México

Cómo hacer una infusión con semillas de papaya y cuáles son sus beneficios beneficios

En este remedio casero, algunos encuentran beneficios digestivos y antioxidantes, aunque los expertos piden cautela por la falta de estudios en humanos

Guardar
Algunas personas buscan un aliado
Algunas personas buscan un aliado natural en estas semillas, pero la ciencia todavía investiga sus verdaderos efectos en el cuerpo- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de semillas de papaya ha despertado interés por sus posibles efectos positivos en la salud.

Diversas investigaciones señalan que estos pequeños granos concentran compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes, digestivas y antiparasitarias por lo que cada vez más personas incorporan esta preparación natural como parte de sus hábitos cotidianos.

Las semillas de papaya concentran
Las semillas de papaya concentran compuestos antioxidantes, digestivos y antiparasitarios, según diversos estudios científicos recientes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de una infusión de semillas de papaya

Las semillas de papaya contienen compuestos bioactivos que se han estudiado por diversos posibles beneficios para la salud.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica PubMed, los siguientes son algunos de los efectos atribuidos al consumo de infusiones elaboradas con estas semillas:

  • Propiedades antioxidantes: Las semillas contienen polifenoles y flavonoides, que ayudan a combatir el daño oxidativo en las células.
  • Efecto antiparasitario: Se les atribuye la capacidad de eliminar algunos parásitos intestinales, aunque la evidencia científica es limitada y se basa en estudios preliminares.
  • Mejora de la digestión: Contienen enzimas como la papaína, que puede facilitar la digestión de proteínas.
  • Propiedades antiinflamatorias: Algunos componentes pueden ayudar a reducir procesos inflamatorios en el organismo.
  • Protección hepática: Estudios en animales sugieren que las semillas podrían contribuir a la salud del hígado, aunque faltan investigaciones concluyentes en humanos.
  • Efecto antibacteriano: Se ha observado actividad frente a algunas bacterias patógenas en estudios de laboratorio.
Estudios en animales sugieren que
Estudios en animales sugieren que la infusión de semillas de papaya podría contribuir a proteger la salud del hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones importantes

  • La investigación sobre los beneficios de las semillas de papaya en humanos es limitada y no reemplaza tratamientos médicos convencionales.
  • El consumo excesivo puede provocar efectos adversos, como molestias digestivas o toxicidad.
  • No se recomienda su uso en mujeres embarazadas, lactantes o niños pequeños sin supervisión médica.

Cómo hacer una infusión con semillas de papaya

Para preparar una infusión con semillas de papaya, sigue estos pasos sencillos:

Ingredientes

  • 1 cucharada de semillas de papaya frescas (puedes usar semillas secas, pero el sabor será más intenso)
  • 1 taza de agua

Procedimiento

  1. Limpia las semillas: Lava bien las semillas de papaya para quitar cualquier resto de pulpa.
  2. Secado (opcional): Si prefieres un sabor más suave, puedes secar las semillas al sol o en un sartén a fuego bajo durante unos minutos.
  3. Tritura las semillas: Usa un mortero o molinillo para machacar ligeramente las semillas, facilitando la liberación de sus compuestos.
  4. Hierve el agua: Calienta la taza de agua hasta que llegue a punto de ebullición.
  5. Agrega las semillas: Incorpora las semillas trituradas al agua caliente.
  6. Reposo: Tapa y deja reposar entre 10 y 15 minutos.
  7. Cuela la infusión: Filtra las semillas antes de tomar la infusión.
  8. Sirve: Puedes beberla sola o endulzar con miel si lo deseas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones

  • El consumo excesivo de semillas de papaya puede provocar efectos secundarios. Consulta con un profesional de salud antes de incorporarlas regularmente a tu dieta, especialmente si tienes condiciones médicas o estás embarazada.

Temas Relacionados

semillas de papayasemillaspapayatésinfusiónnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Catean domicilios ligados al CJNG en Morelos: investigan a 15 personas, entre ellas menores de edad

El aseguramiento reciente representa una afectación millonaria a la estructura delictiva

Catean domicilios ligados al CJNG

FGR confirma que el Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado: suman 47 detenidos

El sitio era dirigido por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación

FGR confirma que el Rancho

América confirma la gravedad de la lesión de Víctor Dávila tras salir en el juego ante Juárez FC

El delantero chileno estará fuera de actividad por varios meses y se perderá lo que resta del Clausura 2026 y la Concachampions

América confirma la gravedad de

Calidad del aire por alcaldía y municipios en CDMX y Edomex la tarde de este jueves 5 de marzo

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo del estado del aire en la capital del país y zona conurbada del Edomex

Calidad del aire por alcaldía

Rojo de la Vega arremete contra la Reforma Electoral: “el diablo está en los detalles”

El mensaje de la alcaldesa resalta que una eventual aprobación del proyecto consolidaría ventajas políticas y económicas para Morena

Rojo de la Vega arremete
MÁS NOTICIAS

NARCO

Catean domicilios ligados al CJNG

Catean domicilios ligados al CJNG en Morelos: investigan a 15 personas, entre ellas menores de edad

FGR confirma que el Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado: suman 47 detenidos

Guerreros Buscadores de Jalisco revela video inédito de su ingreso al Rancho Izaguirre: “México merece saber qué pasó”

Obligan a FGR entregar expediente completo de vicealmirante Farías Laguna por caso de huachicol fiscal en la Marina

Corte Interamericana responde a México y fija obligaciones sobre tráfico ilícito de armas de fuego

ENTRETENIMIENTO

Muerte de Pedro Friedeberg: Zoé,

Muerte de Pedro Friedeberg: Zoé, La Barranca y la obra del pintor surrealista en el rock mexicano

Belinda estaría estrenando novio tras el romance entre su ex Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson, según Jorge Carbajal

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 5 de marzo

Banda Los Recoditos se pronuncia ante las acusaciones de intento de homicidio de su vocalista

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Arcángel en el Palacio de los Deportes: ventajas y desventajas de la zona

DEPORTES

América confirma la gravedad de

América confirma la gravedad de la lesión de Víctor Dávila tras salir en el juego ante Juárez FC

Pumas se despide de Caicedo: este será su nuevo equipo

Diego Cocca ve a Chivas con mayor ventaja sobre Atlas en el Clásico Tapatio

Mikel Arriola asegura que México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029

Solo 4 de 54 partidos de la Leagues Cup se jugarán en México: así quedó el calendario para los equipos de la Liga MX