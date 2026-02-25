Eleazar Gómez llegaría a Venga la Alegría tras su participación en La Granja VIP y la salida de Pato Borghetti

Eleazar Gómez se perfila como el nuevo conductor de Venga la Alegría, revitalizando la programación matutina tras el retiro de Borghetti. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La salida de Pato Borghetti de Venga la Alegría y la inminente incorporación de Eleazar Gómez ha sacudido la programación matutina de TV Azteca.

De acuerdo con información difundida por el periodista Gabo Cuevas, coincide con una etapa de transición para el popular programa, que apuesta a renovar su formato diario ante los retos del rating y la competencia.

El ingreso de Eleazar Gómez al matutino de TV Azteca coincide con la estrategia del programa para renovar su formato frente al desafío del rating. (TV Azteca)

Eleazar Gómez: de la polémica a la reinvención en TV Azteca

El vacío dejado por Borghetti abrió paso a rumores y especulaciones, hasta que la figura de Eleazar Gómez ganó protagonismo.

Tras años de controversias legales y un periodo alejado de la televisión, el actor recuperó visibilidad en 2025 con su participación en el reality La Granja VIP, donde pasó de ser uno de los menos queridos a obtener el segundo puesto, modificando la percepción pública sobre su persona.

El periodista Gabo Cuevas aseguró que el contrato de Eleazar Gómez “ya estaría firmado”, agregando que la expectativa de la producción es que “le dará un tinte más fresco al programa”. Según el comunicador, esta condición fue determinante para que Gómez aceptara su ingreso a La Granja VIP.

La trayectoria de Eleazar Gómez estuvo marcada por escándalos legales, con un polémico arresto en 2020 que afectó su imagen en la televisión mexicana. (IG: @lagranjavipmx)

Cabe recordar que la trayectoria del intérprete ha estado marcada por episodios controvertidos. En 2020, fue arrestado y encarcelado tras ser acusado de agresión física e intento de asfixia contra su entonces pareja Tefy Valenzuela.

Su liberación dependió del pago de una compensación económica y una disculpa pública, lo que supuso un duro golpe para su carrera en la televisión mexicana, donde había destacado en proyectos como RBD y Atrévete a soñar.

Intentos anteriores de regresar al medio no dieron resultados hasta su incursión reciente en realities, donde logró revertir parte del rechazo mediático.

Su participación en el reality La Granja VIP en 2025 ayudó a Eleazar Gómez a reposicionar su carrera, alcanzando el segundo lugar y mejorando su percepción mediática. (Foto: Instagram @eleazargomez333)

El retiro de Pato Borghetti: salud y nuevas prioridades

El 19 de diciembre de 2025 marcó el último día de Patricio Borghetti en la pantalla de Venga la Alegría. De acuerdo con Gabo Cuevas, la decisión obedeció a un tema médico de gravedad:

“Estás a nada de que te dé un paro cardíaco, un infarto”, fue la advertencia que, según el periodista, el conductor recibió de sus médicos. El presentador argentino enfrentó “un serio problema que necesitamos atender ya o ya”, situación que desembocó en la recomendación de alejarse del estrés y tomar un descanso.

La salida no solo impactó a Borghetti, sino también a su entorno familiar. Su esposa, Odalys Ramírez, optó por dejar el programa Cuéntamelo ya!

Durante su despedida en vivo, el conductor compartió con su equipo y la audiencia: “Es un día difícil para mí, agridulce. No quiero que sea triste porque se viene un cambio importante”.

Y agregó: “El día 19 de diciembre será mi último programa en Venga la Alegría, por lo menos de esta etapa, y quería contárselos porque es una decisión complicada, pero hay otros proyectos que quiero perseguir el año que entra, algo que vengo anhelando hace mucho tiempo y que no me permitiría estar en Venga la Alegría todos los días con ustedes y con ustedes”.

Patricio Borghetti dejó Venga la Alegría por razones de salud, tras recibir recomendaciones médicas urgentes para reducir el estrés y priorizar su bienestar. (Foto: Instagram@ patoborghetti)

Expectativa y rumor: la llegada de un nuevo conductor

Aunque la producción de TV Azteca no ha hecho oficial la fecha ni los términos de la incorporación de Eleazar Gómez a Venga la Alegría, fuentes como TVNotas sostienen que la negociación está cerrada.

Las versiones sobre su futuro profesional también lo ubicaban en la edición de fin de semana del matutino o en Al Extremo, aunque finalmente la opción diaria de lunes a viernes fue la que cobró mayor fuerza.

Mientras llega la confirmación oficial, la expectativa se centra en cómo la figura de Eleazar Gómez influirá en la evolución de uno de los espacios más emblemáticos de la televisión matutina mexicana.