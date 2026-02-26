Jhayco reconoce autoría de la frase sobre Nodal en canción de Rauw Alejandro y responde a Cazzu

Tras la controversia generada en redes sociales, Jhayco explicó el origen de la frase dirigida a Nodal. (Captura de pantalla Facebook Jhay Cortez)

El cantante puertorriqueño Jhayco reconoció públicamente que es el responsable de la frase sobre Christian Nodal incluida en la polémica canción de Rauw Alejandro. La declaración llegó tras el debate generado en redes sociales por la aparición de una línea que muchos interpretaron como una referencia directa al artista mexicano, en un tema donde también participa el productor Tainy. Jhayco asumió la autoría para frenar los señalamientos hacia sus colegas y afirmó que la controversia “no tiene justificación” y que los ataques contra Rauw Alejandro y Tainy resultan injustos.

De esta manera, defendió a sus compañeros involucrados en la canción ‘Rosita’. Explicó que la barra fue sacada de contexto y aclaró: “no existió la intención de menospreciar o hacer sentir a alguien aludido por una situación personal pasada”.

La polémica surgió tras el lanzamiento del sencillo, cuando usuarios en plataformas digitales comenzaron a especular sobre la autoría y la intención de la frase dirigida a Nodal. La discusión escaló rápidamente y provocó la reacción del propio cantante, quien se mostró sorprendido por la dimensión que tomó el tema. Jhayco explicó que la frase surgió en el proceso creativo del estudio y que fue una decisión personal, desligando a Rauw Alejandro y Tainy de cualquier intención de ataque hacia Nodal.

Jhayco aclaró que la famosa barra se creó en el estudio sin ánimo de atacar a nadie y destacó la importancia de respetar distintas opiniones dentro de la industria musical. (Captura de pantalla @jhaycortez)

Además, subrayó la importancia de asumir la responsabilidad por sus creaciones. “Las ideas en el estudio fluyen y a veces generan interpretaciones que no imaginamos”, expresó. El artista reiteró que la frase no buscaba desprestigiar a ningún colega y que el ambiente de colaboración con Rauw y Tainy se mantuvo siempre en un marco de respeto profesional.

“Lamento profundo que un jam tan histórico y tan hecho de corazón lo laceren queriendo siempre brindar la perspectiva de una guerra oculta entre hombres y mujeres que la verdad no existe. Yo salí de una mujer y ella puede dar fe de mi persona; fuera de eso no controlo la narrativa ni el juicio que puedan pensar de mí”, escribió en su cuenta de X.

Finalmente, expresó respeto por quienes piensan diferente: “si no están de acuerdo está bien, lo entiendo y lo respeto”. Cerró su mensaje con un reconocimiento a Cazzu y una postura conciliadora: “aquí no hay rencor hay amor pa’ to el mundo”.

La respuesta de Jhayco se produjo tras el pronunciamiento de Cazzu, quien compartió su sentir a través de un texto en redes sociales. Todo comenzó tras la publicación de una fotografía en la cuenta de Instagram de Nodal, donde aparece acompañado de Ángela Aguilar. En la imagen, el cantante añadió como música de fondo ‘Rosita’, la canción de Rauw Alejandro. La controversia creció porque en la letra se menciona a Nodal con el verso: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, lo que motivó una reacción de la artista argentina.

Christian Nodal compartió una foto con el tema de Rauw de fondo. (IG: @nodal)

Cazzu hizo referencia en su mensaje a un grupo de compositores reunidos en un estudio en Miami, quienes, según sus palabras, celebraban lo que calificó como “la frase más infradotada de virtud”. Ironizó sobre la cantidad de personas necesarias para crear lo que consideró una pieza olvidable y definió la situación como una muestra de la “legendaria camaradería entre varones”. En el mismo texto, Julieta Cazzuchelli mencionó a Inti, la hija que comparte con Nodal, y afirmó que ella no es “la víctima del abandono”, sino su hija. Expresó: “Un hombre con alma enamorada no es el problema; el conflicto real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?“.

Cazzu también dirigió una crítica al patriarcado, señalando que, al responder a los señalamientos y defender su maternidad y sus decisiones, se le ubica en una posición condenable. “Primero madre, después la dueña de unos ovarios enormes que se hinchan y escupen sangre. Después la de ese título que les gusta ponerme y, por último… Julieta. La chica con convicciones e ideales que bien conocen, esa que dicen se hace la víctima. ¿Víctima yo?”, concluyó la artista en su mensaje público.