la guarda y custodia, cuidado o pérdida de la patria potestad, así como dilaciones procesales injustificadas y cualquier acción dirigida a dañar a la mujer.

A quien se le atribuya el delito, la autoridad podrá ordenar la suspensión de la convivencia con los menores si se acredita cualquier tipo de violencia, restableciéndose únicamente con la aprobación positiva de especialistas y previa reeducación en crianza positiva.

Si la persona es reincidente o incurre en castigos corporales, humillaciones o abandono de obligaciones alimentarias, la ley habilita la pérdida total de la patria potestad, decisión que sólo podrá revertirse mediante valoraciones psicológicas y sociales favorables más el visto bueno oficial.

Violencia vicaria en el Estado
Violencia vicaria en el Estado de México recibe sanciones inéditas tras aprobación de reforma integral antes del 8 de marzo. Foto: (Congreso Edomex)

Un dictamen contra la impunidad y la violencia de género

Las reformas ordenan al Ministerio Público que exhorte al acusado de violencia vicaria a abstenerse de cualquier acto ofensivo y que adopte medidas precautorias para resguardar la integridad física o psíquica de la víctima.

El dictamen contempla la coexistencia de custodia y cuidado en centros de asistencia social cuando los menores hayan sido víctima de violencia familiar; en este caso, la patria potestad se informa únicamente a quien no se encuentre ligado al evento violento.

En el Código Civil, la violencia vicaria es ahora reconocida como una forma análoga de violencia que vulnera la dignidad, libertad e integridad física y psicológica del grupo familiar. Además se deroga la antigua definición de violencia familiar centrada solo en el abuso de poder o la omisión intencional, ampliando la mirada hacia relaciones con o sin vínculo formal.

Durante el debate, la congresista Ruth Salinas Reyes (Movimiento Ciudadano) y Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, destacaron el alcance de justicia y la inclusión de la perspectiva de género y de infancia en la normativa.

Por el PVEM, la diputada Miriam Silva Mata pidió una justicia expedita y sensible para quienes han sido separados de sus hijos e hijas, y Selina Trujillo Arizmendi (Morena) subrayó que esta violencia por años fue “invisibilizada, minimizada y confundida con conflictos familiares”. Con la reforma, “la LXII Legislatura mexiquense asume una responsabilidad histórica y coloca al Estado de México a la vanguardia de la protección integral de las mujeres”, sentenció Trujillo.

La decisión parlamentaria se dio ante mujeres organizadas, representantes de la sociedad civil y familiares de víctimas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reforzando el compromiso legislativo contra la impunidad y la garantía de que ninguna niña o niño vuelva a ser instrumento de venganza.

Temas Relacionados

Estado de MéxicoCongreso EdomexViolencia vicaria8MDía Internacional de la MujerViolencia de géneromexico-noticias

Más Noticias

Cazzu habló sin filtros sobre cómo enfrenta las críticas y la presión mediática

La cantante argentina reveló cómo ha enfrentado el juicio público y la presión en el escenario

Cazzu habló sin filtros sobre

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

El sorteo de Chispazo se hace dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Resultados del Chispazo: ganadores y

Identifican restos de otros dos mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Con estas dos víctimas ya suman siete los mineros localizados en fosas clandestinas en El Verde, mientras aún se espera la identificación de más restos

Identifican restos de otros dos

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Salina Cruz

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca hoy: se

Asociación de Hoteles descarta riesgo para la ocupación hotelera en el Mundial de 2026

Autoridades hoteleras destacan que la liberación de algunas habitaciones no pone en riesgo el alojamiento para turistas, selecciones y prensa internacional durante la justa mundialista

Asociación de Hoteles descarta riesgo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identifican restos de otros dos

Identifican restos de otros dos mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Agente encubierto de EEUU usó el nombre del Cártel de Sinaloa para detener a un traficante de Reino Unido

Aseguran más de 2 mil millones de pesos en precursores usados para la creación de drogas en Michoacán

Aseguran más de 100 paquetes de presunta cocaína que transportaban oculta en contenedores de cloro en Michoacán

Cae empleado de Pemex con arma, mariguana y metanfetamina en Hidalgo: es padre del líder huachicolero “El Chelelo”

ENTRETENIMIENTO

Cazzu habló sin filtros sobre

Cazzu habló sin filtros sobre cómo enfrenta las críticas y la presión mediática

Las Guerreras Mágicas tendrá concierto sinfónico en CDMX

Ex bailarina de Venga la Alegría denuncia malos tratos de Shakira y que no le pagó tras bailar con ella en shows

JNS cancela y pospone concierto en Veracruz: esta es la nueva fecha revelada

Ex novia de José Eduardo Derbez reaparece en cuenta de Paola Dalay tras lujoso regalo

DEPORTES

Grupo Pachuca asegura que el

Grupo Pachuca asegura que el club León no saldrá de la ciudad pese a la venta del equipo

Miguel Layún se solidariza y paga la cirugía de Claudia Cid tras abandono de su club en Albania

Agreden a aficionado del Toluca tras victoria de los Diablos ante Pumas en Ciudad Universitaria

Estos serían los equipos del ascenso que podrían jugar en Liga MX

Gobierno de México ofrece su respaldo a la Selección de Irak para asegurar su presencia en el repechaje mundialista en Monterrey