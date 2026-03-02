Lucero confiesa que iba a morir “al aire y embarazada” hace 22 años tras casi asfixiarse con confeti

La actriz y cantante inició su carrera siendo conocida como Lucerito; posteriormente fue conocida como la novia de América. Foto: Cuartoscuro

Lucero recordó un incidente ocurrido en 2004 durante la presentación de su disco “Cuando sale un Lucero” en el programa ‘Hoy’, donde estuvo a punto de asfixiarse en una transmisión en vivo mientras estaba embarazada.

En medio de un homenaje por sus 46 años de trayectoria, la artista relató que, durante una actuación en el foro 14 de Televisa San Ángel, un pedazo de confeti metálico cayó y terminó en su garganta, impidiéndole respirar correctamente mientras el programa seguía al aire.

Tras el incidente, Lucero explicó cómo, en medio del pánico, decidió girar y quitarse el papel de la boca, olvidando la presencia de las cámaras para intentar salvarse. “Me voy a morir al aire embarazada”, pensó al sentirse incapaz de inhalar al tener el confeti pegado, según su testimonio.

El accidente de Lucero ocurrió en 2004 en el foro 14 de Televisa mientras presentaba su disco 'Cuando sale un Lucero' en una transmisión en vivo (Foto: Cuartoscuro)

Un gran susto que dejó secuelas

Al final, logró sacar el objeto, aunque el susto marcó su actitud ante espectáculos con efectos especiales. “Me dio mucho susto y a la fecha cuando veo confetis en los eventos, yo hago (cierra la boca)”, admitió la cantante sobre las secuelas de aquel momento.

Durante esa emisión del programa ‘Hoy’, también se destacó que Andrea Legarreta y Lucero esperaban a sus hijas, Mía y Lucerito, respectivamente, lo que generó una reacción de ternura entre la audiencia.

Lucero compartió la anécdota con humor, aunque confesó que el episodio la llevó a ser más precavida con los efectos utilizados en sus presentaciones.

Lucero pensó que podía morir en vivo tras quedarse sin respirar debido al confeti durante la emisión especial del programa matutino (Foto: Cuartoscuro)

Lucero y su embarazo de Lucerito Mijares

Durante el embarazo de Lucero cuando esperaba a Lucerito Mijares, la cantante mantuvo un perfil relativamente discreto, aunque fue más abierta en comparación con su primer embarazo.

En 2004, Lucero acudió a eventos públicos y participó en programas de televisión como “Hoy”, donde compartió detalles sobre su gestación y mencionó que desconocía el sexo del bebé en ese momento.

También se presentó en el Teletón y en las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, aunque en algunos de estos eventos se restringió la toma de fotografías de su embarazo para proteger su privacidad.

Lucero ha contado que la maternidad le generó diversas emociones y retos, especialmente al combinar su trabajo con el cuidado de su hija recién nacida. Por ejemplo, mientras grababa la telenovela “Alborada”, se preocupaba por continuar con la lactancia materna a pesar del estrés y las exigencias laborales.

Compartió además que, en los primeros meses de vida de Lucerito, enfrentó situaciones incómodas al tener que hospedarse en lugares poco adecuados para un bebé, pero priorizó su bienestar.

Lucero está muy feliz de poder apoyar a Lucerito Mijares en su incipiente carrera (Foto: Instagram)

Al recordar el nacimiento de Lucerito, Lucero relató una anécdota sobre el carácter fuerte y la personalidad de su hija desde el primer momento, mencionando que al sostenerla en brazos por primera vez, la niña no dejó de llorar, lo que incluso llevó al médico a bromear sobre la potencia de su voz.

Lucero ha expresado en diversas entrevistas la importancia de la comunicación y el cariño con su hija, así como el orgullo que siente por ella.