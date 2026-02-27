Tarta fría de frutos rojos y chía: postre fresco, saludable y fácil para el calor

Cuando sube la temperatura, nada como un postre fresco, ligero y lleno de color para consentir a todos en casa.
La tarta fría de frutos rojos y chía es una opción diferente, nutritiva y muy vistosa. No requiere horno, es alta en antioxidantes, fibra y proteína vegetal gracias a las semillas de chía y el yogur.
Esta receta es perfecta para reuniones, celebraciones o para tener en el refrigerador como snack saludable durante la semana.
Receta de tarta fría de frutos rojos y chía
La tarta fría de frutos rojos y chía se prepara con una base de nuez y dátil (sin azúcar), un relleno cremoso de yogur y chía, y una cubierta de frutos rojos frescos. Es fácil, rápida y se puede adaptar con las frutas que tengas a la mano.
Tiempo de preparación
- Total: 4 horas (incluye refrigeración)
- Preparación: 25 minutos
- Reposo: 3-4 horas
Ingredientes
Para la base:
- 1 taza de nuez (puedes mezclar con almendra o avellana)
- 1 taza de dátiles (sin hueso)
- 1 pizca de sal
Para el relleno:
- 2 tazas de yogur natural o griego sin azúcar
- 3 cucharadas de chía
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1-2 cucharadas de monk fruit, stevia o eritritol (opcional)
- 1 cucharada de ralladura de limón (opcional)
Para la cubierta:
- 2 tazas de frutos rojos frescos (fresa, frambuesa, zarzamora, mora azul)
- 1 cucharada de jugo de limón
- Cómo hacer tarta fría de frutos rojos y chía, paso a paso
Prepara la base:
- Licúa o procesa la nuez, dátil y sal hasta obtener una pasta pegajosa.
- Extiende en el fondo de un molde desmontable o refractario pequeño, presionando con los dedos para compactar.
- Refrigera mientras preparas el relleno.
Prepara el relleno:
- Mezcla el yogur con la chía, vainilla, endulzante y ralladura de limón.
- Deja reposar 10 minutos para que la chía empiece a hidratarse y espese.
Arma la tarta:
- Vierte el relleno sobre la base y distribuye de manera uniforme.
- Refrigera al menos 3 horas para que la chía gelifique y la tarta tome consistencia.
Prepara la cubierta:
- Mezcla los frutos rojos con el jugo de limón.
- Coloca sobre la tarta fría justo antes de servir.
Consejos técnicos:
- Puedes usar yogur vegetal para versión vegana.
- Si deseas más firmeza, agrega 1 cucharadita de grenetina hidratada al relleno.
- Decora con hojas de menta o ralladura de limón para un toque fresco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 120
- Carbohidratos: 14 g
- Grasas: 5 g
- Proteínas: 4 g
- Azúcares: 8 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En refrigerador, hasta 4 días en recipiente hermético.