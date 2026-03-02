México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 2 de marzo: cierran circulación en Av. Paseo de la Reforma

Consulta el estado actual de vías federales y estatales antes de salir a carretera

Guardar
Mafifestaciones hoy.
Mafifestaciones hoy.

En pocas líneas:

    22:27 hsHoy

    Continúa cerrada la circulación en los carriles laterales de Avenida Paseo de la Reforma, con dirección al poniente, a la altura de Río Támesis en la alcaldía Cuauhtémoc, debido a manifestantes.

    Se recomienda como alternativa vial Avenida Insurgentes.

    22:06 hsHoy

    Se encuentra afectado un carril de Avenida Ejército Nacional, con dirección al poniente, a la altura de Lago Xochimilco en la alcaldía Miguel Hidalgo, debido a vehículos de manifestantes.

    Como alternativa vial se recomienda Avenida Marina Nacional y Eje 4 Poniente.

    22:05 hsHoy

    Se retiran los manifestantes de República de Brasil, a la altura de República de Cuba en la alcaldía Cuauhtémoc; no se registraron afectaciones a la vialidad.

    Crédito: Ovial
    Crédito: Ovial
    22:02 hsHoy

    Se reportan afectaciones de tráfico en la salida a Tepepan, dirección sur; se recomienda mantener la distancia entre vehículos.

    22:00 hsHoy

    Se reporta lento avance en los carriles centrales de Avenida Paseo de la Reforma, de Bucareli a Insurgentes.

    Crédito: Ovial
    Crédito: Ovial
    21:59 hsHoy

    Se reduce la circulación en Av. Sur 122 de Poniente 85 a Av. Río Tacubaya hacia el sur, con carril reversible en sentido contrario.

    Crédito: Ovial
    Crédito: Ovial

    También permanece cerrada Calz. Minas de Arena hasta Av. de las Torres, y en Av. de las Torres se habilita reversible de Av. Río Tacubaya a Calle 2.

    21:56 hsHoy

    Se reporta cierre de los carriles laterales de Avenida Paseo de la Reforma, con dirección al poniente, a la altura de Río Támesis, en la alcaldía Cuauhtémoc, debido a manifestantes.

    Como alternativa vial, se sugiere utilizar Avenida Insurgentes.

    Temas Relacionados

    CDMXEdomexmanifestacionesbloqueosmexico-noticias

    Últimas noticias

    Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.2 de magnitud en San Marcos

    El temblor ocurrió a las 15:39 horas, a una distancia de 9 km de San Marcos y tuvo una profundidad de 11.7 km

    Temblor en Guerrero hoy: se

    Temblor hoy 2 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Veracruz

    Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

    Temblor hoy 2 de marzo

    Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de marzo: reportan retrasos en L5 del STC

    Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

    Metro CDMX y Metrobús hoy

    Procesan a 13 hombres que quemaron vehículos en Jalisco tras la muerte de El Mencho

    A los hombres les fue determinada la medida de prisión preventiva por un año

    Procesan a 13 hombres que

    Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de marzo

    El programa de los lunes enfrenta a rojos y azules por el refugio

    Exatlón México: quién gana la

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    IA contra la soledad: de

    IA contra la soledad: de bodas con ChatGPT a robots que acompañan a mayores

    El abogado Roberto Castillo aseguró que la Justicia intimó a restituir la cuenta de Instagram de su pareja Cinthia Fernández

    Receta de budín con frutos secos, rápida y facil

    Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron pero el riesgo país retrocedió pese a la volatilidad mundial

    Los saludos de los famosos por el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

    INFOBAE AMÉRICA

    Se aclaran las dudas sobre

    Se aclaran las dudas sobre la asistencia de Jim Carrey a los Premios César tras teorías de suplantación

    El museo de arte DePaul cerrará en junio de 2026 ante recortes presupuestarios

    El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz: “Ni una sola gota de petróleo” saldrá del Golfo Pérsico

    Marco Rubio aseguró que el ataque a Irán fue una acción preventiva: “Había una amenaza inminente”

    Cuáles son los países más elegidos por los magnates para radicarse y qué ventajas ofrecen

    DEPORTES

    La pregunta que fastidió a

    La pregunta que fastidió a Simeone en la previa de la revancha entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por la Copa del Rey

    Leones FC, el equipo de la familia Messi, debutó en la Primera C: así lo siguió Lionel desde Miami

    Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

    El dramático relato de un tenista argentino en Dubái tras el ataque de Irán: “Los misiles se escuchaban cerca”

    La respuesta de Di María al ser consultado por una posible vuelta a la selección argentina: “Sé lo que se habla”