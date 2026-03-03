México

Hijo menor de Mariazel y Adrián Rubio es hospitalizado de emergencia

La presentadora se sinceró con sus seguidores en un emotivo mensaje, explicando el difícil momento familiar que vivió

Mariazel anunció que su hijo
Mariazel anunció que su hijo menor fue hospitalizado. (Mariazel / Instagram)

Mariazel Olle, integrante del programa Me Caigo de Risa, compartió con su comunidad en Instagram que su hijo de un año y medio de edad, fruto de su relación con el actor Adrián Rubio, fue hospitalizado de emergencia.

Mediante una serie de historias, explicó que la situación fue una crisis de salud que exigió una acción rápida: “Hoy se estrenó esta novela tan especial (Corazón de oro) para mí y nos tocó verla desde el hospital. A veces la vida te cambia el plan, pero no la gratitud. André está bien y eso es lo único que importa. Gracias por acompañarme en este estreno tan significativo”, fue el mensaje que acompañó una fotografía desde la habitación de un hospital.

“André ya está fuera de peligro”

El impacto de la noticia derivó en una ola de comentarios privados, donde seguidores y personas de su circulo más cercano dedicaron palabras de apoyo para ella y su familia.

Todavía afectada por la crisis familiar, Mariazel subió un video donde agradeció las muestras de cariño y prometió brindar más detalles de los desafíos de salud de su hijo:

“Hoy fue un día muy difícil, muy, muy complicado. No se lo deseo a ningún padre, pero André está bien, ya fuera de peligro, se está recuperando bien. Mañana les prometo que les daré más detalles de por qué llegamos aquí, pero ahí vamos”.

A través de un video, la presentadora Mariazel anunció que su hijo de un alño y medio de edad fue hospitalizado de emergencia.

Cerró su mensaje agradeciendo a las personas que sintonizaron el estreno de su telenovela, un proyecto personal anhelado, pero que le dejó sentimientos agridulces por coincidir con la crisis de salud de su hijo. “Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la novela. Espero que hayan disfrutado. Ahora sí que se me juntó algo muy bonito el día de hoy con algo terrible”.

Este martes, Mariazel no había tenido nuevas interacciones con su comunidad en redes sociales, la cual se mantiene expectante ante actualizaciones del estado de salud del hijo de la comunicadora.

Mariazel compartió una historia de
Mariazel compartió una historia de Instagram desde el hospital informando que su hijo, de 1 año, se encuentra bien a pesar de la situación. (Mariazel / Instagram)

¿Quién es Mariazel Olle?

Mariazel Olle Casals es una reconocida conductora, actriz y modelo española que ha consolidado su carrera en México a través de Televisa Deportes, TUDN, y el programa de comedia Me Caigo de Risa

Con amplia trayectoria en televisión, es conocida por su carisma y versatilidad, participando también en producciones como Más Deporte y regresando recientemente a las telenovelas en 2026 con Corazón de Oro.

Tiene una relación sentimental con el actor Adrián Rubio, con quien tiene dos hijos, Laia (2012) y André (2024).

Además de su participación en MCDR, ha incursionado en la actuación, principalmente en comedia. En 2026, se sumó al elenco del melodrama de Corazón de Oro, donde interpretará a “Aurora”.

Sobre su personaje, indicó que había aspectos de su personalidad con los que se sentía identificada: “Claro que me identifico mucho con Aurora porque ella es una madre muy preocupona, muy amorosa, muy pendiente, muy protectora. También es una mujer muy valiente, muy luchona, muy echada para adelante”, expresó a Televisa Espectáculos.

