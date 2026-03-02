Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 2 de marzo: cierran circulación en Av. Paseo de la Reforma

Se reporta cierre de los carriles laterales de Avenida Paseo de la Reforma , con dirección al poniente, a la altura de Río Támesis , en la alcaldía Cuauhtémoc , debido a manifestantes.

También permanece cerrada Calz. Minas de Arena hasta Av. de las Torres , y en Av. de las Torres se habilita reversible de Av. Río Tacubaya a Calle 2 .

Se reduce la circulación en Av. Sur 122 de Poniente 85 a Av. Río Tacubaya hacia el sur, con carril reversible en sentido contrario.

Se reporta lento avance en los carriles centrales de Avenida Paseo de la Reforma , de Bucareli a Insurgentes.

Se reportan afectaciones de tráfico en la salida a Tepepan , dirección sur; se recomienda mantener la distancia entre vehículos.

Se retiran los manifestantes de República de Brasil , a la altura de República de Cuba en la alcaldía Cuauhtémoc ; no se registraron afectaciones a la vialidad.

Se encuentra afectado un carril de Avenida Ejército Nacional , con dirección al poniente, a la altura de Lago Xochimilco en la alcaldía Miguel Hidalgo , debido a vehículos de manifestantes.

Continúa cerrada la circulación en los carriles laterales de Avenida Paseo de la Reforma , con dirección al poniente, a la altura de Río Támesis en la alcaldía Cuauhtémoc , debido a manifestantes.

