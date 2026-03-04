México

Cáncer de testículo en hombres jóvenes de 15 a 30: ¿por qué cada vez es más común esta enfermedad en este segmento de la población?

Esta patología puede detectarse de forma temprana y evitar así complicaciones

Guardar
Un recuadro ampliado revela el
Un recuadro ampliado revela el aspecto microscópico de las células cancerosas, destacando la importancia de la detección temprana y el diagnóstico preciso de esta enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de testículo se presenta principalmente entre hombres de 15 a 30 años.

Especialistas de St. Mary’s Regional Medical Center coinciden en que la detección temprana constituye un factor determinante en el pronóstico de la enfermedad.

Aunque la supervivencia alcanza tasas superiores al 95% cuando el cáncer se identifica en etapas iniciales, persisten interrogantes sobre las razones que explican su creciente prevalencia en adolescentes y adultos jóvenes.

Según datos oficiales, el cáncer de testículo afecta en su mayoría a hombres entre los 15 y 35 años, con un pico de incidencia entre los 20 y 34 años. Diversos estudios han sugerido que tanto factores genéticos como ambientales podrían desempeñar un papel relevante en este fenómeno.

¿Por qué aumenta la incidencia en jóvenes?

El cáncer de testículo puede
El cáncer de testículo puede afectar emocionalmente a los hombres; sin embargo, una temprana detección se traduce en un posible éxito del tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Secretaría de Salud, no existe una causa única, aunque factores hereditarios, antecedentes de testículos no descendidos y ciertas condiciones genéticas incrementan el riesgo.

Las tasas de diagnóstico han crecido de forma paralela a una mayor conciencia médica y a la disponibilidad de técnicas de imagen más precisas, lo que permite detectar tumores en etapas más tempranas.

Síntomas y señales de alerta

(Grupo Urológico San Rafael)
(Grupo Urológico San Rafael)

El cáncer de testículo suele manifestarse como un bulto indoloro o una hinchazón en uno de los testículos. En ocasiones, los pacientes reportan sensación de pesadez en el escroto o dolor abdominal bajo.

La Secretaría de Salud recomienda la autoexploración regular como método efectivo para la detección precoz, ya que un diagnóstico en fases avanzadas puede requerir tratamientos más agresivos.

El reconocimiento de síntomas como dolor sordo, aumento del tamaño testicular o presencia de líquido en el escroto debe motivar la consulta médica inmediata.

De acuerdo con St. Mary’s Regional Medical Center, la autoexploración mensual permite identificar cambios que podrían indicar una alteración patológica. La institución enfatiza que la rapidez en la búsqueda de atención sanitaria influye de forma directa en las probabilidades de curación y en la preservación de la fertilidad.

Tratamientos y expectativas de recuperación

Cáncer testicular, cáncer, testículo, autoexamen
Cáncer testicular, cáncer, testículo, autoexamen testicular - Perú - 11 de marzo (My COCOS)

Los avances médicos han permitido que la tasa de curación del cáncer de testículo supere el 95% cuando se diagnostica a tiempo. Los tratamientos incluyen cirugía para extirpar el testículo afectado, quimioterapia y, en algunos casos, radioterapia. La elección de la terapia depende del tipo histológico del tumor y de si existen metástasis.

St. Mary’s Regional Medical Center señala que la mayoría de los pacientes jóvenes logran retomar sus actividades habituales tras el tratamiento, aunque la atención psicológica y el seguimiento especializado resultan esenciales para abordar las secuelas emocionales y físicas. Además, los expertos insisten en la importancia de incorporar la autoexploración y el chequeo médico regular como parte de los hábitos de salud preventiva en los varones jóvenes.

Temas Relacionados

CáncerTestículosSaludHombresmexico-noticias

Más Noticias

CDMX: Fiscalía anuncia jornadas de asesoría jurídica gratuita para mujeres que sufren de violencia

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la dependencia busca brindar orientación y acompañamiento en las 16 alcaldías

CDMX: Fiscalía anuncia jornadas de

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estatus de los vuelos en

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de marzo: afectaciones en C.U. por partido Pumas vs Toluca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Así puedes evitar ser víctima de fraude al comprar boletos para el Mundial, según autoridades mexicanas

Las recomendaciones fueron emitidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Policía Cibernética capitalina

Así puedes evitar ser víctima

Capturan en Colima a “El Tijuas”, presunto integrante del CJNG implicado en un multihomicidio

El sujeto también está relacionado con actos de violencia en Jalisco y Michoacán

Capturan en Colima a “El
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Colima a “El

Capturan en Colima a “El Tijuas”, presunto integrante del CJNG implicado en un multihomicidio

Cuánto cuesta un lujoso féretro bañado en oro como el de El Mencho, enterrado entre arreglos florales de miles de pesos y opulencia

Golpe al narco: Alfonso Durazo informa el aseguramiento de 100 kilos de metanfetamina en Sonora

Detienen a segundo implicado en incendio de tienda de Chalco que dejó a un menor de edad y su padre con quemaduras

Así era El Mencho: iracundo, sencillo al vestir pero vanidoso y libre en el amor

ENTRETENIMIENTO

Adal Ramones lamenta fractura con

Adal Ramones lamenta fractura con ex compañeros de Otro Rollo y asegura fue el único que no cobró por Enrollados

¿Se casa con Sebastián Rulli? Angelique Boyer sorprende al anunciar compromiso

Lost Acapulco regresa a CDMX: fecha y preventa para los pioneros del surf mexicano en ‘Playa Satán’

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 3 de marzo

Marcela Mistral celebra los 50 años de Poncho de Nigris con fotos inéditas de sus primeros años juntos

DEPORTES

Alberto Del Río “El Patrón”

Alberto Del Río “El Patrón” presenta LM52, su nueva empresa de lucha libre mexicana

Adiós al Estadio Azteca, a 100 días del Mundial 2026 adopta oficialmente el nombre de Estadio Banorte

Así puedes adquirir boletos para el repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey

Kevin Mier vuelve a jugar con Cruz Azul: ¿peligra la titularidad de Gudiño?

FIFA revela los precios de los boletos para el repechaje mundialista en Guadalajara y Monterrey