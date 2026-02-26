México

Estos son otros narcos en la mira de EEUU tras la caída de “El Mencho”

Las autoridades reorientan esfuerzos tras el golpe al CJNG, con nuevas recompensas y objetivos claramente señalados en una lucha que sigue evolucionando

Tras la caída de El
Tras la caída de El Mencho, las prioridades cambian y ahora otros herederos del crimen organizado ocupan el centro de atención en la estrategia bilateral. (Ice.gov)

Tras la caída de Rubén “Nemesio” Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y considerado uno de los líderes criminales más poderosos de los últimos años, las autoridades de Estados Unidos han redirigido sus esfuerzos hacia otros cabecillas del narcotráfico mexicano.

Diversos organismos estadounidenses, como el FBI y la DEA, mantienen fichas de búsqueda activas y ofrecen recompensas millonarias por información que conduzca a la captura de estos fugitivos, señalados por su participación en redes de tráfico de drogas, violencia y corrupción a gran escala.

La lista de los narcotraficantes más buscados refleja cuáles son los siguientes objetivos en la mira de Estados Unidos.

Construyó su poder desde el
Construyó su poder desde el silencio, la violencia y una red de lealtades forjadas con miedo. Su perfil, según especialistas, combina cálculo frío y brutalidad como pocas veces se ha visto en el narco mexicano. (Anayeli Tapia/Infobae)

Estos son los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos tras la caída de “El Mencho”

El Chapo Isidro

Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro” Considerado uno de los principales líderes del grupo criminal Los Beltrán Leyva, El Chapo Isidro consolidó su poder en el noroeste de México tras la fragmentación del cártel, centrándose en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y enfrentamientos con otras organizaciones.

Sobre él pesan cargos por narcotráfico, lavado de dinero y conspiración, y es uno de los fugitivos por los que las autoridades estadounidenses ofrecen recompensa.

Recompensa: 5 millones de dólares

Fausto Isidro Meza Flores, alias
Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', es perseguido por su liderazgo en Los Beltrán Leyva y el tráfico de drogas al norte.(DEA)

Los Chapitos (Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán)

Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocidos como “Los Chapitos” Hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ambos son identificados por las autoridades estadounidenses como líderes del Cártel de Sinaloa tras la captura de su padre.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo están acusados de coordinar operaciones internacionales de tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína, así como de ejercer control violento sobre rutas clave para el envío de drogas a Estados Unidos. El gobierno estadounidense mantiene fichas de búsqueda activas y ha incrementado las recompensas por información que lleve a su captura.

Recompensa: 10 millones de dólares

'Los Chapitos', hijos de Joaquín
'Los Chapitos', hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, lideran el Cártel de Sinaloa y son claves en operaciones de fentanilo y metanfetaminas. (DEA)

René Arzate alias La Rana

René Arzate García, alias “La Rana”, identificado como operador del Cártel de Sinaloa en Baja California, es señalado por su responsabilidad en el control de rutas de tráfico de droga hacia California, así como en actos de violencia y homicidios relacionados con disputas territoriales.

Recientemente fue incluido en la lista de narcoterroristas de la DEA y el FBI quienes lo buscan por delitos de conspiración y distribución de drogas, con recompensa ofrecida por su localización.

Recompensa: 5 millones de dólares

René Arzate García, conocido como
René Arzate García, conocido como 'La Rana', está acusado de controlar rutas de narco hacia California y de delitos violentos en Baja California.

Gabinete de seguridad se reúne con Ronald Johnson y Sara Carter para hablar de colaboración bilateral con EEUU

Un encuentro diplomático decisivo marcó la agenda bilateral entre México y Estados Unidos el pasado miércoles 25 de febrero, cuando el gabinete de seguridad mexicano sostuvo una reunión con el embajador estadounidense Ronald Johnson y la zar antidrogas Sara Carter.

El motivo principal fue fortalecer la colaboración en el combate al narcotráfico, una prioridad enfatizada tras la reciente caída de uno de los líderes criminales más buscados.

El diálogo se desarrolló bajo el compromiso de actuar “en un marco de respeto a la soberanía y cooperación basada en la confianza mutua”, a solo días de la operación que resultó en el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

El operativo que terminó con la vida de Oseguera Cervantes, jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue reconocido por el gobierno estadounidense.

El Departamento de Estados Unidos mantenía vigente una recompensa de 15 millones de dólares para quien aportara información que permitiera la captura de Oseguera.

Esta cifra destaca la magnitud del interés norteamericano en el líder criminal, considerado uno de los mayores generadores de violencia entre ambos países.

