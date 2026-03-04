Cae en Nuevo León “El Profe”, uno de los criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

Foto: Fiscalía de Chihuahua

Manuel G.M., uno de los criminales prioritarios para México y Estados Unidos en la frontera, fue detenido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al contar con órdenes de aprehensión vigentes por cinco homicidios y secuestro agravado.

El sujeto fue ubicado tras labores de inteligencia realizadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en colaboración con la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León, debido a que formaba parte del programa “Se Busca Información” que mantienen ambas naciones.

Luego de su captura, las autoridades procedieron con su traslado a Ciudad Juárez, Chihuahua, ya que cuenta con tres mandamientos judiciales vigentes por los siguientes delitos:

Secuestro agravado cometido en perjuicio de una víctima de identidad reservada, por hechos ocurridos el 24 de septiembre de 2017 en un domicilio de la colonia Parajes del Valle. Homicidio cometido en perjuicio de tres personas, ocurridos el 7 de octubre de 2016 en el “Bar Tres Mentiras” del fraccionamiento Fuentes del Valle. Homicidio calificado cometido en perjuicio de dos personas, por hechos ocurridos el 18 de junio de 2020 en el estacionamiento de una tienda de conveniencia denominada “Smart”.

Presentación del programa "Se Busca Información" por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el Gobierno de Chihuahua y otras agencias en octubre de 2023. Foto: Fiscalía de Chihuahua

De acuerdo con el programa “Se Busca Información” de El Paso, Texas- Chihuahua, actualmente hay nueve objetivos prioritarios que permanecen en calidad de prófugos.

Entre ellos destaca uno de nombre Manuel Galindo Moncayo, el cual concuerda con el nombre y siglas del detenido en Nuevo León.

Los datos refieren que el sujeto es conocido como “Chivis” o “El Profe”, quien figura como el número 4 de entre la lista.

Manuel Galindo es buscado por los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y homicidio agravado de un hombre.

Buscados por delitos relacionados con secuestro, narcomenudeo, homicidio, entre otros

Foto: CBP

La lista de los criminales que son buscados en la frontera con Chihuahua son los siguientes:

Emeterio Sifuentes Ortega, alias “ Oso ”, por posesión ilegal de arma de fuego y secuestro.

Jorge Rodríguez Luján, alias “ El Kory ”, por posesión y distribución de narcóticos e intento de homicidio agravado.

Daniel Herrera Rodríguez, alias “ El Palito ” o “Dany”, por tortura y posesión/distribución de narcóticos.

Ángel Daniel Perales Herrera, alias “ El Perales ”, por homicidio agravado.

Michel Eduardo Gómez Lazarin, alias “Cirujano”, por homicidio agravado y secuestro agravado.

Foto: CBP

Armando Maldonado Lozoya, alias “Chivo” o “ El Señor de los Cuernos ”, por homicidio.

Miguel Angel Lares Mendoza, alias “ El Lares ”, por posesión/distribución de narcóticos y homicidio.

Alberto Mariscal por agresión sexual a un menor de edad.

Cabe señalar que este programa también se encuentra en colaboración con otros estados como Coahuila y Sonora-Baja California, las cuales cuentan con sus propias listas de “Se Busca Información”.

La primera fue lanzada por autoridades estadounidenses, el Gobierno de Sonora y de Baja California, en junio de 2025, la cual se integra de 15 criminales prioritarios para México y EEUU. En tanto, la de Coahuila se compone de 10 objetivos, lanzada en diciembre del mismo año.