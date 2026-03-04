Quiénes han sido los ex novios de Emma Watson, la actriz que ahora sería pareja de Gonzalo Hevia

Discreción y reserva han caracterizado la manera en que la actriz ha manejado sus romances. (Reuters)

Tras ser captados juntos Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères han generado especulaciones sobre un posible vínculo sentimental. La actriz británica y el empresario mexicano fueron vistos recientemente en los Alpes franceses y en Punta Mita, alimentando las versiones sobre una relación discreta. Recientemente la revista Quién documentó encuentros en Courchevel y el Pacífico mexicano, aunque hasta el momento ninguno de los involucrados ha ofrecido declaraciones públicas al respecto.

El círculo cercano de Watson y Hevia Baillères ha mantenido hermetismo, mientras que observadores apuntan que la elección de escenarios privados para sus reuniones podría responder al interés por mantener la relación fuera del escrutinio mediático.

Gonzalo Hevia Baillères

Gonzalo Hevia Baillères es identificado como heredero de una de las mayores fortunas de México y fundador de la empresa de tecnología HBeyond, con operaciones en Nueva York, Miami y Ciudad de México. Su carrera incluye la creación de firmas como INSAITE y Lok, orientadas a la inteligencia artificial y logística de última milla. El empresario también ha sido tema de atención mediática por su vínculo anterior con la cantante Belinda, quien habría hecho referencias a esta relación en su música entre 2022 y 2024.

La actriz británica y el empresario mexicano han sido fotografiados en destinos exclusivos, aumentando las versiones sobre una relación reservada. (RS)

Cabe señalar que Emma Watson ha mantenido una vida sentimental bajo estricta discreción, aunque a lo largo de los años se han conocido varias relaciones oficiales y no confirmadas con figuras del mundo del espectáculo, empresarios y estudiantes universitarios. Su historial amoroso incluye nombres de gran visibilidad pública y vínculos que han capturado la atención mediática internacional.

Tom Ducker

Jugador de rugby británico. El romance comenzó en la adolescencia de Emma Watson y fue su primera relación conocida. Se separaron cuando la popularidad de la actriz comenzó a crecer y ambos tomaron caminos diferentes.

Francis Boulle

Empresario británico y figura del reality “Made in Chelsea”. Mantuvieron un breve romance durante el verano de 2008, pero Boulle decidió priorizar su carrera.

Jay Barrymore

Financiero británico. Sostuvieron una relación marcada por la distancia, ya que Watson se mudó a Estados Unidos para estudiar. La distancia fue el principal motivo de la ruptura.

Desde su adolescencia, la actriz ha mantenido vínculos con personalidades como músicos, actores y empresarios, siempre resguardando su privacidad. (HBO Max)

Will Adamowicz

Compañero de estudios en la Universidad de Oxford. Mantuvieron una relación discreta durante más de un año, apareciendo juntos en algunos eventos estudiantiles.

Emma Watson con Will Adamowicz

Matthew Janney

Jugador de rugby y estudiante de Oxford. Tuvieron una relación de casi un año. Tras la ruptura, Watson admitió que fue una separación difícil.

George Craig

Músico y modelo británico. Watson conoció a Craig durante una campaña publicitaria, y mantuvieron un romance durante varios meses.

Johnny Simmons

Actor estadounidense, conocido por su papel en la película “The Perks of Being a Wallflower”. Tuvieron un breve romance durante el rodaje de dicho filme.

Rafael Cebrián

Actor y músico español. Su relación fue de corta duración y se mantuvo en el ámbito privado.

William “Mack” Knight

Empresario tecnológico estadounidense. Su noviazgo fue uno de los más duraderos y discretos. Fueron vistos juntos en diversas ocasiones, pero evitaron hablar de su relación públicamente.

Chord Overstreet

Actor y músico estadounidense, famoso por la serie “Glee”. Su relación fue breve, pero generó interés mediático y se los fotografió paseando juntos en Los Ángeles.

Emma Watson y Chord Overstreet se mostraron muy enamorados caminando por Los Ángeles meses atrás (Grosby Group)

Leo Robinton

Empresario estadounidense. Su relación se mantuvo en total privacidad, aunque se difundieron imágenes de ambos en Londres. Se especuló con la posibilidad de compromiso, pero nunca fue confirmado.

Brandon Green

Hijo de un reconocido empresario de la industria de la moda en Reino Unido. Su relación con Watson atrajo la atención por el perfil familiar de Green. Se los vio juntos en varios destinos europeos.

Brandon Green y Emma Watson. (Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group)

Kieran Brown

Compañero de estudios de posgrado en Oxford. Fueron vistos juntos en actividades universitarias y eventos sociales. Fue el vínculo sentimental más reciente conocido en la vida de Emma Watson antes de ser captada este 2026 con Gonzalo Hevia Baillères.