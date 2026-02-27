México

Tarta fría de frutos rojos y chía: postre fresco, saludable y fácil para el calor

Prepara esta receta para disfrutar junto a tus seres queridos

Cuando sube la temperatura, nada como un postre fresco, ligero y lleno de color para consentir a todos en casa.

La tarta fría de frutos rojos y chía es una opción diferente, nutritiva y muy vistosa. No requiere horno, es alta en antioxidantes, fibra y proteína vegetal gracias a las semillas de chía y el yogur.

Esta receta es perfecta para reuniones, celebraciones o para tener en el refrigerador como snack saludable durante la semana.

Receta de tarta fría de frutos rojos y chía

La tarta fría de frutos rojos y chía se prepara con una base de nuez y dátil (sin azúcar), un relleno cremoso de yogur y chía, y una cubierta de frutos rojos frescos. Es fácil, rápida y se puede adaptar con las frutas que tengas a la mano.

Tiempo de preparación

  • Total: 4 horas (incluye refrigeración)
  • Preparación: 25 minutos
  • Reposo: 3-4 horas

Ingredientes

Para la base:

  • 1 taza de nuez (puedes mezclar con almendra o avellana)
  • 1 taza de dátiles (sin hueso)
  • 1 pizca de sal

Para el relleno:

  • 2 tazas de yogur natural o griego sin azúcar
  • 3 cucharadas de chía
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1-2 cucharadas de monk fruit, stevia o eritritol (opcional)
  • 1 cucharada de ralladura de limón (opcional)

Para la cubierta:

  • 2 tazas de frutos rojos frescos (fresa, frambuesa, zarzamora, mora azul)
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • Cómo hacer tarta fría de frutos rojos y chía, paso a paso

Prepara la base:

  • Licúa o procesa la nuez, dátil y sal hasta obtener una pasta pegajosa.
  • Extiende en el fondo de un molde desmontable o refractario pequeño, presionando con los dedos para compactar.
  • Refrigera mientras preparas el relleno.

Prepara el relleno:

  • Mezcla el yogur con la chía, vainilla, endulzante y ralladura de limón.
  • Deja reposar 10 minutos para que la chía empiece a hidratarse y espese.

Arma la tarta:

  • Vierte el relleno sobre la base y distribuye de manera uniforme.
  • Refrigera al menos 3 horas para que la chía gelifique y la tarta tome consistencia.

Prepara la cubierta:

  • Mezcla los frutos rojos con el jugo de limón.
  • Coloca sobre la tarta fría justo antes de servir.

Consejos técnicos:

  • Puedes usar yogur vegetal para versión vegana.
  • Si deseas más firmeza, agrega 1 cucharadita de grenetina hidratada al relleno.
  • Decora con hojas de menta o ralladura de limón para un toque fresco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120
  • Carbohidratos: 14 g
  • Grasas: 5 g
  • Proteínas: 4 g
  • Azúcares: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigerador, hasta 4 días en recipiente hermético.

