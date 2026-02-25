Cazzu reaparece en redes tras fuertes reclamos de Christian Nodal: “Qué buen día”

(IG: @cazzu // @nodal)

Cazzu reapareció en redes sociales tras los contundentes mensajes que Christian Nodal publicó en su canal de difusión sobre su rompimiento y la custodia de su hija Inti.

La cantante publicó un breve mensaje que fue considerado por algunos internautas como una indirecta contra el intérprete de regional mexicano.

“Qué gran día. Nos vemos en un ratito”, escribió en sus historias de Instagram.

(IG: @cazzu)

Julieta Cazzuchelli -nombre real de la artista- escribió estas palabras sobre un video que grabó desde su cama, donde aparece con pijama y una gran sonrisa en su rostro.

¿Qué pasó?

Los cantantes llevan aproximadamente dos años envueltos en controversia por temas derivados de su separación. Y es que no solo han dado de qué hablar por cómo ocurrió su rompimiento y repentino matrimonio de Christian Nodal con Ángela Aguilar, también porque no han llegado a acuerdo sobre la custodia de su hija Inti.

Tras meses de dimes y diretes, una canción dio un giro inesperado. Se trata de “Rosita”, un tema de Tainy, Rauw Alejandro y Jahyco donde se menciona el matrimonio de los cantantes de música ranchera.

El cantante respondió a críticas en redes sociales y Cazzu lanzó indirectas en su contra. (REUTERS/Ronda Churchill)

“Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal”, dice.

Información en desarrollo...