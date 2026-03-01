México

Cynthia Klitbo hace advertencia a quienes manchan la memoria de Carmen Salinas vinculándola con tráfico de menores

La actriz calificó las versiones surgidas en el pódcast Penitencia como irresponsables

Cinthya Klitbo negó que Carmen
Cinthya Klitbo negó que Carmen Salinas estuviera involucrada en acciones ilícitas. (Facebook )

La actriz Cynthia Klitbo reaccionó con firmeza ante las acusaciones que circularon en redes sociales contra la fallecida Carmen Salinas, luego de que un reo entrevistado en el pódcast Penitencia insinuara que la productora presuntamente compraba bebés para rituales relacionados con santería y magia negra.

Las declaraciones generaron una ola de comentarios y teorías conspirativas; sin embargo, no existe ninguna denuncia formal ni investigación judicial que respalde dichos señalamientos.

Cynthia Klitbo rechaza las acusaciones

En un reciente encuentro con medios, Klitbo calificó las versiones como irresponsables y defendió la memoria de Carmen Salinas, subrayando que no se puede dar credibilidad automática a los dichos de una persona privada de la libertad sin pruebas verificables.

“Si a mí una cosa de esas la dice un periodista renombrado, por ejemplo, si me lo dice Carmen Aristegui, me preocupo… pero si la gente le va a creer a una persona que de por sí ya está o estuvo en el bote, con todo respeto —porque hay gente que está ahí y es inocente— mejor que se calle. A cómo va este manito; si sigue así le van a meter una demanda”.

La actriz dejó claro que, además del daño moral, este tipo de acusaciones podría tener consecuencias legales para quienes las difundan sin sustento.

Las declaraciones generaron una ola
Las declaraciones generaron una ola de comentarios y teorías conspirativas. (YouTube: Penitencia)

El origen de la polémica en “Penitencia”

La controversia se detonó tras la viralización de un fragmento del pódcast conducido por Saskia Niño de Rivera, donde un recluso identificado como “Beto” mencionó a diversas figuras públicas al narrar su historia de violencia, abandono y criminalidad.

Ante la interpretación mediática del testimonio, Niño de Rivera aclaró que su proyecto no busca el morbo ni el espectáculo: “Penitencia no es un pódcast de entretenimiento, no es un pódcast de espectáculo, no es un pódcast de chisme. Penitencia es un proyecto educativo, académico, de análisis profundo sobre el origen de la violencia en nuestro país”.

Saskia Niño de Rivera pidió
Saskia Niño de Rivera pidió un alto a especulaciones. Foto: IG Saskia Niño de Rivera

Añadió que el enfoque está en comprender contextos de violencia extrema y no en señalar a terceros: “El propósito nunca ha sido señalar a terceros ni convertir un testimonio en un espectáculo. El foco no es un nombre”.

Llamado a la responsabilidad mediática

Niño de Rivera también pidió a medios y audiencia abordar estos relatos con empatía y responsabilidad: “Estas historias implican una enorme responsabilidad. No son piezas de entretenimiento, son relatos atravesados por trauma”.

El episodio que originó la polémica se utiliza, según explicó, en espacios académicos y de formación profesional, como escuelas de policía y facultades de criminología.

(Instagram)
(Instagram)

Pese al impacto viral, especialistas y figuras del medio coinciden en que no hay elementos jurídicos que sustenten las acusaciones contra Carmen Salinas.

La postura de Cynthia Klitbo refuerza un llamado a frenar la desinformación y a proteger la reputación de figuras públicas cuando no existen pruebas ni investigaciones oficiales que respalden versiones difundidas en plataformas digitales.

