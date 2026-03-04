Mujeres con Bienestar Edomex 2026: autoridades confirman incorporación de beneficiadas y recibir el apoyo de 2 mil 500 pesos

Habrá nuevas incorporacioes al programa Mujeres con Bienestar en 2026

El secretario de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, anunció nuevas incorporaciones al programa Mujeres con Bienestar, considerado el proyecto social estelar de la actual administración estatal.

De acuerdo con el funcionario, este año se sumarán más de 500 mil mexiquenses que se encuentran en lista de espera, quienes podrán recibir un apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos, además de acompañamiento educativo, social y capacitación para fortalecer su desarrollo integral.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales oficiales, donde el secretario destacó que esta ampliación es posible gracias a la visión y correcta administración de los recursos públicos impulsada por la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez.

Subrayó que la prioridad del gobierno estatal es garantizar que más mujeres tengan acceso a herramientas que impulsen su autonomía económica y crecimiento personal.

“Gracias al apoyo, visión y a la buena administración de recursos de nuestra querida gobernadora, este año celebraremos la incorporación de más de medio millón de mujeres que se encuentran en la lista de espera y que iniciarán su ciclo dentro del programa Mujeres con Bienestar”, expresó González Romero en su mensaje.

Mujeres que ya no recibirán el apoyo

Mujeres Con Bienestar Programas Sociales Edomex (Gob. Edomex)

El programa Mujeres con Bienestar otorga un respaldo económico de 2 mil 500 pesos cada dos meses, pero también contempla beneficios adicionales como asesorías, vinculación a programas educativos, atención social y cursos de capacitación para el trabajo. El objetivo central es empoderar a las mujeres mexiquenses, principalmente aquellas en situación de vulnerabilidad, para que puedan mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

En este nuevo proceso de incorporación, las beneficiarias serán exclusivamente aquellas que permanecían en lista de espera. Las autoridades estatales puntualizaron que las mujeres inscritas en 2024 y 2025 que ya concluyeron su ciclo dentro del programa dejarán de recibir el apoyo, con el propósito de abrir espacio a nuevas beneficiarias y asegurar la sostenibilidad financiera del esquema social.

El secretario de Bienestar agradeció la comprensión de quienes ya fueron parte del programa y que ahora permiten que otras mujeres accedan al beneficio. Señaló que cada mujer que culmina su participación representa un caso de superación y avance, lo que demuestra que el modelo busca generar resultados a mediano plazo y no dependencia permanente.

“Gracias a la comprensión de quienes ya fueron beneficiarias, garantizaremos que el programa sea sostenible y que continúe creciendo; cada mujer empoderada que cumple su ciclo es un ejemplo de superación personal y profesional”, enfatizó el funcionario estatal.

Mujeres con Bienestar se ha consolidado como una de las políticas públicas más importantes en el Estado de México, al atender a cientos de miles de mujeres con apoyos directos y sin intermediarios. El esquema busca atender no solo necesidades económicas inmediatas, sino también fortalecer habilidades y conocimientos que permitan a las beneficiarias incorporarse al mercado laboral o emprender proyectos productivos.

¿Cómo será el registro?

Mujeres con Bienestar otorga apoyos integrales para las nuevas beneficiadas (Gob. Edomex)

Las autoridades informaron que en los próximos días se darán a conocer los detalles del proceso de incorporación, incluyendo requisitos, fechas de registro y pasos a seguir para formalizar el ingreso al programa.

Se recomienda a las interesadas mantenerse atentas a los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar del Edomex para evitar fraudes o información falsa.

Con esta ampliación, el gobierno estatal apuesta por reforzar su estrategia de apoyo social, enfocándose en el bienestar integral de las mujeres mexiquenses y en la construcción de comunidades más equitativas y con mayores oportunidades de desarrollo.