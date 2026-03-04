Del mito de la Diana Cazadora al primer desnudo del cine mexicano: el atrevido legado de Ana Luisa Peluffo

Ana Luisa Peluffo consolidó su legado como una figura esencial de la época de oro del cine mexicano. - @TiagoJose89

La historia del espectáculo mexicano no puede contarse sin mencionar a Ana Luisa Peluffo. Nacida en Querétaro, se consolidó como una de las intérpretes más representativas de la época del cine de oro en el país. Su presencia en la pantalla grande y televisión la convirtió en referente de una generación que transformó la manera de narrar historias en la pantalla.

Debutó en México con Orquídeas para mi esposa (1953) e inició una carrera que superó las 200 películas. A lo largo de los años participó en producciones como Camino del deseo (1957), ¡Yo sabía demasiado! (1960), La adúltera (1956), El hombre que logró ser invisible (1957), Las señoritas Vivanco (1960), La venida del Rey Olmos (1975), Perro callejero (1978) y Chiquidrácula (1985).

En televisión también dejó constancia de su versatilidad con apariciones en programas como Mujer, casos de la vida real (2003), Mujeres asesinas 3 (2010) y una participación en el El mariachi (2014). Su trabajo constante la posicionó como una figura imprescindible dentro del entretenimiento nacional.

La creencia de que Ana Luisa había sido la modelo de La Diana Cazadora, la estatua emblemática de la Ciudad de México, surgió después de su participación en la película homónima en 1957. Sin embargo, la verdadera modelo fue Helvia Martínez Verdayes.

El episodio que marcó los años cincuenta

Peluffo fue la primera actriz mexicana en realizar un desnudo artístico en cine, hecho que transformó la industria y la percepción sobre la mujer en México. - (Ana Luisa Peluffo, La Diana)

En 1955 protagonizó un momento que redefinió los límites de la industria cinematográfica mexicana. Se convirtió en la primera actriz mexicana en realizar un desnudo artístico en la película La fuerza del deseo, hecho que generó polémica y abrió un debate sobre la representación femenina en el cine.

Este episodio no solo provocó escándalo en su momento, también colocó su nombre en el centro de la conversación cultural. La decisión rompió tabúes arraigados en una sociedad conservadora, especialmente por tratarse de una mujer en una producción nacional.

Lejos de limitar su carrera, aquel acontecimiento consolidó su imagen como una intérprete dispuesta a asumir riesgos creativos. Su legado quedó ligado a una transformación en la forma de concebir los personajes femeninos, dotándolos de mayor libertad expresiva y complejidad.

Presencia constante en la televisión mexicana

El mito de que Ana Luisa Peluffo fue la modelo de La Diana Cazadora surgió tras su papel en la película, aunque la verdadera modelo fue Helvia Martínez Verdayes. (Foto: INAH)

Además de su impacto en la pantalla grande, la actriz mantuvo una participación activa en la televisión durante varias décadas. Su capacidad para adaptarse a distintos formatos le permitió integrarse tanto a melodramas clásicos como a producciones contemporáneas.

Formó parte de historias que marcaron audiencia en distintas generaciones, consolidando un vínculo cercano con el público. Cada personaje que interpretó reflejó una evolución en su estilo actoral, siempre acorde con los cambios de la industria.

Su última telenovela fue Contra viento y marea, proyecto que cerró una etapa de trabajo continuo en el melodrama nacional. Con ello, reafirmó su vigencia y compromiso con la actuación hasta los años recientes.

Producciones destacadas en cine y televisión

La muerte de Ana Luisa Peluffo a los 96 años marca el fin de una era, dejando un legado vital para la historia del entretenimiento en México. - (Captura de pantalla/YouTube/ Cine Clásico)

Dentro de las varias obras que participó y protagonizó destacan las telenovelas:

Las momias de Guanajuato

Juana Iris

Pobre señorita Limantour

Lazos de amor

Tú y yo

Soñadoras

Marimar

Carita de ángel

Contra viento y marea

Y estas fueron algunas de las películas más destacadas en las que participó:

Tarzan and the Mermaids

La venenosa

La fuerza del deseo

Dos fantasmas y una muchacha

Perro callejero

El vecindario

Pedro Navaja con Andrés García

Furia pasional

La actriz falleció este miércoles 4 de marzo a los 96 años. Su partida marca el cierre de una etapa significativa para el cine y la televisión en México, dejando testimonio de una trayectoria sólida y determinante para la historia del espectáculo nacional.