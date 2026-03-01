México

Erik Rubín llora la muerte de querido amigo: “Te amo gordito”

El exTimbiriche reveló su sentir en redes al despedir a su entrañable amigo Martín Héctor Sol Peláez, recibiendo el cariño de otras figuras del espectáculo y recordando el lazo especial que los unía

El exTimbiriche Erik Rubín resalta el amor y legado que Martín Sol Peláez dejó en quienes lo rodeaban (IG)

Erik Rubín lamentó la muerte de su amigo Martín Héctor Sol Peláez, a quien dedicó un mensaje en el que expresó: “Era tan grande tu corazón, que no aguantó. Eres puro amor y eso es lo que dejaste, puro amor a tu alrededor”. La despedida fue compartida por el exTimbiriche en su cuenta de Instagram.

La publicación despertó múltiples muestras de apoyo para Erik Rubín. Entre ellas, su ex Andrea Legarreta escribió que “Solecito” siempre estará a su lado y envió “amor para su hermosa familia”.

También manifestaron sus condolencias Alessandra Rosaldo, Mia Rubín, Leo de Lozanne, Sandra Echeverría, Verónica Jaspeado, María León, Tania Rincón y Karla Díaz, quienes resaltaron el carácter noble y alegre de Martín Héctor Sol Peláez.

En su mensaje de despedida, Rubín insistió en la importancia del vínculo que los unía: “Nos va a hacer mucha falta. Te vamos a extrañar mucho, hermanito. Pero estoy seguro que en otra vida o dimensión nos volveremos a encontrar, para recordar tantos momentos juntos. Te amo, gordito. Hasta siempre”.

Andrea Legarreta asegura que Solecito siempre estará presente en la vida de su familia y amigos cercanos (IG)

Reacciones en redes sociales

El recuerdo de Martín Héctor Sol Peláez movilizó a seguidores y figuras del espectáculo. Personalidades como Alessandra Rosaldo y Leo de Lozanne compartieron palabras de apoyo para Rubín y la familia del fallecido. Mia Rubín y Andrea Legarreta destacaron el legado afectivo dejado por Peláez.

Otras figuras, como Verónica Jaspeado y Tania Rincón, se sumaron a los mensajes de despedida para subrayar la huella personal y profesional de Peláez en su comunidad cercana.

Una nueva relación para Erik Rubín

Durante febrero, Erik Rubín apareció acompañado por una mujer en el Aeropuerto de Monterrey. Negó mantener una relación sentimental, pero confirmó que ambos se conocen y salen de manera informal.

Mensajes de despedida destacan el carácter noble y alegre de Martín Héctor Sol Peláez dentro de la comunidad artística

El cantante se refirió recientemente a los rumores sobre su vida amorosa y confirmó que, aunque actualmente “se está dando la oportunidad de conocer a alguien”, no tiene una relación formal ni planea etiquetar el vínculo.

El cantante de ‘Cuando mueres por alguien’ fue visto recientemente en el Aeropuerto de Monterrey acompañado de una joven, lo que desató especulaciones sobre su situación sentimental.

Tras el anuncio del noviazgo entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, se incrementó la atención en la vida personal de Erik Rubín. Aunque no rechazó que esté conociendo a una persona, insistió en que “las cosas tienen que madurar, nos estamos conociendo, no tiene por qué haber títulos, no tiene por qué haber presión, tranquilos, si nosotros vamos tranquilos, ustedes más tranquilos”.

Erik Rubín confirmó que está conociendo a una mujer en plan romántico (Kadri Paparazzi / Captura de pantalla)

El cantante aclaró que prefiere que todo avance de manera natural y sin apresuramientos. Respecto a la nueva pareja de su exesposa, Andrea Legarreta, Erik Rubín expresó su apoyo y aseguró que ambos mantienen una relación cordial en beneficio de sus hijas, Mía y Nina.

“Ella es mi familia, la amo profundamente, quiero lo mejor para ella, me encanta verla feliz, nos vemos diario. Nuestra dinámica de familia no termina, incluso se fortalece de otras formas y me encanta verla feliz y contenta”, señaló el artista.

