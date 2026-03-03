No hay mexicanos afectados por guerra en Medio Oriente y 121 connacionales han sido evacuados, reporta Relaciones Exteriores

La SRE emitió una alerta para los connacionales que se encuentren en Medio Oriente por el aumento de riesgo ante el posible conflicto entre Irán e Israel. (Foto: SRE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta el momento no se tiene registro de mexicanos afectados en su integridad física mientras se desarrolla el conflicto en Medio Oriente.

Por otro lado, la SRE destacó que 121 personas han sido evacuadas por rutas terrestres seguras desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar, pero que este número seguirá en aumento “toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas”.

Se analiza con cuidado cada situación en lo particular, para asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así como otras posibles alternativas.

SRE aclaró que las embajadas de México en la región continúan en estado de alerta y en contacto permanente con las y los connacionales.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce la importante labor que realizan nuestras y nuestros diplomáticos desplegados en zonas de alta complejidad. Su profesionalismo y vocación de servicio han sido determinantes en las labores de asistencia y protección que realizan”, concluyó.

La Cancillería reiteró los números telefónicos de atención consular o de emergencias:

Embajada en Irán +989121224463

Embajada en Israel 054-316-6717

Embajada en Jordania 0778 00 0494

Embajada en Qatar 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita +966557539374

Embajada en Kuwait +965 9401 6333

Embajada en EAU 504 54 0273

Embajada en Líbano 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina +972 54 447 0095

SRE emite medidas preventivas para connacionales

El pasado 28 de febrero, la SRE emitió un comunicado en el que manifestó su profunda preocupación por los acontecimientos recientes en Medio Oriente e hizo un llamado a privilegiar la “vía diplomática” con el objetivo de preservar la paz y la estabilidad en la región.

Además, la dependencia brindó algunas recomendaciones de seguridad durante el conflicto armado:

Atender en todo momento las instrucciones emitidas por las autoridades , adaptando las acciones según evolucione la situación.

Consultar de manera constante los avisos de las autoridades locales para conocer rutas de evacuación y ubicaciones de refugios cercanos al lugar de residencia.

Determinar con anticipación una Zona de Seguridad en el espacio donde se permanezca y confirmar el tiempo de traslado disponible para arribar a esta zona.

Seleccionar la habitación que tenga el menor número de ventanas para reducir riesgos asociados a la ruptura de cristales y espejos.

Localizar el refugio público más próximo comunicándose al número 106.

Si las condiciones lo permiten, preparar un kit de emergencias que incluya: radio a pilas, cargador, teléfono celular, agua, alimentos no perecederos, linterna, extintor, botiquín y copias físicas y digitales de documentos personales.