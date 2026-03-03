El PRI acusa a Morena y Movimiento Ciudadano de persecución política tras detención de Karina Barrón: “Operada desde el poder”

Karina Marlen Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, fue detenida por autoridades federales en Nuevo León.

La dirigencia nacional del PRI acusó públicamente al gobierno de Morena y a Movimiento Ciudadano de ejecutar una persecución política contra su militante Karina Barrón Perales, tras la detención de la funcionaria en Monterrey bajo cargos de presunta extorsión. En un comunicado, el partido señaló: “Lo que enfrenta nuestra compañera Karina Barrón Perales es una persecución política directa, operada desde el poder”.

Según la postura oficial del PRI, la detención es parte de una estrategia coordinada para presionar, desacreditar e intimidar a una mujer que, aseguran, ha sido firme frente a los abusos del gobierno.

El partido sostiene que la alianza entre Morena y Movimiento Ciudadano busca debilitar a la oposición utilizando el aparato estatal, argumento que refuerzan con la frase: “Esta alianza entre Morena y Movimiento Ciudadano exhibe cómo están dispuestos a usar el aparato del Estado para debilitar a la oposición y concentrar poder”.

Barrón, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, fue detenida el 2 de marzo de 2026, según reportes de prensa, por su presunta implicación en un caso de extorsión.

El PRI rechaza la acusación y advierte que se intenta transformar un proceso judicial en un arma política. “La presunción de inocencia es un derecho constitucional”, recalca el comunicado, en el que también se critica la difusión de información y la cobertura mediática que, aseguran, busca influir antes de que haya una resolución judicial.

El partido advierte que la democracia retrocede cuando el poder persigue adversarios, señalando que está en riesgo la división de Poderes, la legalidad y el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a contar con una oposición libre, sin amenazas ni represalias.

El PRI anunció que acudirá ante las Cámaras de Diputados y Senadores, así como a instancias nacionales e internacionales, para denunciar el caso y exigir que no se utilicen las instituciones con fines de intimidación política.

El comunicado cierra con un mensaje de respaldo a Barrón y una advertencia: “El PRI no se intimida. No se somete. Y no va a permitir que Morena y Movimiento Ciudadano conviertan a México en un país donde pensar distinto se castigue desde el poder”.