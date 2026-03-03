México

Aplican más de 8 millones de vacunas contra el sarampión en tres semanas, piden vacunarse en estados con más casos

La aplicación de la dosis contra la enfermedad viral sigue siendo fundamental para prevenir el incremento de los contagios

Subsecretario de Integración Sectorial y
Subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, durante la mañanera del pueblo de este 3 de marzo. (Presidencia)

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes dio a conocer las cifras de vacunación contra el sarampión en las últimas tres semanas, durante la mañanera del pueblo de este 3 de marzo en Palacio Nacional.

“En este último año, desde que inició el primer caso de sarampión en Chihuahua en febrero de 2025, hemos aplicado ya 22 millones de dosis de sarampión. Esto significa que hemos aplicado prácticamente en un año lo que se aplicaba en 5 o 6 años de un año normal, simplemente siguiente las coberturas”, declaró el funcionario.

Recordó la importancia de aplicarse la vacuna pertinente para evitar el contagio de la enfermedad viral y ayudar a frenar los altos índices de transmisiones que se han registrado desde su comienzo el año pasado.

Vacunas aplicadas por semana 2026

Durante los dos primeros meses del 2026, se suministraron más de 8.4 millones de dosis a infantes y personas de 20 a 49 años.

  • Entre el 3 de enero y el 9 de enero se aplicaron 270 mil dosis.
  • Del 10 al 16 de enero se aplicaron 219 mil dosis.
  • Entre el 17 y el 23 de enero se aplicaron 397 mil dosis.
  • Del 24 al 30 de enero se aplicaron 817 mil dosis.
  • Entre el 31 de enero y el 6 de febrero se aplicaron 876 mil dosis.
  • Del 7 al 13 de febrero se aplicaron 1.7 millones de dosis.
  • Entre el 14 y el 20 de febrero se aplicaron 3.4 millones de dosis.
  • Del 21 al 27 de febrero se aplicaron 3.3 millones de dosis.
Vacunas aplicadas por semana durante 2026.
Vacunas aplicadas por semana durante 2026. (captura de pantalla)

Vacunación durante las últimas tres semanas

Durante el periodo del 12 de febrero al 2 de marzo, la aplicación de vacunas en México mostró una distribución significativa entre las entidades federativas. A continuación, se detallan las dosis aplicadas por estado:

  • Estado de México: 1,277,753 dosis
  • Jalisco: 1,017,800 dosis
  • Veracruz: 671,370 dosis
  • Nuevo León: 636,027 dosis
  • Chiapas: 630,246 dosis
  • Ciudad de México: 616,120 dosis
  • Puebla: 470,238 dosis
  • Michoacán: 338,556 dosis
  • Guanajuato: 271,368 dosis
  • Sonora: 258,708 dosis
  • Tabasco: 258,651 dosis
  • Sinaloa: 241,689 dosis
  • Tamaulipas: 223,698 dosis
  • Coahuila: 173,153 dosis
  • San Luis Potosí: 161,381 dosis
  • Durango: 154,185 dosis
  • Hidalgo: 141,866 dosis
  • Baja California: 141,330 dosis
  • Quintana Roo: 136,137 dosis
  • Morelos: 124,644 dosis
  • Oaxaca: 124,493 dosis
  • Yucatán: 122,738 dosis
  • Guerrero: 111,295 dosis
  • Querétaro: 108,772 dosis
  • Tlaxcala: 102,075 dosis
  • Nayarit: 100,972 dosis
  • Zacatecas: 77,828 dosis
  • Colima: 71,943 dosis
  • Chihuahua: 47,380 dosis
  • Campeche: 43,927 dosis
  • Aguascalientes: 39,391 dosis
  • Baja California Sur: 34,778 dosis

