Musk responde a posible acción legal de Claudia Sheinbaum en su contra

Elon Musk respondió con sarcasmo en X ante las posibles acciones legales de Claudia Sheinbaum tras sus acusaciones en redes sociales. (Infobae México / Jovani Pérez)

La reacción de Elon Musk ante la posible acción legal anunciada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intensificó el enfrentamiento público entre ambos.

El empresario respondió este 25 de febrero con un mensaje irónico en X (antes Twitter): “Ella está ‘violando mis derechos humanos’” junto con un emoji representando a una risa. Con esta frase, restó importancia al posible procedimiento legal del Gobierno Mexicano.

Sheinbaum estudia acciones legales tras señalamientos de Elon Musk

Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno federal analiza emprender acciones legales contra Elon Musk tras sus señalamientos sobre el operativo contra El Mencho. (Europa Press)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno federal analiza emprender acciones legales contra Elon Musk tras los señalamientos públicos del empresario sobre el operativo que concluyó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sheinbaum declaró que los equipos jurídicos revisan el caso, aunque enfatizó que para su gobierno lo prioritario es la opinión ciudadana. “Estamos considerando si hacemos algún asunto legal, lo están viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo”, explicó la mandataria.

Durante su conferencia matutina del 24 de febrero, subrayó que la mayoría de la población reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y las acciones en seguridad. Además, criticó a la oposición política y a los analistas, acusándolos de tratar de desacreditar el operativo federal y de variar su discurso según la coyuntura.

En la misma línea, Sheinbaum rechazó las versiones que sugieren presión del gobierno de Estados Unidos en las decisiones mexicanas respecto al operativo contra el CJNG. Sostuvo que esas hipótesis carecen de fundamento y reiteró que su único compromiso es con la sociedad mexicana.

El origen del conflicto: acusaciones de encubrimiento y operativo contra El Mencho

Elon Musk acusó a Claudia Sheinbaum de actuar bajo las órdenes del crimen organizado. (Europa Press)

La controversia creció después de que Elon Musk emitiera en X acusaciones contra Claudia Sheinbaum, insinuando que la presidenta actúa bajo las órdenes del crimen organizado.

“Ella solo dice lo que sus jefes del cártel le ordenan decir”, publicó Musk, en referencia directa a Sheinbaum y cuestionando la legitimidad de su estrategia de seguridad.

En otro mensaje, el empresario comparó la supuesta reacción de Sheinbaum ante presiones delictivas con un “plan de mejora de rendimiento”, término propio del ámbito corporativo, sugiriendo posibles represalias por desafiar a grupos criminales. Estas afirmaciones generaron cientos de miles de visualizaciones y generaron un intenso debate entre usuarios de México y Estados Unidos.

El conflicto tiene origen en el operativo federal realizado en Tapalpa, Jalisco, donde fuerzas mexicanas, apoyadas por inteligencia estadounidense , localizaron y abatieron el 22 de febrero a “El Mencho”. Tras la operación, distintos estados del país registraron episodios de violencia y surgieron cuestionamientos sobre la eficacia de la estrategia nacional de seguridad.

En respuesta a las declaraciones, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, respaldó la estrategia de seguridad del gobierno y calificó de “irresponsables” los comentarios de Musk.

“A México se le respeta”, subrayó Alcalde en un video difundido en redes sociales, en el que pidió al empresario evitar fomentar la desinformación y lo convidó a desplegar campañas para reducir el consumo de drogas en Estados Unidos.