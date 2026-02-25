Adrián Marcelo rechaza los 4 millones de pesos que Poncho de Nigris le ofreció por subir al ring contra él

Adrián Marcelo rechaza la oferta millonaria de Poncho de Nigris para el evento de boxeo Ring Royale y mantiene la tensión mediática (Vix // IG: @ponchodenigris)

Adrián Marcelo, conocido creador de contenido y conductor de podcast, rechazó cuatro millones de pesos ofrecidos por Poncho de Nigris para participar en el evento de boxeo Ring Royale, una propuesta que reaviva la rivalidad entre ambos tras una pelea previa y revela las tensiones en torno a los actuales realities en México.

Durante uno de los capítulos recientes de Hermanos de Leche, espacio que comparte con el también creador Iván Fematt ‘La Mole’, Marcelo descartó de manera directa y sin ambigüedades tanto la oferta millonaria como su interés por asociarse con proyectos vinculados a de Nigris.

En su intervención, el influencer aseguró:

“El otro puñetas piensa que los cuatro millones se los estaba pidiendo a él. Está bien desconectado, es como el vato que piensa: ‘Hey, háblenme’… No, hijo, me los estaba ofreciendo alguien más, no te los estaba pidiendo a ti, animal… A ti te cobro ocho”, dejando en claro que solo participaría por una suma aún mayor.

El creador de contenido Adrián Marcelo descarta asociarse con proyectos de Poncho de Nigris, a pesar de la propuesta de cuatro millones de pesos (Captura Vix)

Este pronunciamiento se produjo mientras Marcelo y Fematt analizaban la proliferación de realities protagonizados por Mario Bezares y Sergio Mayer. Marcelo ironizó sobre la vigencia mediática de de Nigris y sobre la dinámica de los eventos de boxeo con fines de entretenimiento.

Respecto a la presencia publicitaria de Poncho en Ring Royale, sentenció: “Luego quiere que vaya a estar en una cartelera en donde se pone él con una corona; te quedaste en los dosmiles, donde más o menos eras alguien, pero acá ya las reglas son otras”.

Sobre los nuevos formatos, criticó abiertamente a los programas ¿Apostarías por mí? y La Casa de los Famosos 6, en los que participan Bezares y Mayer, respectivamente: “El otro p*nche vejete, que le duele la próstata, encerrado en otro reality, donde ya es lo que hay… Mayito. Está encerrado en otra mamad* de esas. Entiendan que los descompuse esos shows, ya no van a estar buenos; ahora un diputado se metió, hazme un perro favor…”, expresó Marcelo.

El antecedente de la disputa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sigue influyendo en la relación entre Adrián Marcelo y de Nigris (captura de pantalla)

Poncho de Nigris ofreció 4 millones de pesos y un reto público para el Ring Royale

El conductor y empresario Poncho de Nigris generó una controversia viral tras invitar de manera pública a Adrián Marcelo a pelear en la próxima edición de Ring Royale, comprometiéndose a pagarle cuatro millones de pesos.

Según relató de Nigris en su propio podcast, el encuentro propuesto sería a tres rounds, con caretas y dos minutos de descanso; la oferta económica surgió del propio Marcelo en un episodio anterior.

La declaración fue clara: “Adrián, te voy a pagar los 4 millones de pesos y la próxima edición de Ring Royale te vas a subir conmigo, güey. Tres rounds, dos minutos de descanso con careta. Te voy a noquear, güey. 4 millones de pesos te voy a dar y ahora sí, no te puedes rajar”.

La rivalidad entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris resurge tras un ofrecimiento para pelear en Ring Royale, alimentando el debate en redes sociales (IG)

Hasta el momento, Marcelo no había dado una respuesta pública directa a este reto, lo que alimentó debates entre los seguidores de ambos en redes sociales. El contexto de esta relación está marcado por un altercado ocurrido en agosto de 2025, cuando los dos, ex participantes de La Casa de los Famosos México, protagonizaron una disputa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En aquel incidente, registrado en video y viralizado en redes sociales, de Nigris exigió a Marcelo bajar de la planta alta para confrontarlo: “Bájate aquí, querías platicar, bájate, güey, para que me digas lo que querías decir”.