México

Sheinbaum promulga reforma para reducir jornada laboral a 40 horas

El decreto modifica el artículo 123 constitucional y establece una transición gradual sin afectar salarios ni prestaciones

México avanza hacia la jornada
México avanza hacia la jornada laboral de 40 horas semanales tras la promulgación del decreto por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: Presidente

La reducción de la jornada laboral en México ya es oficial. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó este 3 de marzo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución para disminuir gradualmente la semana laboral de 48 a 40 horas, sin afectar salarios ni prestaciones.

El decreto, aprobado por el Congreso de la Unión y avalado por 22 congresos estatales, modifica las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 constitucional en materia de reducción de jornada laboral.

Con su publicación, la reforma entra en vigor y establece un calendario progresivo para que empresas y sectores productivos se adapten de forma escalonada hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.

Reforma laboral 2026: reducción gradual de la jornada hasta 2030

A diferencia de una aplicación inmediata, la disminución de horas será paulatina.

El esquema aprobado contempla restar dos horas por año hasta cumplir la meta sexenal.

La jornada laboral en México
La jornada laboral en México se reducirá de 48 a 40 horas semanales de manera gradual entre 2026 y 2030.

El calendario oficial queda de la siguiente manera:

  • 2026: 48 horas semanales
  • 2027: 46 horas
  • 2028: 44 horas
  • 2029: 42 horas
  • 2030: 40 horas

El objetivo de esta transición es permitir que las empresas ajusten procesos, turnos y cargas de trabajo sin comprometer su operación ni la productividad.

Artículo 123 constitucional: qué cambia para los trabajadores

La reforma mantiene el principio de que por cada seis días laborados, las personas trabajadoras deberán disfrutar al menos un día de descanso con goce de salario íntegro.

La reducción de la jornada
La reducción de la jornada laboral garantiza que los trabajadores mantendrán sus salarios y prestaciones sin cambios. EFE/José Pazos

No se incorporó explícitamente en el texto constitucional la obligación de dos días de descanso semanales, aunque la reducción a 40 horas abre la puerta a nuevas modalidades de organización laboral.

Uno de los puntos centrales del decreto es que en ningún caso la reducción de la jornada podrá implicar disminución de sueldos, salarios o prestaciones. Esta cláusula busca garantizar que el ajuste beneficie a los trabajadores sin afectar su ingreso.

Horas extra: nuevo límite, pago doble y triple

En materia de tiempo extraordinario, la reforma establece un máximo de 12 horas extra por semana.

Las horas extraordinarias tendrán un
Las horas extraordinarias tendrán un límite de 12 por semana y se pagarán al doble del salario ordinario. REUTERS/Jose Luis González

Estas podrán distribuirse hasta en cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días dentro del mismo periodo semanal.

El pago se mantiene bajo el siguiente esquema:

  • Las primeras horas extraordinarias se pagarán con un 100% adicional sobre el salario ordinario (pago doble).
  • Si se supera el límite permitido, el empleador deberá cubrir un 200% adicional (pago triple).
  • Queda prohibido que personas menores de 18 años realicen trabajo extraordinario.

Este nuevo tope amplía el margen previamente permitido y fija con mayor claridad las reglas de compensación económica.

Reformas secundarias y plazo de 90 días

El decreto establece que el Congreso de la Unión deberá adecuar la legislación secundaria en un plazo máximo de 90 días a partir de su publicación.

El Congreso de la Unión
El Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo 123 que reduce gradualmente la jornada laboral hasta 40 horas semanales. Sesión Sheinbaum Presidenta México-

Esto implica ajustes a la Ley Federal del Trabajo y disposiciones reglamentarias para armonizar el nuevo marco constitucional.

Además, se prevé la implementación de mecanismos de supervisión para verificar el cumplimiento de la reducción progresiva de horas laborales.

Las claves de la semana laboral de 40 horas en México:

  • Reducción gradual de 48 a 40 horas entre 2026 y 2030.
  • Prohibición de disminuir salarios o prestaciones.
  • Máximo de 12 horas extra semanales con pago doble.
  • Pago triple si se excede el límite permitido.
  • Prohibición de horas extraordinarias para menores de 18 años.
  • Plazo de 90 días para adecuar leyes secundarias.

Con esta publicación en el Diario Oficial, el Gobierno federal formaliza una de las reformas laborales más relevantes en décadas, modificando un esquema vigente desde 1917 y abriendo una nueva etapa en la regulación del tiempo de trabajo en México.

