Xavi anuncia gira por México: ciudades y preventa para el exponente de regional mexicano urbano con ‘X-Tour’

Xavi anuncia su gira 'X Tour' por México en mayo de 2026, llevando su innovador espectáculo a cinco ciudades principales

Xavi llevará su gira “X Tour” a cinco ciudades de México en mayo de 2026, presentando un espectáculo basado en narrativa visual inspirada en videojuegos y acompañado por la promotora Music Vibe, reconocida en la organización de eventos masivos del género. Los boletos estarán disponibles desde el jueves 5 de marzo a las 11:00.

La propuesta de la gira se distingue por un enfoque inmersivo y tecnología aplicada al arte en escena. Durante el espectáculo, Xavi y su banda se transformarán en avatares y recorrerán diversos mundos digitales, permitiendo al público presenciar una evolución escénica y musical a lo largo de cada acto.

Según Music Vibe, este innovador espectáculo busca llevar a los asistentes “a una experiencia inmersiva sin precedentes”.

Los boletos para los conciertos de Xavi estarán disponibles desde el 5 de marzo en plataformas digitales asociadas a cada recinto (@XaviGCharts)

El calendario confirmado inicia el 8 de mayo en Tijuana (Plaza de Toros). Continuará el 9 de mayo en Hermosillo (CUM), el 15 en León (Domo de la Feria), el 22 en Toluca (Estadio Toluca 80) y culmina el 28 de mayo en Mérida (Foro GNP).

Cada plaza tendrá boletos disponibles en plataformas digitales asociadas al recinto: feverup.com, xticket.mx, funticket.mx y eticket.mx, respectivamente.

Fechas confirmadas para ver a Xavi en concierto en México

08 de mayo – Tijuana | Plaza de Toros | Boletos en | Plaza de Toros | Boletos en feverup.com

09 de mayo – Hermosillo | CUM | Boletos en | CUM | Boletos en xticket.mx

15 de mayo – León | Domo de la Feria | Boletos en | Domo de la Feria | Boletos en funticket.mx

22 de mayo – Toluca | Estadio Toluca 80 | Boletos en | Estadio Toluca 80 | Boletos en funticket.mx

28 de mayo – Mérida | Foro GNP | Boletos en | Foro GNP | Boletos en eticket.mx

El 'X Tour' de Xavi destaca por su propuesta inmersiva basada en narrativa visual inspirada en videojuegos y tecnología escénica avanzada

Xavi consolida el regional mexicano urbano, del YouTube juvenil a la cima global

Este salto a los grandes escenarios ocurre en un momento clave para Xavi, quien con apenas 19 años alcanzó la cima de las listas de éxitos internacionales. Desde su infancia, muestra una formación musical precoz: aprendió guitarra a los diez años, compuso sus primeras canciones a los doce y lanzó sus producciones en YouTube a los quince.

Con raíces familiares en Phoenix y Sonora, el artista logra fusionar la tradición de los corridos con el pop y el R&B de Estados Unidos, dando vida a un “sonido contemporáneo, versátil y profundamente conectado con su generación”, de acuerdo con el comunicado de Music Vibe.

El artista fusiona la tradición de los corridos con el pop y R&B estadounidense, creando un sonido contemporáneo y versátil (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Este mestizaje musical se refleja en temas como “La Víctima” y “La Diabla”, que se han convertido en éxitos globales e himnos para el nuevo regional mexicano.

El anuncio de la gira reafirma el ascenso de Xavi como una “voz esencial de las nuevas generaciones” y exponente de una música que cruza fronteras tanto sonoras como culturales. El joven intérprete busca consolidar con el “X Tour” su influencia como referente indiscutido en la transformación musical de la escena latinoamericana.