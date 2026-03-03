México

Senado se aprueba aumento de salario para el 2026: cuánto ganan los legisladores

Durante el primer trimestre de este año, los integrantes de la Cámara Alta nuevamente se dieron un pequeño regalo de cara al inicio de la primavera

El incremento quedó oficializado dentro
El incremento quedó oficializado dentro del Diario Oficial de la Federación (DOF). (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

En medio de un amplio debate sobre la austeridad en el Congreso mexicano y de la incertidumbre que genera la aparente aprobación de la Reforma Electoral, se dio a conocer que los senadores aprobaron un incremento a su salario.

La decisión se da mientras la gestión de recursos internos en la Cámara Alta ha generado controversia, resaltando la discrepancia con el discurso de austeridad oficial y lo que se aprueba en el pleno durante las sesiones.

¿De cuándo fue el incremento?

El aumento salarial más reciente, decretado a finales de febrero de 2026, añade 1.200 pesos al sueldo de cada senador. En los dos últimos años, los senadores mexicanos han recibido un incremento acumulado de 6.100 pesos, lo que contrasta con los lineamientos de contención del gasto que promueve el Ejecutivo y del propio Salario Mínimo que existe en el país.

Actualmente, sus remuneraciones mensuales se acercan a las de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien percibe 134.290 pesos y cuyo salario, por ley, no puede ser superado por los legisladores. Por su parte, los diputados federales continúan cobrando 79.846 pesos tras un ajuste aprobado al cierre de 2025.

El decreto fue publicado este
El decreto fue publicado este lunes 2 de marzo en el DOF. (Captura DOF)

Desde el año 2000, cuando los integrantes del Senado recibían 47.239 pesos, las percepciones han cambiado notablemente. En 2009, estos ingresos superaron los 126.000 pesos, para después experimentar una reducción y situarse en 104.800 pesos entre 2010 y 2020.

Sin embargo, desde 2024, la tendencia volvió a subir con un ajuste de 4.900 pesos ese año. Estas diferencias refuerzan la brecha entre los salarios de los legisladores y otros funcionarios públicos, incluidos los pertenecientes a la Cámara de Diputados.

Para los legisladores fue un
Para los legisladores fue un incremento justo durante este inicio de año. (Crédito: X @MorenaSenadores)

Escándalos y polémicas recientes en el Senado mexicano

El anuncio del aumento ocurre tras varias polémicas relacionadas con la adjudicación de recursos. A inicios de febrero, el Senado destinó casi 23 millones de pesos a un contrato de servicios de alimentos, donde los menús para senadores resultaron de mayor costo, mientras los empleados de base accedieron únicamente a comida corrida.

Este trato diferencial motivó críticas sobre la equidad en el uso del presupuesto, la cantidad que se destina del dinero del erario público a las comodidades de los servidores públicos y a las políticas de austeridad que el partido hegemónico en la Cámara que ha pregonado desde su ascenso en el pleno.

Por otro lado, la reapertura del salón de belleza en el Senado, bajo la coordinación de Adán Augusto López al frente de la Junta de Coordinación Política, generó controversia adicional. El gasto en mobiliario ascendió a 136.000 pesos, lo que provocó críticas y llevó al cierre del servicio.

Salón de belleza del Senado:
Salón de belleza del Senado: ¿cuánto costó?

La medida fue cuestionada especialmente porque solo era accesible a integrantes de la bancada de la llamada Cuarta Transformación y sus aliados, subrayando así los privilegios exclusivos dentro de la institución.

Senado De México

Maluma, ¿nuevo ‘Chivahermano’? El colombiano

Arándano: el fruto antioxidante rico

Cardiopatía isquémica: conoce las causas

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué

Información en tiempo real: estaciones
Adela Micha cuestiona despliegue de

Maluma, ¿nuevo ‘Chivahermano’? El colombiano

¿No viene a México? Al

