México

UNAM analiza implicaciones de la reforma electoral de 2026

El seminario fue planteado como un foro plural donde convergen diversas miradas para reflexionar sobre uno de los temas más relevantes para la vida pública del país

Guardar
Reforma electoral de México. (especial)
Reforma electoral de México. (especial)

El pasado 23 de febrero de 2026, especialistas de diversas instituciones académicas se reunieron para analizar las implicaciones de la reforma electoral de 2026, en un encuentro celebrado en la Estación Noroeste de Investigación y Docencia (ENID) del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El objetivo del evento fue promover un debate público, plural y riguroso sobre los posibles efectos adversos que una reforma constitucional en materia electoral podría tener sobre el sistema democrático, la organización de los procesos electorales y la competencia política en México.

La reorganización académica fue concebida como la Primera Jornada del Seminario Reforma Electoral 2026, y contó con la participación de especialistas de distintas instituciones educativas, entre ellas ITESO, ITAM y el Colegio de la Frontera Norte, con la intención de abarcar múltiples perspectivas disciplinares.

Reforma electoral. EFE/Juan Carlos Caval
Reforma electoral. EFE/Juan Carlos Caval

Reglas del juego dentro de la reforma electoral

En la inauguración del encuentro, Mauricio Padrón Innamorato, secretario académico del IIJ, enfatizó que las reglas del juego democrático no son neutras ni meramente técnicas; estas constituyen el armazón institucional que posibilita la competencia política, la representación, la alternancia en el poder y, en última instancia, la legitimidad del régimen democrático. Por ello, destacó la necesidad de realizar un análisis profundo, informado y responsable como condición indispensable para cualquier modificación en materia electoral.

Durante la sesión, se subrayó que la academia tiene una responsabilidad irrenunciable de ofrecer análisis sustentados en evidencia, en perspectivas comparadas, en fundamentos constitucionales y en reflexión teórica sólida, para contribuir a un debate informado y crítico.

El seminario fue planteado como un foro plural donde convergen diversas miradas —jurídicas, politológicas, sociológicas, administrativas y comparadas— para reflexionar sobre uno de los temas más relevantes para la vida pública del país: las posibles implicaciones de una reforma electoral en el contexto de 2026.

Una de las organizadoras del seminario, Guadalupe Salmorán Villar, investigadora del IIJ, explicó que el encuentro representa un ejercicio de reflexión colectiva en un momento importante de posible reconfiguración de las reglas, las instituciones y los procedimientos electorales. Además, destacó que este tipo de ejercicios buscan tender puentes entre la comunidad académica, la ciudadanía y los actores interesados, bajo el principio de que la deliberación informada es una condición esencial de la democracia.

El evento no solo se limitó a la sede de la ENID en Tijuana, sino que contempló actividades posteriores en el ITESO, en Guadalajara, y en el ITAM, en Ciudad de México, con la intención de continuar y ampliar el debate sobre los posibles efectos adversos de una reforma electoral que no parta de diagnósticos sólidos ni de la participación plural de diversos sectores de la sociedad.

Temas Relacionados

reforma electoralUNAMmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

México rompió récord de inversión extranjera en 2025: recauda 40,871 millones de dólares

El país atrae capital productivo global por quinto año consecutivo, incluso mientras los flujos hacia economías en desarrollo caen a nivel mundial

México rompió récord de inversión

Pumas sorprende en el Clausura 2026: líder en goles y sin derrota

Tras un inicio marcado por la irregularidad de otros contendientes, el equipo auriazul ha capitalizado su contundencia y regularidad para instalarse en la parte alta de la tabla

Pumas sorprende en el Clausura

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 25 de febrero: bloque derecho de Av. Chapultepec con grava tirada

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Zona Acapulco 2026: line-up, sede, preventa y todo sobre el festival para Semana Santa

Este evento busca consolidarse como uno de las opciones más atractivas de la temporada vacacional

Zona Acapulco 2026: line-up, sede,

¿Por qué se relaciona a Peso Pluma con el CJNG? Los dichos de ‘Doble P’, las amenazas y sus polémicas líricas

En varios de sus corridos tumbados, el cantante hace referencia a personajes y símbolos asociados al crimen organizado

¿Por qué se relaciona a
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Por qué se relaciona a

¿Por qué se relaciona a Peso Pluma con el CJNG? Los dichos de ‘Doble P’, las amenazas y sus polémicas líricas

Transportistas y productores piden a la FIFA no celebrar el Mundial 2026 en México por inseguridad en el país

Amenazan con narco-mantas a director de Policía Municipal y alcalde de Tuxpan

Edomex refuerza seguridad tras muerte de “El Mencho”: se registraron dos detenciones en Ecatepec y Chalco

Familia de El Mencho pide los restos del líder del CJNG a través de un abogado

ENTRETENIMIENTO

Zona Acapulco 2026: line-up, sede,

Zona Acapulco 2026: line-up, sede, preventa y todo sobre el festival para Semana Santa

¿Por qué se relaciona a Peso Pluma con el CJNG? Los dichos de ‘Doble P’, las amenazas y sus polémicas líricas

Hot Wheels Monster Trucks Live 2026 en CDMX: fechas, precios y boletos

¿Jesse & Joy se separan? Uno de los integrantes habla sobre los próximos proyectos

¿Quiénes son los segundos hermanos confirmados para el programa ‘Juego de Voces’?

DEPORTES

Olympia y Persephone se juegan

Olympia y Persephone se juegan todo por una revancha ante Mercedes Moné

Pumas sorprende en el Clausura 2026: líder en goles y sin derrota

La historia de Alam González: el atleta que sufrió un accidente automovilístico y encontró la esperanza en el tenis de mesa

Floyd Mayweather Jr. vs Manny Pacquiao: cuándo y dónde ver en México la pelea más esperada del año

¿Cuál fue el partido de fútbol más visto por los mexicanos en 2025?