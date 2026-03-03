Aplican más de 8 millones de vacunas contra el sarampión en tres semanas, piden vacunarse en estados con más casos

Subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, durante la mañanera del pueblo de este 3 de marzo. (Presidencia)

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes dio a conocer las cifras de vacunación contra el sarampión en las últimas tres semanas, durante la mañanera del pueblo de este 3 de marzo en Palacio Nacional.

“En este último año, desde que inició el primer caso de sarampión en Chihuahua en febrero de 2025, hemos aplicado ya 22 millones de dosis de sarampión. Esto significa que hemos aplicado prácticamente en un año lo que se aplicaba en 5 o 6 años de un año normal, simplemente siguiente las coberturas”, declaró el funcionario.

Recordó la importancia de aplicarse la vacuna pertinente para evitar el contagio de la enfermedad viral y ayudar a frenar los altos índices de transmisiones que se han registrado desde su comienzo el año pasado.

Vacunas aplicadas por semana 2026

Durante los dos primeros meses del 2026, se suministraron más de 8.4 millones de dosis a infantes y personas de 20 a 49 años.

Entre el 3 de enero y el 9 de enero se aplicaron 270 mil dosis.

Del 10 al 16 de enero se aplicaron 219 mil dosis.

Entre el 17 y el 23 de enero se aplicaron 397 mil dosis.

Del 24 al 30 de enero se aplicaron 817 mil dosis.

Entre el 31 de enero y el 6 de febrero se aplicaron 876 mil dosis.

Del 7 al 13 de febrero se aplicaron 1.7 millones de dosis.

Entre el 14 y el 20 de febrero se aplicaron 3.4 millones de dosis.

Del 21 al 27 de febrero se aplicaron 3.3 millones de dosis.

Vacunas aplicadas por semana durante 2026. (captura de pantalla)

Vacunación durante las últimas tres semanas

Durante el periodo del 12 de febrero al 2 de marzo, la aplicación de vacunas en México mostró una distribución significativa entre las entidades federativas. A continuación, se detallan las dosis aplicadas por estado:

Estado de México: 1,277,753 dosis

Jalisco: 1,017,800 dosis

Veracruz: 671,370 dosis

Nuevo León: 636,027 dosis

Chiapas: 630,246 dosis

Ciudad de México: 616,120 dosis

Puebla: 470,238 dosis

Michoacán: 338,556 dosis

Guanajuato: 271,368 dosis

Sonora: 258,708 dosis

Tabasco: 258,651 dosis

Sinaloa: 241,689 dosis

Tamaulipas: 223,698 dosis

Coahuila: 173,153 dosis

San Luis Potosí: 161,381 dosis

Durango: 154,185 dosis

Hidalgo: 141,866 dosis

Baja California: 141,330 dosis

Quintana Roo: 136,137 dosis

Morelos: 124,644 dosis

Oaxaca: 124,493 dosis

Yucatán: 122,738 dosis

Guerrero: 111,295 dosis

Querétaro: 108,772 dosis

Tlaxcala: 102,075 dosis

Nayarit: 100,972 dosis

Zacatecas: 77,828 dosis

Colima: 71,943 dosis

Chihuahua: 47,380 dosis

Campeche: 43,927 dosis

Aguascalientes: 39,391 dosis

Baja California Sur: 34,778 dosis