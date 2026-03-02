Jugo de pepino con jengibre en ayunas: cómo desinflamar el estómago y eliminar líquidos rápido

Esta bebida es una alternativa natural para desintoxicar el organismo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de jugo de pepino con jengibre se ha popularizado en los últimos años debido a sus propiedades para favorecer la salud digestiva y combatir la hinchazón abdominal. Diversos especialistas en nutrición han señalado que esta combinación representa una alternativa natural para desinflamar el estómago rápidamente y eliminar el exceso de líquidos acumulados en el organismo.

El pepino es ampliamente reconocido como un alimento bajo en calorías y rico en agua, lo que lo convierte en un ingrediente ideal para hidratar el cuerpo. Contiene fibra y compuestos antioxidantes que contribuyen al funcionamiento intestinal y a la eliminación de toxinas. Esta hortaliza, al estar compuesta en un 95% por agua, favorece la expulsión de líquidos retenidos y apoya el tránsito intestinal regular, lo que se traduce en una reducción visible de la hinchazón abdominal.

Consumir esta bebida puede reducir la sensación de hinchazón después de comidas copiosas y apoyar la función renal sin recurrir a productos procesados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre es un rizoma utilizado en la medicina tradicional de distintas culturas por su capacidad para aliviar molestias digestivas. Sus compuestos activos, como el gingerol, han sido objeto de estudios que describen su efecto antiinflamatorio y su utilidad para disminuir gases y molestias estomacales. Incluir jengibre en la dieta diaria puede ayudar a relajar los músculos del tracto gastrointestinal y a prevenir la sensación de pesadez.

Acción conjunta para un efecto rápido

La combinación de pepino y jengibre potencia los beneficios de ambos ingredientes. Al preparar un jugo fresco, se obtiene una bebida que no solo hidrata, sino que también favorece la eliminación de sodio y toxinas a través de la orina. Esta acción conjunta es especialmente útil en personas que presentan retención de líquidos por dietas ricas en sal o por periodos de sedentarismo.

Nutricionistas advierten que el consumo regular de este jugo no sustituye el tratamiento médico en casos de enfermedades renales o digestivas, pero puede ser un complemento saludable en el marco de una dieta equilibrada. También destacan que la bebida resulta apropiada para quienes buscan alternativas naturales para reducir la hinchazón después de comidas copiosas o durante episodios de malestar estomacal leve.

El jugo de pepino con jengibre se posiciona como una opción natural para aliviar la inflamación abdominal y favorecer la digestión de forma rápida. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Especialistas de diversas instituciones recomiendan consumir el jugo de pepino con jengibre en ayunas o entre comidas, con el objetivo de maximizar la absorción de sus nutrientes. Su bajo contenido calórico lo hace adecuado en dietas para el control de peso y como parte de rutinas de hidratación diaria.

Receta para preparar el jugo de pepino con jengibre

1 pepino mediano, lavado y cortado en trozos

1 trozo pequeño de raíz de jengibre fresco (aproximadamente 2 cm), pelado

1 vaso de agua fría

Jugo de medio limón (opcional)

Endulzante natural al gusto (opcional)

Coloca todos los ingredientes en una licuadora. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea. Sirve de inmediato, de preferencia sin colar, para aprovechar toda la fibra.