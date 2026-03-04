Canasta Alimentaria Edomex 2026: inició campaña de permanencia y así puedes registrarte

Canastas alimentarias y Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

El programa Canasta Alimentaria del gobierno del Estado de México lanzó la Convocatoria de Permanencia 2026 dirigida a todas las beneficiarias que estuvieron activas durante 2025 y que desean continuar recibiendo este apoyo social enfocado en fortalecer la alimentación de las familias mexiquenses.

La Secretaría de Bienestar estatal informó que el trámite es obligatorio para mantener el beneficio el próximo año y deberá realizarse conforme al calendario oficial publicado para este mes de marzo.

Este programa social es impulsado por el gobierno del Edomex bajo la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y coordinado por el secretario del Bienestar, Juan Carlos González Romero, quienes han reiterado que la política social se mantiene como una prioridad.

Las autoridades destacaron que la permanencia garantiza la continuidad del apoyo alimentario, por lo que hicieron un llamado a las beneficiarias a cumplir en tiempo y forma con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación 2026.

¿Cómo registrarse en la permanenencia?

Canasta Alimentaria (Servidores del Pueblo Jiquipilco/FB)

El primer paso para realizar el trámite es el registro en línea a través de la plataforma oficial de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, disponible en el enlace http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx:3100/#/inicio. En este portal, las beneficiarias deberán descargar e imprimir dos juegos de los formatos requeridos para completar el proceso.

Entre los documentos que deberán imprimirse se encuentran el Manifiesto de Permanencia, el compromiso para la realización de actividades para el bienestar y el consentimiento para el tratamiento de datos personales.

Estos formatos deberán ser llenados correctamente, firmados y con huella digital en tinta azul, tal como lo establecen las disposiciones oficiales.

Además de los formatos, las beneficiarias deberán presentar dos juegos de copias de documentación actualizada al 2026. Entre los requisitos obligatorios se encuentra el acta de nacimiento reciente, preferentemente expedida en 2026; identificación oficial vigente; CURP impresa del día; y comprobante de domicilio correspondiente al último bimestre.

Documentación deberá entregarse de manera presencial

Después del registro en línea, se deberá acudir a los módulos para hacer la entrega de la documentación requerida (Gob. Edomex)

La entrega de documentos se realizará de manera presencial en el módulo de registro asignado, donde se llevará a cabo el proceso de validación y actualización de datos en la plataforma.

Las autoridades recomendaron a las solicitantes llegar temprano para agilizar la atención y evitar contratiempos. También deberán proporcionar dos números telefónicos con WhatsApp, con el objetivo de mantener actualizada la información de contacto en el sistema.

El calendario de registro estará vigente del 3 al 18 de marzo de 2026 y se organizará de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Del 3 al 6 de marzo deberán acudir quienes tengan iniciales A, B, C, D, E, F, G, H e I.

Del 7 al 10 de marzo corresponde a las letras J, K, L, M, N, Ñ, O, P y Q.

Del 11 al 14 de marzo será el turno de R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Finalmente, del 15 al 18 de marzo se atenderá a rezagadas de todas las letras.

El trámite de permanencia es obligatorio para continuar recibiendo el apoyo en 2026 y deberá realizarse conforme al calendario oficial según la primera letra de la CURP.

La Secretaría de Bienestar recordó que no cumplir con el proceso en las fechas establecidas podría poner en riesgo la continuidad del apoyo, por lo que insistió en revisar cuidadosamente la documentación antes de acudir al módulo correspondiente.

El programa Canasta Alimentaria forma parte de la estrategia integral del gobierno del Edomex para combatir la pobreza alimentaria y fortalecer la economía familiar.

Para cualquier duda, las beneficiarias pueden acudir a su oficina del Bienestar más cercana o consultar los canales oficiales de la dependencia estatal.