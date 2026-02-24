Mueren dos niñas haitianas en casa de tránsito del DIF de Oaxaca: destituyen a la directora

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos niñas de origen haitiano murieron al interior del Centro de Tránsito Casa Hogar “Patos”, perteneciente al Sistema DIF de Oaxaca en el municipio de San Raymundo Jalpan, cuando jugaban en un área en la que se encuentra una cisterna.

Las dos menores de edad se encontraban alojadas de manera temporal junto con su madre debido a su situación de migración.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que ya inició una investigación penal luego de que este martes ambas menores fueron localizadas al interior de una cisterna.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las menores de edad se encontraban jugando en inmediaciones del área donde se ubica una cisterna dentro del centro de acogida, donde fueron posteriormente localizadas sin vida.

Sin embargo, el Gobierno del Estado detalló que el hallazgo de las menores de edad se efectuó en una fosa séptica, luego de que se reportó la desaparición de las niñas.

Dos personas fueron detenidas para deslindar responsabilidades

Niñas migrantes juegan en el albergue Casa del Migrante, que actualmente alberga a 74 migrantes. Si bien el albergue tiene capacidad para más de 500 personas, según sus administradores, ha experimentado una disminución en el número de personas en las últimas semanas, en Ciudad Juárez, México, el 25 de febrero de 2025. REUTERS/Jose Luis Gonzalez TPX IMAGES OF THE DAY

Ante los hechos, la Fiscalía del Estado detalló que como resultado de la colaboración institucional y el intercambio de información con autoridades del DIF Estatal, dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para que deslinden responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades señalaron que ya cuentan con la información suficiente para establecer las primeras hipótesis legales del caso, lo cual se lleva a cabo con perspectiva de género y enfoque especializado en niñez.

“Desde que la institución tuvo conocimiento del caso, activó los protocolos especializados y conformó un equipo multidisciplinario integrado de la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, así como de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, debido a la naturaleza de los hechos”, detalló la Fiscalía.

Además, aseguró que agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

Destituyen a la directora general del DIF Oaxaca

Directora general del Sistema DIF Oaxaca. Foto: Facebook / Maribel Salinas Velasco

El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, anunció la destitución de la directora general del Sistema DIF Oaxaca, Maribel Salinas Velasco, así como de la coordinadora general de Albergues y la directora de la Casa Hogar “Pato”.

Además, la titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Elsa Reyes López informó que se abrió un proceso administrativo para aplicar sanciones en caso de ser necesario.

Por su parte, Yarib Hernández García, titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao), informó que desde el primer momento en el que se supo la desaparición de las menores de edad se activaron los protocolos de búsqueda, por lo que al arribar elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de seguridad se efectuaron las labores de recuperación de los cuerpos.

Foto: Especial

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, lamentó la muerte de las niñas y expresó sus condolencias tanto a la madre como a los familiares.

“Este hecho será esclarecido con total rigor. Para garantizar objetividad e imparcialidad, he determinado la separación el cargo de la Directora General del DIF Oaxaca, así como la destitución de la Directora del Albergue y de la Coordinadora de Albergues”, escribió en sus redes sociales.