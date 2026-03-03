México

Vinculan a proceso a tres detenidos que transportaban 4 toneladas de cocaína en un semisumergible en Colima

Los sujetos son acusados de transporte de clorhidrato de cocaína con agravante de pandilla

Los tre detenidos transportaban cocaína
Los tre detenidos transportaban cocaína a bordo de un semisumergible. Foto: SSPC

Los tres hombres detenidos a bordo de un semisumergible que transportaba alrededor de 4 toneladas de cocaína fueron vinculados a proceso luego de ser detenidos el pasado mes de febrero a más de 250 millas náuticas del puerto de Manzanillo, Colima.

Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y Vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), informó este martes que los sujetos fueron identificados como Jorge “N”, Manuel “N” y Richard “N”.

Durante su audiencia, las autoridades presentaron los datos de prueba necesarios que permitieron su vinculación a proceso por su presunta participación en el delito en contra de la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína con la agravante de pandilla.

A los tres hombres se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social de Manzanillo, Colima.

La autoridad judicial autorizó un plazo de dos meses para la realización de la investigación complementaria.

Así fue la ubicación y detención del semisumergible

Foto: FGR
Foto: FGR

La localización del semisumergible se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes contaron con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de Estados Unidos (JIATF SOUTH, por sus siglas en inglés).

Durante labores de vigilancia y seguridad marítima, los elementos navales lograron asegurar la Embarcación de Bajo Perfil (LPV, por sus siglas en inglés) o semisumergible, en la que se localizaron a tres hombres y aproximadamente 179 bultos de distintas dimensiones que representan varias toneladas de posible cocaína.

El aseguramiento se efectuó a más de 250 millas náuticas, es decir 463 kilómetros aproximadamente, al suroeste del puerto de Manzanillo, Colima.

La Semar detalló que para la operación se utilizó una patrulla oceánica, dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras.

Cerca de 4 toneladas fueron aseguradas

Así fue la localización del
Así fue la localización del semisumergible. Foto: SSPC

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que el semisumergible transportaba bultos con aproximadamente 4 toneladas de cocaína.

Además, destacó que durante esa semana -del 8 al 15 de febrero- las operaciones marítimas han permitido a las autoridades asegurar cerca de 10 toneladas de cocaína.

“Esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas”, escribió en sus redes sociales.

Comando Sur felicitó a la Marina por decomiso de cocaína

(X @OHarfuch)
(X @OHarfuch)

El Comando Sur de los Estados Unidos felicitó a la Secretaría de Marina por el decomiso del semisumergible y aseguró que la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur se encontraba orgullosa de apoyar en la operación.

Excelente trabajo de nuestros socios en México para asestar un duro golpe a los cárteles de la droga. @jiatfs se enorgullece de haber apoyado esta importante interdicción. Este es otro ejemplo de cómo nuestros socios regionales trabajan juntos para combatir el crimen transnacional y hacer del hemisferio un lugar más seguro”, escribieron en sus redes sociales.

