Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de marzo: L4 del MB presenta retrasos

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 3 de marzo de 2026.

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México , sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hay congestionamiento vial de Buenavista a San Lázaro , en la línea 4 del Metrobús.

No hay servicio en la estación Escuadrón 201 de la Línea 5 en dirección Preparatoria 1, por obstrucción de carril.

Últimas noticias

