Fuegos artificiales sobre la Torre Latinoamericana marcan el final del concierto de Shakira ante miles en el Zócalo

La artista colombiana ofreció un espectáculo gratuito en la plaza capitalina que culminó con un despliegue pirotécnico sobre el icónico rascacielos del Centro Histórico

El evento fue patrocinado por Corona en el marco de la celebración de los 100 años de la marca, reforzando su presencia en grandes espectáculos públicos. (Infobae México: Miriam Estrella)

La noche del 1 de marzo, el Zócalo de la Ciudad de México reunió a 400 mil personas, de acuerdo con datos oficiales del gobierno capitalino, para presenciar el concierto gratuito de Shakira. El evento, patrocinado por Corona, se convirtió en uno de los más concurridos del año en la capital.

Tras más de dos horas de música, la cantante puso fin a su presentación con la sesión que interpreta junto al productor argentino Bizarrap, conocida como “Session 53”. El cierre musical dio paso a un espectáculo de fuegos artificiales que sorprendió a los asistentes.

Los juegos pirotécnicos iluminaron la Torre Latinoamericana, que se convirtió en protagonista visual del desenlace. Videos compartidos en redes sociales mostraron cómo el emblemático edificio brilló mientras el público aún celebraba en la plancha del Zócalo.

Expectativa y arranque en la plancha capitalina

Shakira rompe récord en el Zócalo de la Ciudad de México con un concierto masivo que despide el tour 'Las Mujeres Ya No Lloran'. (Infobae México: Miriam Estrella)

Desde días antes, seguidores se concentraron en el Zócalo para asegurar un sitio cercano al escenario. La plaza se llenó de manera paulatina hasta alcanzar una asistencia masiva que confirmó la magnitud del encuentro.

El espectáculo comenzó después de las 20:30 horas con “La fuerte”, marcando el inicio de una noche que combinó energía y cercanía. La respuesta fue inmediata: miles de voces acompañaron cada estrofa mientras el escenario se iluminaba en el corazón del Centro Histórico.

En distintos momentos, la cantante agradeció el respaldo del público mexicano y destacó la relevancia de presentarse en la principal plaza del país, un espacio que describió como significativo dentro de su trayectoria.

Clásicos, actualidad y un guiño especial a México

La cantante colombiana conquistó corazones con una noche llena de nostalgia, agradecimientos y un tributo a sus fieles admiradores. (Infobae México: Miriam Estrella)

El repertorio integró canciones emblemáticas como “Ojos así” e “Inevitable”, que despertaron una reacción nostálgica entre los asistentes. También incluyó éxitos recientes como “Te felicito” y “TQG”, reflejo de su etapa más actual.

Uno de los instantes más emotivos llegó con “Dónde estás Corazón”, tema que reconoció como clave en su historia con el público mexicano.

La interpretación generó una ovación prolongada y un ambiente cargado de emoción colectiva.

Un cierre luminoso y celebración centenaria

La emblemática Torre Latinoamericana se convirtió en el centro visual del final del concierto, destacando en videos virales tras el espectáculo de pirotecnia. - (X/@carelety)

En la recta final sonaron “Waka Waka” y “Loba”, desatando el característico aullido colectivo. La interpretación de la sesión junto a Bizarrap marcó el clímax antes del despliegue pirotécnico.

Al concluir el espectáculo, la iluminación sobre la Torre Latinoamericana ofreció una postal que combinó música y arquitectura en el Centro Histórico. Las imágenes circularon de inmediato en plataformas digitales.

La exhibición formó parte de la conmemoración por los 100 años de Corona, patrocinadora principal. El evento reforzó la tendencia de espectáculos masivos en espacios públicos impulsados por grandes marcas, con acceso abierto para audiencias diversas.

