México

Sheinbaum afirma que la ONU “dejó de cumplir su labor” ante el conflicto en Medio Oriente

La presidenta de México señaló que las decisiones en organismos internacionales ya no reflejan los intereses de todos los países

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla durante su conferencia de prensa matutina diaria, en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, México. 4 de febrero de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció ante el aumento de violencia en Medio Oriente luego de los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Al respecto, la mandataria criticó las acciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “ya no cumple el papel para el que fue creada”, pues consideró que actualmente predominan las decisiones de los países con mayor poder militar.

Sheinbaum Pardo recordó que la intención de la ONU, tras la Segunda Guerra Mundial era asegurar que todos los países tuvieran voz y voto en los asuntos internacionales.

Según la mandataria oficial, la ONU ha perdido influencia y la principal consecuencia de esta situación es el sufrimiento de la población civil. “Es triste lo que ocurre, por decir lo menos; quien paga es la población civil”, concluyó.

Información en proceso....

