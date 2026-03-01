El USS Wichita regresa a Veracruz: el buque antinarcóticos de EEUU visita el puerto por segunda vez en menos de tres meses

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó la llegada a través de su cuenta en la red social X. Se trata de la segunda ocasión en menos de tres meses que esta embarcación atraca en los muelles veracruzanos, luego de su primera escala registrada el 14 de diciembre de 2025.

Hasta el momento no se ha precisado cuánto tiempo permanecerá en territorio nacional; en su visita anterior, la estancia fue de apenas 24 horas. El puerto de Veracruz recibió este sábado al USS Wichita (LCS-13), buque de combate litoral de la Armada de Estados Unidos, que realizó una visita de reabastecimiento logístico.

Un buque diseñado para zonas costeras y misiones antinarcóticos

El USS Wichita pertenece a la clase Freedom de buques ligeros, diseñados para operar en entornos costeros y contrarrestar amenazas del siglo XXI. Fue construido por Fincantieri Marinette Marine en Wisconsin, botado en 2016 y comisionado en 2019 en la Estación Naval de Mayport, Florida, que es su puerto base.

La embarcación está asignada al Escuadrón de Buques de Combate Litoral 2 y opera junto a una fuerza en red que incluye cruceros y destructores de mayor tamaño.

Relevo del USS St. Louis en el Comando Norte

El Wichita zarpó desde Mayport como parte de un despliegue bajo el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), asumiendo las funciones que anteriormente desempeñaba el buque USS St. Louis.

El despliegue incluye un destacamento de la Guardia Costera embarcado para misiones de interdicción marítima, así como el apoyo del Escuadrón de Helicópteros de Ataque Marítimo 50. Su objetivo principal es prevenir el tráfico de drogas y otras actividades ilegales en la región.

Una semana de caos tras la caída del CJNG

La muerte de “El Mencho”, confirmada por el acta de defunción número 3830 del Registro Civil de la Ciudad de México, no fue un operativo aislado: se inscribe directamente en la presión que el presidente Donald Trump ha ejercido sobre México para desmantelar los cárteles, a quienes su administración designó formalmente como organizaciones terroristas extranjeras. Fue precisamente bajo ese marco que Estados Unidos proporcionó el apoyo de inteligencia que permitió localizar a Oseguera Cervantes en Tapalpa, según confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien destacó que “El Mencho” era uno de los principales traficantes de fentanilo hacia territorio estadounidense. La presidenta de México también reconoció públicamente la colaboración bilateral en el operativo.

El resultado encendió de inmediato al país: bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos armados se registraron en al menos seis estados.

La presencia naval de EU en aguas mexicanas

La llegada del USS Wichita no es un hecho aislado. En febrero de 2025, el portaaviones nuclear USS Nimitz, uno de los más grandes del mundo con capacidad para 90 aeronaves y una eslora de 333 metros, fue registrado frente a las costas de Baja California, cerca de Ensenada.

La visita del USS Wichita a Veracruz se inscribe, así, en la dinámica de cooperación naval que Estados Unidos mantiene con México en el marco de la seguridad marítima regional y que cobra especial peso en una semana en que la agenda de seguridad bilateral estuvo marcada tanto por la caída del líder del CJNG como por el masivo despliegue militar estadounidense en Medio Oriente contra Irán.