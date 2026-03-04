Torre Latinoamericana se ilumina por los 100 días rumbo al Mundial 2026 en México

La emblemática torre anunció la cuenta regresiva y marcó el inicio de los preparativos en la Ciudad de México para el Mundial 2026. (CUARTOSCURO)

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya se vive en la Ciudad de México, donde la noche del martes 3 de marzo, la emblemática Torre Latinoamericana iluminó el horizonte con un mensaje especial: faltan 100 días para la Copa del Mundo. El edificio proyectó la imagen del trofeo y, posteriormente, el anuncio que marca el inicio de la etapa final de preparación rumbo al certamen internacional. “Estamos a 100 días de la máxima celebración”.

La capital mexicana se posiciona como una de las sedes principales del torneo, acompañada por Guadalajara y Monterrey. Entre las tres ciudades, el país será escenario de 13 encuentros futbolísticos. México recibirá por tercera ocasión la máxima justa del fútbol, luego de ser anfitrión en 1970 y 1986, consolidando su estatus como uno de los países con más ediciones organizadas en la historia del torneo.

El gobierno de la Ciudad de México organiza actividades culturales y deportivas para acompañar la fiesta mundialista, entre ellas eventos de gran escala y desafíos de récord Guinness. (Ilustración Infobae México)

El Mundial 2026 será el primero en la historia con 48 selecciones participantes y arrancará el 11 de junio, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Además de los partidos oficiales, varias ciudades mexicanas como Pachuca, Cancún, Tijuana, León, Puebla y Mérida servirán como bases operativas y centros de entrenamiento para los equipos visitantes.

La organización de la Copa Mundial ha sido acompañada por declaraciones de autoridades locales y federales. Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sostuvo que la capital está lista para recibir a los asistentes y garantizar su seguridad, gracias a la coordinación entre distintos niveles de gobierno. La funcionaria aseguró que la experiencia adquirida en la organización de eventos internacionales, como la Fórmula 1, respalda la capacidad institucional para gestionar con éxito el certamen futbolístico.

La jefa de Gobierno también anunció una serie de actividades culturales y deportivas para acompañar la celebración, incluyendo festivales, dinámicas orientadas a romper récords Guinness y la organización de la ola y la clase de fútbol más grande del mundo. El objetivo es ofrecer una experiencia integral a visitantes y residentes durante el desarrollo del torneo.

Autoridades estatales y federales garantizan la seguridad y la logística para la celebración del torneo en todas las sedes mexicanas. EFE/Francisco Guasco

En materia de seguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, ratificó que se mantiene la colaboración con el Gobierno Federal y las alcaldías para desplegar personal en todas las áreas estratégicas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que existen todas las garantías para celebrar la Copa Mundial 2026 en Guadalajara, a pesar de los recientes hechos de violencia registrados en Jalisco y otras entidades tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Las autoridades mantienen una agenda de riesgos estructurada, orientada a proteger tanto a las delegaciones deportivas como a turistas y residentes.

El país se prepara para recibir a miles de aficionados, delegaciones y medios internacionales, con la expectativa de que la Copa Mundial 2026 marque un nuevo capítulo en la historia del fútbol y la organización de eventos de gran escala en México.