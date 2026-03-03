México

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de marzo: L4 del MB presenta retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

22:49 hsHoy

Metrobus

No hay servicio en la estación Escuadrón 201 de la Línea 5 en dirección Preparatoria 1, por obstrucción de carril.

21:29 hsHoy

Hay congestionamiento vial de Buenavista a San Lázaro, en la línea 4 del Metrobús.

17:22 hsHoy

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)
16:06 hsHoy

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)
12:43 hsHoy

Metrobús CDMX

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 3 de marzo

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Toma tus previsiones para que
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

12:42 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Público (STC) capitalino (TW Metro CDMX)
11:19 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 3 de marzo de 2026.

