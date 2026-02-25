México

Cazzu reaparece en redes tras fuertes reclamos de Christian Nodal: “Qué buen día”

Lo que comenzó como un mensaje contra el pacto patriarcal terminó en fuerte revelaciones

Guardar
(IG: @cazzu // @nodal)
(IG: @cazzu // @nodal)

Cazzu reapareció en redes sociales tras los contundentes mensajes que Christian Nodal publicó en su canal de difusión sobre su rompimiento y la custodia de su hija Inti.

La cantante publicó un breve mensaje que fue considerado por algunos internautas como una indirecta contra el intérprete de regional mexicano.

“Qué gran día. Nos vemos en un ratito”, escribió en sus historias de Instagram.
(IG: @cazzu)
(IG: @cazzu)

Julieta Cazzuchelli -nombre real de la artista- escribió estas palabras sobre un video que grabó desde su cama, donde aparece con pijama y una gran sonrisa en su rostro.

¿Qué pasó?

Los cantantes llevan aproximadamente dos años envueltos en controversia por temas derivados de su separación. Y es que no solo han dado de qué hablar por cómo ocurrió su rompimiento y repentino matrimonio de Christian Nodal con Ángela Aguilar, también porque no han llegado a acuerdo sobre la custodia de su hija Inti.

Tras meses de dimes y diretes, una canción dio un giro inesperado. Se trata de “Rosita”, un tema de Tainy, Rauw Alejandro y Jahyco donde se menciona el matrimonio de los cantantes de música ranchera.

El cantante respondió a críticas
El cantante respondió a críticas en redes sociales y Cazzu lanzó indirectas en su contra. (REUTERS/Ronda Churchill)

“Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal”, dice.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

CazzuChristian NodalBelindaRauw AlejandroRositaÁngela Aguilarmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Resultados del Tris: todos los números ganadores del 24 de febrero

Descubra aquí los dígitos obtenidos en los cinco sorteos diarios, dados a conocer por la Lotería Nacional

Resultados del Tris: todos los

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios cobran su pago del programa hoy miércoles 25 de febrero

Los depósitos del primer bimestre del año concluirán el próximo viernes 27 de febrero

Beca Benito Juárez 2026: qué

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de febrero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cómo nos afecta la conexión entre el intestino y las emociones: inflamación intestinal, depresión, ansiedad y más

El eje intestino-cerebro constituye un canal de comunicación biológica que influye tanto en la salud gastrointestinal como en el estado emocional

Cómo nos afecta la conexión

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 25 de febrero:

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trasladan a presuntos escoltas de

Trasladan a presuntos escoltas de El Mencho al Altiplano en fuerte operativo de la Guardia Nacional

¿Quién es “El R1” o “El Láminas”, el hijo del “Tío Lako” que habría muerto?

Dentro de la cabaña que se convirtió en el último refugio de “El Mencho”

Detienen a hombre tras presunto ataque armado que dejó un muerto y dos heridos en Tlalpan

De “El Mencho” a “El Señor de los Cielos”: las muertes que más controversia generaron en el narco mexicano

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo: Gobierno

Shakira en el Zócalo: Gobierno de la CDMX aplicará vacunas contra el sarampión

Estrella y Wendolee comparten recuerdos de Héctor Zamorano, ex alumno de La Academia, tras su fallecimiento

¿Indirectas para Belinda y Bad Bunny? Christian Nodal confiesa detalles de su relación con Cazzu

Christian Nodal habla sobre pleito legal con Cazzu y se defiende: “Mi silencio y mi distancia no son abandono”

Desde Peso Pluma hasta Natanael Cano y Fuerza Regida: estos son todos los artistas que han dedicado versos a “El Mencho”

DEPORTES

Juventus vs Galatasaray: cuándo y

Juventus vs Galatasaray: cuándo y dónde ver los playoffs de vuelta de la UEFA Champions League en México

PSG vs Mónaco: cuándo y dónde ver los playoffs de vuelta de la UEFA Champions League en México

Estos son los pilotos mexicanos del automovilismo que están activos

Este es el récord que podría alcanzar Efraín Juárez con Pumas

Esto dijo Pitbull Cruz de un posible enfrentamiento contra Ryan García por el título wélter del CMB