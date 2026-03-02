Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 2 de marzo: cierran circulación en Av. Paseo de la Reforma

Continúa cerrada la circulación en los carriles laterales de Avenida Paseo de la Reforma, con dirección al poniente, a la altura de Río Támesis en la alcaldía Cuauhtémoc, debido a manifestantes.
Se recomienda como alternativa vial Avenida Insurgentes.
Se encuentra afectado un carril de Avenida Ejército Nacional, con dirección al poniente, a la altura de Lago Xochimilco en la alcaldía Miguel Hidalgo, debido a vehículos de manifestantes.
Como alternativa vial se recomienda Avenida Marina Nacional y Eje 4 Poniente.
Se retiran los manifestantes de República de Brasil, a la altura de República de Cuba en la alcaldía Cuauhtémoc; no se registraron afectaciones a la vialidad.
Se reportan afectaciones de tráfico en la salida a Tepepan, dirección sur; se recomienda mantener la distancia entre vehículos.
Se reporta lento avance en los carriles centrales de Avenida Paseo de la Reforma, de Bucareli a Insurgentes.
Se reduce la circulación en Av. Sur 122 de Poniente 85 a Av. Río Tacubaya hacia el sur, con carril reversible en sentido contrario.
También permanece cerrada Calz. Minas de Arena hasta Av. de las Torres, y en Av. de las Torres se habilita reversible de Av. Río Tacubaya a Calle 2.
Se reporta cierre de los carriles laterales de Avenida Paseo de la Reforma, con dirección al poniente, a la altura de Río Támesis, en la alcaldía Cuauhtémoc, debido a manifestantes.
Como alternativa vial, se sugiere utilizar Avenida Insurgentes.