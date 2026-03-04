Propuesta de Claudia Sheinbaum sobre pensiones doradas llegó al Senado

La reforma de pensiones doradas busca limitar los pagos a exfuncionarios de organismos como Pemex, CFE y Banco de México a un tope de 70 mil pesos mensuales. (Cuartoscuro)

La reforma pensiones doradas propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida en el Senado de México, donde la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, anunció que llegó la iniciativa para reformar el artículo 127 de la Constitución Política.

Castillo aseguró que el proyecto recibido en el Senado busca que los exfuncionarios de organismos como el Banco de México, Pemex o la Comisión Federal de Electricidad no perciban más del 50% de la remuneración de la presidenta en sus pensiones, con un tope de 70 mil pesos mensuales. La legisladora afirmó que esto permitirá un ahorro anual de 5 mil millones de pesos, que se destinarían a programas sociales.

“El objetivo de este proyecto es que los exfuncionarios de organismos como el Banco de México, Pemex o la CFE no ganen más que el 50% de lo que gana la Presidenta de la República en sus pensiones. Es decir, que no ganen más de setenta mil pesos mensuales”, comunicó Castillo por video en redes sociales este 3 de marzo.

Laura Itzel Castillo detalló: “La ruta es que se turna a la discusión a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, quienes tendrán que elaborar el dictamen que posteriormente pasará al Pleno para su debida votación”.

La presidenta del Senado subrayó la importancia del proceso: “Este tema, que es tan sentido para la población, se atenderá de cara a la nación con la mayor responsabilidad por parte de este órgano legislativo”.

Reforma al artículo 127 sobre pensiones doradas

La aplicación del tope salarial permitiría un ahorro anual de cinco mil millones de pesos, destinado a fortalecer los programas sociales federales. (Gobierno de México)

La propuesta, defendida públicamente por Sheinbaum, pretende restringir los pagos a exfuncionarios de confianza en instituciones públicas. El tope planteado es del 50% de la remuneración presidencial o hasta 70 mil pesos mensuales.

Permanecerán intactos los beneficios regulados en condiciones generales de trabajo vigentes, por lo que la limitación no incluye a integrantes del Poder Judicial ni a las Fuerzas Armadas, confirmó la mandataria en conferencia de prensa.

“Obviamente, las Fuerzas Armadas no están incluidas en esto, estamos hablando de funcionarios públicos de confianza que a veces trabajaron muy poco tiempo y que de todos modos tienen pensiones que no justifican”, afirmó Sheinbaum. Detalló que quienes perciben estos privilegios “tendrían que, por lo menos, reducirse a la mitad de lo que gana el o la titular del Ejecutivo”.

El cálculo de ahorro programado asciende a cinco mil millones de pesos cada año que tendrían como destino prioritario una variedad de programas sociales promovidos por el Gobierno federal.

Antecedentes de pensiones elevadas en funcionarios públicos

En Pemex existen al menos 544 pensionados que cobran más que la presidenta y algunos reciben pagos hasta 39 veces mayores al promedio nacional. REUTERS/Raquel Cunha

El tema del recorte a las pensiones privilegiadas cobró notoriedad tras la difusión oficial, en agosto de 2025, de datos sobre exservidores públicos con pagos jubilatorios altos.

Este informe indicó que alrededor de 14 mil exempleados de la extinta Luz y Fuerza del Centro recibían montos anuales superiores a 28 mil millones de pesos. De ellos, unos 9 mil 400 pensionados cobran entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, existiendo casos que superan la percepción de la presidenta.

En Pemex, también se detectaron irregularidades. Al menos 544 personas pensionadas bajo régimen de confianza cobran más que la remuneración presidencial, y algunos pagos llegan a ser hasta 39 veces mayores que el promedio nacional.