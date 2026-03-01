México

Senado respalda llamado de México a privilegiar la diplomacia ante conflicto en Medio Oriente

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, reiteró el apoyo de la Cámara alta al posicionamiento de la Cancillería para resolver la crisis mediante el diálogo y evitar una escalada

Laura Itzel Castillo expresó el respaldo del Senado al llamado del Gobierno de México para privilegiar la vía diplomática ante la escalada en Medio Oriente. Credito: Presidencia

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, expresó el respaldo de la Cámara alta al llamado del Gobierno de México para privilegiar la vía diplomática y la solución pacífica ante la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La legisladora subrayó que la postura mexicana se sustenta en los principios constitucionales de política exterior, los cuales establecen la resolución de controversias y la promoción del diálogo como ejes rectores.

En ese sentido, reiteró que México exhorta a las partes involucradas a evitar el uso de la fuerza y a optar por mecanismos diplomáticos que contribuyan a preservar la paz y la estabilidad regional e internacional.

La Cámara alta acompañó el posicionamiento de la Cancillería para exhortar a las partes a evitar el uso de la fuerza. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

A través de redes sociales, Castillo Juárez manifestó que, ante el agravamiento de la situación, el Senado acompaña el posicionamiento oficial emitido por la Cancillería mexicana.

SRE llama a privilegiar el diálogo y la negociación

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su preocupación por los hechos recientes y emitió un llamado urgente a todas las partes a favorecer la negociación y abstenerse de acciones que puedan intensificar el conflicto.

La dependencia federal reiteró que la política exterior mexicana se apega a sus principios y a su convicción pacifista, por lo que insistió en la necesidad de resolver las diferencias mediante el acuerdo.

Captura de pantalla del comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores publicado en redes (X: @SRE_mx)

Asimismo, advirtió que una mayor escalada podría generar consecuencias humanitarias y afectar la estabilidad internacional.

Apoyo consular y medidas ante cierre de espacios aéreos

Como parte del seguimiento a la situación, la SRE informó que diversas naciones de la región han cerrado temporalmente sus espacios aéreos.

Ante este escenario, las autoridades mexicanas señalaron que las embajadas en Medio Oriente permanecen atentas y en contacto continuo con las y los connacionales que residen o transitan en la zona.

La escalada del conflicto en Medio Oriente encendió alertas internacionales tras los ataques y represalias en la región.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran:

  • Verificar directamente con las aerolíneas el estatus de vuelos.
  • Evitar traslados innecesarios mientras persista la tensión.
  • Mantenerse informados a través de fuentes oficiales.
  • Contactar a las representaciones diplomáticas mexicanas en caso de requerir asistencia.

Sheinbaum reafirma postura pacifista de México

Por su parte, la presidentaClaudia Sheinbaum reiteró que México mantendrá su postura histórica en favor de la paz.

Durante una gira de trabajo en Culiacán, Sinaloa, la mandataria señaló que el país continuará privilegiando el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos internacionales.

Claudia Sheinbaum reiteró que México mantendrá su postura histórica a favor de la paz ante la escalada en Medio Oriente. Crédito: Presidencia

“Paz, queremos paz. México siempre va a luchar por la paz”, expresó al ser cuestionada sobre la situación en Medio Oriente.

Contexto internacional del conflicto

La tensión regional se intensificó tras una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como la posterior respuesta iraní con el lanzamiento de misiles y drones hacia objetivos en la región.

Autoridades iraníes reportaron víctimas y daños en distintas provincias del país, mientras continúan los intercambios de declaraciones y medidas de seguridad en la zona.

En este contexto, el Senado de la República reiteró su respaldo al posicionamiento diplomático del Gobierno de México y su llamado a que las diferencias se atiendan mediante canales institucionales y pacíficos.

