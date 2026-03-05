Cómo hacer una infusión con semillas de papaya y cuáles son sus beneficios beneficios

Algunas personas buscan un aliado natural en estas semillas, pero la ciencia todavía investiga sus verdaderos efectos en el cuerpo- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de semillas de papaya ha despertado interés por sus posibles efectos positivos en la salud.

Diversas investigaciones señalan que estos pequeños granos concentran compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes, digestivas y antiparasitarias por lo que cada vez más personas incorporan esta preparación natural como parte de sus hábitos cotidianos.

Las semillas de papaya concentran compuestos antioxidantes, digestivos y antiparasitarios, según diversos estudios científicos recientes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de una infusión de semillas de papaya

Las semillas de papaya contienen compuestos bioactivos que se han estudiado por diversos posibles beneficios para la salud.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica PubMed, los siguientes son algunos de los efectos atribuidos al consumo de infusiones elaboradas con estas semillas:

Propiedades antioxidantes : Las semillas contienen polifenoles y flavonoides, que ayudan a combatir el daño oxidativo en las células.

Efecto antiparasitario : Se les atribuye la capacidad de eliminar algunos parásitos intestinales, aunque la evidencia científica es limitada y se basa en estudios preliminares.

Mejora de la digestión : Contienen enzimas como la papaína, que puede facilitar la digestión de proteínas.

Propiedades antiinflamatorias : Algunos componentes pueden ayudar a reducir procesos inflamatorios en el organismo.

Protección hepática : Estudios en animales sugieren que las semillas podrían contribuir a la salud del hígado, aunque faltan investigaciones concluyentes en humanos.

Efecto antibacteriano: Se ha observado actividad frente a algunas bacterias patógenas en estudios de laboratorio.

Estudios en animales sugieren que la infusión de semillas de papaya podría contribuir a proteger la salud del hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones importantes

La investigación sobre los beneficios de las semillas de papaya en humanos es limitada y no reemplaza tratamientos médicos convencionales.

El consumo excesivo puede provocar efectos adversos, como molestias digestivas o toxicidad.

No se recomienda su uso en mujeres embarazadas, lactantes o niños pequeños sin supervisión médica.

Cómo hacer una infusión con semillas de papaya

Para preparar una infusión con semillas de papaya, sigue estos pasos sencillos:

Ingredientes

1 cucharada de semillas de papaya frescas (puedes usar semillas secas, pero el sabor será más intenso)

1 taza de agua

Procedimiento

Limpia las semillas: Lava bien las semillas de papaya para quitar cualquier resto de pulpa. Secado (opcional): Si prefieres un sabor más suave, puedes secar las semillas al sol o en un sartén a fuego bajo durante unos minutos. Tritura las semillas: Usa un mortero o molinillo para machacar ligeramente las semillas, facilitando la liberación de sus compuestos. Hierve el agua: Calienta la taza de agua hasta que llegue a punto de ebullición. Agrega las semillas: Incorpora las semillas trituradas al agua caliente. Reposo: Tapa y deja reposar entre 10 y 15 minutos. Cuela la infusión: Filtra las semillas antes de tomar la infusión. Sirve: Puedes beberla sola o endulzar con miel si lo deseas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones

El consumo excesivo de semillas de papaya puede provocar efectos secundarios. Consulta con un profesional de salud antes de incorporarlas regularmente a tu dieta, especialmente si tienes condiciones médicas o estás embarazada.