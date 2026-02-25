Así fue la última vez que Christian Nodal, Cazzu y Rauw Alejandro convivieron como amigos antes de “traicionarse”

(IG: @nodal // @cazzu // REUTERS: Marco Bello)

El estreno de “Rosita” desató una batalla entre Cazzu, Christian Nodal y Rauw Alejandro.

Y es que, en una estrofa del tema (interpretado por Rauw Alejandro, Tiany y Jhayco) se hace referencia al matrimonio del intérprete de regional mexicano con Ángela Aguilar, lo que fue considerado por la rapera argentina como una traición de quien consideraba su amigo.

Rauw Alejandro se defendió a través de redes sociales, mientras que Cazzu publicó una crítica en contra del pacto patriarcal y Christian Nodal lamentó el origen del escándalo en el que se vio embarrado con su esposa.

En dichos mensajes, no solo figuraron los involucrados, también otros artistas. Según algunos internautas, Nodal habría hecho referencia a Belinda y Bad Bunny en el siguiente fragmento de su comunicado.

“Lo que me cuesta entender es la selectividad de la indignación. Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de Rosita, que me dejó bien entendido que era imperdonable por la historia que seguramente nunca contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición”, publicó en su canal de difusión.

Lo que más llamó la atención es que el intérprete de “Adiós amor” reveló que existe un proceso legal en México por temas relacionados con la custodia de la hija que tiene con Cazzu: Inti.

¿Eran buenos amigos?

El escándalo provocó que algunos usuarios de redes sociales recordaran la vez que Cazzu, Christian Nodal, Rauw Alejandro y Rosalía recibieron el Año Nuevo 2023 en Tokio, Japón.

En aquel entonces, la rapera argentina y el intérprete de regional mexicano acababan de confirmar su relación amorosa, mientras que el cantante puertorriqueño y la estrella española se encontraban preparando sus nupcias.

Todos presumieron su viaje a través de redes sociales. Gracias a ello, se sabe que salieron de fiesta, disfrutaron de la gastronomía y entraron a un karaoke. Los videos ya no se encuentran disponibles en las redes verificadas de los artistas, pero circulan en internet.

El destino Rauw Alejandro y Rosalía cambió seis meses después, pues terminaron su relación y compromiso matrimonial. Aproximadamente un año después, en mayo de 2024, Christian Nodal anunció su separación de Cazzu y días después se casó con Ángela Aguilar en Morelos.

Desde entonces, Nodal y Cazzu sostienen una batalla legal por temas relacionados con la manutención de su hija.