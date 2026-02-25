UNAM analiza implicaciones de la reforma electoral de 2026

Reforma electoral de México. (especial)

El pasado 23 de febrero de 2026, especialistas de diversas instituciones académicas se reunieron para analizar las implicaciones de la reforma electoral de 2026, en un encuentro celebrado en la Estación Noroeste de Investigación y Docencia (ENID) del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El objetivo del evento fue promover un debate público, plural y riguroso sobre los posibles efectos adversos que una reforma constitucional en materia electoral podría tener sobre el sistema democrático, la organización de los procesos electorales y la competencia política en México.

La reorganización académica fue concebida como la Primera Jornada del Seminario Reforma Electoral 2026, y contó con la participación de especialistas de distintas instituciones educativas, entre ellas ITESO, ITAM y el Colegio de la Frontera Norte, con la intención de abarcar múltiples perspectivas disciplinares.

Reforma electoral. EFE/Juan Carlos Caval

Reglas del juego dentro de la reforma electoral

En la inauguración del encuentro, Mauricio Padrón Innamorato, secretario académico del IIJ, enfatizó que las reglas del juego democrático no son neutras ni meramente técnicas; estas constituyen el armazón institucional que posibilita la competencia política, la representación, la alternancia en el poder y, en última instancia, la legitimidad del régimen democrático. Por ello, destacó la necesidad de realizar un análisis profundo, informado y responsable como condición indispensable para cualquier modificación en materia electoral.

Durante la sesión, se subrayó que la academia tiene una responsabilidad irrenunciable de ofrecer análisis sustentados en evidencia, en perspectivas comparadas, en fundamentos constitucionales y en reflexión teórica sólida, para contribuir a un debate informado y crítico.

El seminario fue planteado como un foro plural donde convergen diversas miradas —jurídicas, politológicas, sociológicas, administrativas y comparadas— para reflexionar sobre uno de los temas más relevantes para la vida pública del país: las posibles implicaciones de una reforma electoral en el contexto de 2026.

Una de las organizadoras del seminario, Guadalupe Salmorán Villar, investigadora del IIJ, explicó que el encuentro representa un ejercicio de reflexión colectiva en un momento importante de posible reconfiguración de las reglas, las instituciones y los procedimientos electorales. Además, destacó que este tipo de ejercicios buscan tender puentes entre la comunidad académica, la ciudadanía y los actores interesados, bajo el principio de que la deliberación informada es una condición esencial de la democracia.

El evento no solo se limitó a la sede de la ENID en Tijuana, sino que contempló actividades posteriores en el ITESO, en Guadalajara, y en el ITAM, en Ciudad de México, con la intención de continuar y ampliar el debate sobre los posibles efectos adversos de una reforma electoral que no parta de diagnósticos sólidos ni de la participación plural de diversos sectores de la sociedad.