Hija de Carmen Salinas reacciona a acusaciones de rituales satánicos con niños supuestamente realizados por la actriz

María Eugenia Plascencia salió al paso de escandalosos señalamientos; días atrás, un recluso afirmó que la fallecida actriz cometía ilícitos con menores

El nombre de Carmen Salinas
El nombre de Carmen Salinas ha sido involucrado sin pruebas en polémicas declaraciones de un recluso, difundidas a través del pódcast Penitencia (Foto: Facebook)

La hija de Carmen Salinas defendió la memoria de la actriz ante un rumor viral que la vinculó con presuntos rituales satánicos. La aclaración, a cargo de María Eugenia Plascencia, busca frenar la difusión de afirmaciones sin pruebas sobre la reconocida figura del espectáculo, a casi cuatro años de su fallecimiento.

Rechazo a los rumores sobre rituales y delitos

Un fragmento de una entrevista transmitida en el pódcast Penitencia de Saskia Niño de Rivera se viralizó rápidamente en redes sociales. El protagonista de la grabación, Beto, un recluso, relató que personalidades del espectáculo y la política lo contrataron para cometer delitos graves, entre ellos, el robo de menores.

Durante su testimonio, Beto mencionó a Salinas y sostuvo que, aunque se declaraba católica, “compraba niños” para supuestos sacrificios satánicos. Aunque el video original fue editado más adelante, el fragmento polémico ya circula ampliamente.

Estas declaraciones, que carecen de pruebas documentadas, causaron impacto en la prensa de espectáculos.

La polémica por los rituales
La polémica por los rituales satánicos se originó en un video recortado de Saskia Niño que circuló ampliamente en redes sociales y prensa de espectáculos (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Al ser consultada por el programa de Gustavo Adolfo Infante, María Eugenia Plascencia Salinas manifestó su indignación: “Estoy bastante molesta, sacada de onda, porque es una persona que, si está en la cárcel, tú sabrás, no tiene principios, busca fama”.

Plascencia también criticó la difusión de los dichos del preso: “La señorita que lo entrevistó, no se vale que le siga el juego. Es algo imposible, es una mentira. Mi mamá era católica, era de ayudar, ¿cómo iba a entrar en estas situaciones?”.

Sobre la posibilidad de recurrir a la vía legal, indicó que evalúa medidas para proteger el nombre de Carmen Salinas: “no se vale que estén difamando el nombre de mi mamá”.

Aclaración sobre la herencia y las donaciones en vida

A finales de enero de este 2026, María Eugenia Plascencia negó que haya existido una fortuna considerable tras el fallecimiento de Salinas en diciembre de 2021.

La hija de Carmen Salinas
La hija de Carmen Salinas desmiente rumores sobre supuestos rituales satánicos y la existencia de una herencia millonaria tras su muerte

“Muchos piensan, la gente lo dijo así, que dejó el dineral. No. Muchas cosas nos dio en vida mi mamá. Tanto a nosotros como familia […] y siempre mi mamá en vida… por eso mi mamá no dejó todo el dineral que dicen, porque mi mamá mandaba a todo mundo, tanto compañeros de ella como de periodistas, como todo eso, les mandaba sus despensas cada semana. Dinero a todos sus sobrinos y hermanos”, explicó Plascencia en El Gordo y La Flaca.

La hija de la actriz detalló que, aunque había bienes y algunos ahorros, la mayor parte de los recursos de Salinas se destinó a ayudar tanto a la familia como a colegas y empleados.

El estudio de grabación y la casa permanecieron a nombre de la actriz; la intención era heredar algunos inmuebles a sus nietas, aunque los trámites no se completaron antes de su muerte.

La mayor parte de los
La mayor parte de los recursos de Carmen Salinas fue destinada en vida a apoyar a familiares, colegas y empleados, según su hija (Foto: Ventaneando)

En relación al estudio, Plascencia indicó: “El estudio de grabación era amigo de mamá y de mi hermana, que en paz descanse. Y mi hermana metió todos sus ahorros ahí, todo lo que se arregló y todo eso. Entonces, la casa y todo eso estaba a nombre de mi mamá. Y, pues, mamá en vida quería dárselos a mis sobrinas el estudio, pero ya no alcanzamos a arreglar ese papeleo. Pero yo, de todos modos, haya habido o no un testamento, todo me lo… yo sí iba a dar a mis sobrinas”.

Respecto al personal, señaló que quienes trabajaron durante años para Carmen Salinas “fueron liquidadas hasta el último peso”.

