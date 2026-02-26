¿Contra los argentinos? Acusan a Pati Chapoy y Pedro Sola de hacer comentarios racistas hacia Cazzu

Pati Chapoy y Pedro Sola aseguran que Cazzu usa su “situación emocional” para ganar fama y la comparan con Libertad Lamarque. (Captura de pantalla/CUARTOSCURoO)

La controversia entre Christian Nodal y Cazzu sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones de Pati Chapoy en el programa Ventaneando. La conductora señaló que la cantante argentina supuestamente utiliza su “situación emocional” para ganar notoriedad en el ámbito público. El comentario surgió después de la polémica generada por la canción “Rosita” de Rauw Alejandro y Jhayco, que menciona al cantante mexicano y provocó una ola de reacciones en las redes sociales.

El revuelo se incrementó cuando Nodal publicó en sus historias una imagen junto a Ángela Aguilar, ambos vestidos de blanco y con la canción de fondo. Este gesto fue interpretado como una respuesta directa a la letra del tema y coincidió con la reacción pública de Cazzu, quien decidió romper el silencio y compartir su percepción sobre la diferencia entre la vida pública y la privada.

La polémica inició tras la publicación de la nueva canción de Raw Alejandro, titulada "Rosita".

Durante la emisión más reciente de Ventaneando, Chapoy expresó: “Yo no sé por qué se queja Cazzu, cuando ella ha sido la única que se ha dedicado a utilizar su problemita o su situación emocional para darse a conocer aquí en México y en otros lados”. La conductora agregó que, si bien reconoce el mérito de la artista argentina en su carrera, considera que ha recurrido a la exposición de su vida personal, una dinámica que ahora rechaza cuando proviene de otros.

En el programa, Mónica Castañeda respaldó la postura de Pati Chapoy, señalando que las canciones de Cazzu también abordan emociones y situaciones personales, aunque en contextos distintos. El panel analizó el contenido de los temas recientes y las indirectas que han circulado en la escena musical, destacando la frase: “La que nada debe, nada teme, robado se va, lo que robado viene, tu papá y mamá debieron enseñártelo. Te enloqueces cuando él habla conmigo, él me extraña a mí y yo ni siquiera lo miro, niña. No tengo intenciones de quitarlo”.

Según Chapoy, la reacción de la cantante sudamericana resulta contradictoria, ya que utiliza elementos personales en su música y su comunicación mediática, pero rechaza la exposición cuando proviene de terceros. “A mí lo que me llama la atención es que si ella tiene experiencia en el género urbano, porque también sus canciones hacen referencia a otras emociones y a otras situaciones”, opinó la conductora.

El panel de Ventaneando también abordó la actitud del sonorense ante la controversia. Consideraron que el músico tomó la situación con tranquilidad y que la publicación junto a Ángela Aguilar podría haber sido interpretada como una broma interna. Chapoy sugirió que la molestia de Julieta Cazzuchelli se reactivó tras esa imagen, lo que volvió a colocar en el centro de la conversación la relación entre ambos artistas y el bienestar de la hija que comparten.

En otro momento, Pati comparó la actitud de la artista argentina con la de Libertad Lamarque, actriz y cantante recordada por su perfil dramático y su presencia en el tango. “¿Sabes lo que siento de Cazzu? Que está en Libertad Lamarque, esta actriz argentina. Que se... Exacto, ¿no? Te acuerdas de ella, ¿no? Y todo lloraba y todo. Al fin argentina, ¡qué barbaridad!”, ironizó la conductora.

Así reaccionaron los internautas al comentario de Pati Chapoy:

“Que triste que se expresé así”

“¿Por qué permiten estos comentarios en televisión abierta?"

“Una mujer hablando mal de otra”

“Se metió hasta con el país”

“¿De verdad dijo ‘al fin argentina’? Ahora sí perdieron objetividad"

“Libertad de expresión no es insultar”

“Hasta los invitados se notaron incómodos después del comentario de Pati Chapoy”