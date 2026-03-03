Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de marzo: L4 del MB presenta retrasos

Metrobus
No hay servicio en la estación Escuadrón 201 de la Línea 5 en dirección Preparatoria 1, por obstrucción de carril.
Hay congestionamiento vial de Buenavista a San Lázaro, en la línea 4 del Metrobús.
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 3 de marzo de 2026.