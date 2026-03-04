México

Ángela Aguilar presume íntima noche con Nodal viendo LCDLF tras polémica por ‘Rosita’: “Una vida equilibrada”

La pareja busca alejarse de la controversia que surgió después del lanzamiento de la canción de Tainy con Rauw Alejandro y Jhayco

En medio de una de las tormentas mediáticas más intensas de los últimos meses, Ángela Aguilar ha decidido dar un paso atrás de los reflectores públicos para refugiarse en lo que ella denomina su “hogar”.

Tras las recientes declaraciones cruzadas entre Christian Nodal y Cazzu por la canción Rosita, la joven intérprete de regional mexicano ha optado por una estrategia de introspección, dejando claro que su prioridad actual no es la aclaración de polémicas, sino la preservación de su salud mental y su estabilidad emocional junto a su esposo.

Una cita blindada: Pizza, velas y “La Casa de los Famosos”

Lejos de las alfombras rojas y los escenarios multitudinarios, la pareja conformada por Ángela y Nodal ha decidido compartir un vistazo de su vida más terrenal.

A través de una imagen, se pudo observar lo que parece ser una cena relajada: varias cajas de pizza, nachos, velas encendidas para ambientar el momento y, de fondo, la televisión sintonizada en el popular reality La Casa de los Famosos.

“Una vida equilibrada”, escribió Ángela en la descripción de la imagen.

La fotografía, que incluye un par de manos entrelazadas, refuerza el mensaje de unidad que la pareja quiere proyectar en estos tiempos.

El canal de difusión: Su nuevo diario personal

Ángela ha encontrado en su canal de WhatsApp el vehículo perfecto para comunicarse sin filtros ni ediciones de terceros.

En un mensaje reciente, la cantante explicó su necesidad de alejarse del escrutinio público.

“Quiero estar más por aquí y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido”, confesó la hija de Pepe Aguilar.

Acompañando sus palabras con videos de su rutina, desde maquillarse hasta jugar con su perrita, Ángela busca alejarse de las controversias que constantemente la rodean.

“Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal y como son... y también aprender a pensar menos”, añadió en su texto reflexivo.

