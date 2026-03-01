“No ha tenido la funa que se merece”: Un Tal Fredo estalla contra Christian Nodal tras polémica con Cazzu

Un tal Fredo critica a Nodal en un video viral de TikTok y apoya la postura de Cazzu frente a la polémica pública. (RS)

Un tal Fredo reaccionó a la reciente controversia entre Cazzu y Christian Nodal, lo que ha elevado el debate sobre la responsabilidad parental y la exposición de la vida privada en la música urbana.

Cabe recordar que el detonante de la polémica fue la referencia directa al sonorense en “Rosita”, canción de Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy, que reavivó viejas tensiones y causó reacciones entre fanáticos como y colegas del entorno artístico.

Un tal Fredo se lanza contra Christian Nodal y respalda a Cazzu tras la polémica de “Rosita”. Crédito - TikTok: Un Tal Fredo

La voz de Un tal Fredo: crítica a Nodal y apoyo a Cazzu

Alfredo Cantú Villarreal, conocido como Un tal Fredo, intervino en la discusión a través de un video en TikTok. El creador de contenido reprochó la actitud del intérprete de “Botellas tras botella” tras el revuelo causado por la canción.

“Christian Nodal no ha tenido la funa que se merece y no entiendo cómo hay gente, especialmente mujeres, que lo siguen apoyando o lo defienden”, dijo al inicio del clip.

Más allá de la crítica mediática, el creador de contenido resaltó la importancia de la presencia activa en la crianza y subrayó: “No, dar o no dar pensión no es ser un padre presente ni tampoco ejercer tus responsabilidades de paternidad”.

“Rosita” y el conflicto por la vida privada: reacción de Cazzu

La polémica se desató cuando Rauw Alejandro y sus colaboradores incluyeron en su tema la línea: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

Pese a que es corto el fragmento, la mención evocó la reciente boda exprés del cantante mexicano con Ángela Aguilar tras su ruptura con Cazzu, lo que fue percibido como una provocación innecesaria.

En respuesta, la intérprete argentina optó por eliminar de sus redes a los tres músicos implicados y publicó en X: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”.

De inmediato, el acto fue interpretado como una delimitación pública frente a la intromisión a la esfera íntima, un gesto que rápidamente se viralizó y generó eco en la prensa.

La canción 'Rosita' de Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy desencadena tensiones al mencionar la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar. (IG: @nodal)

Parentalidad expuesta: la respuesta de Nodal y la escalada del conflicto

Mientras el debate alcanzaba nuevas dimensiones, Christian Nodal defendió su posición desde su canal de difusión en Instagram.

“Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado. Y precisamente por eso no debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé”, afirmó.

Tras sus palabras, la reacción de Un tal Fredo intensificó la discusión sobre la figura paterna, pues lejos de limitarse al ámbito digital, contribuyó a amplificar la exigencia social de una parentalidad responsable y visible, especialmente en figuras de alto perfil.

Christian Nodal defiende su rol de padre y rechaza la exposición pública de su hija en el contexto de la disputa mediática. (@nodal)

Cronología breve de la controversia: Nodal, Cazzu y “Rosita”

Lanzamiento de “Rosita”: sale la canción de Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy, con una frase alusiva a Nodal.

Reacción de Cazzu: la artista argentina elimina a los músicos de sus contactos y publica su postura en X .

Respuesta de Nodal: el cantante defiende su conducta y rechaza que se utilice a su hija como argumento, a través de Instagram.

Publicación de “Tiradera”: Cazzu difunde una carta en su blog donde aborda el tema de la custodia y la complicidad masculina en la industria.

Intervención de Un tal Fredo: publica un video en TikTok criticando la actitud de Nodal y defendiendo la postura de Cazzu.

La controversia continúa alimentando el debate sobre la parentalidad pública y la gestión ética de la intimidad en el universo de la música urbana latina.