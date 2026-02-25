México

Adrián Marcelo rechaza los 4 millones de pesos que Poncho de Nigris le ofreció por subir al ring contra él

Marcelo dejó en claro que necesitará una oferta aún mayor si quieren verlo enfrentar a Poncho de Nigris, descartando unirse a proyectos ligados al conductor regiomontano y cuestionando su actual éxito

Guardar
Adrián Marcelo rechaza la oferta
Adrián Marcelo rechaza la oferta millonaria de Poncho de Nigris para el evento de boxeo Ring Royale y mantiene la tensión mediática (Vix // IG: @ponchodenigris)

Adrián Marcelo, conocido creador de contenido y conductor de podcast, rechazó cuatro millones de pesos ofrecidos por Poncho de Nigris para participar en el evento de boxeo Ring Royale, una propuesta que reaviva la rivalidad entre ambos tras una pelea previa y revela las tensiones en torno a los actuales realities en México.

Durante uno de los capítulos recientes de Hermanos de Leche, espacio que comparte con el también creador Iván Fematt ‘La Mole’, Marcelo descartó de manera directa y sin ambigüedades tanto la oferta millonaria como su interés por asociarse con proyectos vinculados a de Nigris.

En su intervención, el influencer aseguró:

“El otro puñetas piensa que los cuatro millones se los estaba pidiendo a él. Está bien desconectado, es como el vato que piensa: ‘Hey, háblenme’… No, hijo, me los estaba ofreciendo alguien más, no te los estaba pidiendo a ti, animal… A ti te cobro ocho”, dejando en claro que solo participaría por una suma aún mayor.

El creador de contenido Adrián
El creador de contenido Adrián Marcelo descarta asociarse con proyectos de Poncho de Nigris, a pesar de la propuesta de cuatro millones de pesos (Captura Vix)

Este pronunciamiento se produjo mientras Marcelo y Fematt analizaban la proliferación de realities protagonizados por Mario Bezares y Sergio Mayer. Marcelo ironizó sobre la vigencia mediática de de Nigris y sobre la dinámica de los eventos de boxeo con fines de entretenimiento.

Respecto a la presencia publicitaria de Poncho en Ring Royale, sentenció: “Luego quiere que vaya a estar en una cartelera en donde se pone él con una corona; te quedaste en los dosmiles, donde más o menos eras alguien, pero acá ya las reglas son otras”.

Sobre los nuevos formatos, criticó abiertamente a los programas ¿Apostarías por mí? y La Casa de los Famosos 6, en los que participan Bezares y Mayer, respectivamente: “El otro p*nche vejete, que le duele la próstata, encerrado en otro reality, donde ya es lo que hay… Mayito. Está encerrado en otra mamad* de esas. Entiendan que los descompuse esos shows, ya no van a estar buenos; ahora un diputado se metió, hazme un perro favor…”, expresó Marcelo.

El antecedente de la disputa
El antecedente de la disputa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sigue influyendo en la relación entre Adrián Marcelo y de Nigris (captura de pantalla)

Poncho de Nigris ofreció 4 millones de pesos y un reto público para el Ring Royale

El conductor y empresario Poncho de Nigris generó una controversia viral tras invitar de manera pública a Adrián Marcelo a pelear en la próxima edición de Ring Royale, comprometiéndose a pagarle cuatro millones de pesos.

Según relató de Nigris en su propio podcast, el encuentro propuesto sería a tres rounds, con caretas y dos minutos de descanso; la oferta económica surgió del propio Marcelo en un episodio anterior.

La declaración fue clara: “Adrián, te voy a pagar los 4 millones de pesos y la próxima edición de Ring Royale te vas a subir conmigo, güey. Tres rounds, dos minutos de descanso con careta. Te voy a noquear, güey. 4 millones de pesos te voy a dar y ahora sí, no te puedes rajar”.

La rivalidad entre Adrián Marcelo
La rivalidad entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris resurge tras un ofrecimiento para pelear en Ring Royale, alimentando el debate en redes sociales (IG)

Hasta el momento, Marcelo no había dado una respuesta pública directa a este reto, lo que alimentó debates entre los seguidores de ambos en redes sociales. El contexto de esta relación está marcado por un altercado ocurrido en agosto de 2025, cuando los dos, ex participantes de La Casa de los Famosos México, protagonizaron una disputa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En aquel incidente, registrado en video y viralizado en redes sociales, de Nigris exigió a Marcelo bajar de la planta alta para confrontarlo: “Bájate aquí, querías platicar, bájate, güey, para que me digas lo que querías decir”.

Temas Relacionados

Adrián MarceloPoncho de NigrisRing Royalemexico-entretenimiento

Más Noticias

Grupo Parlamentario de Morena pide que envíen a México a Cabeza de Vaca

El mensaje publicado por la organización al FBI siguió a las actividades del exgobernador en Washington a inicios del mes

Grupo Parlamentario de Morena pide

Cómo hablar con los niños de violencia para prevenir el miedo

Una conversación adaptada y el apoyo emocional pueden ayudarles a entender situaciones difíciles sin sentirse abrumados

Cómo hablar con los niños

Los ejercicios clave para fortalecer el pecho en el gimnasio y el truco que hará que tengas resultados rápido

Uno de los músculos más deseados por deportistas

Los ejercicios clave para fortalecer

Filetes de coliflor: saludables, ricos en fibra y antioxidantes

Una porción de esta receta proporciona nutrientes esenciales, con bajo contenido calórico y grasas moderadas, lo que contribuye al bienestar digestivo

Filetes de coliflor: saludables, ricos

Así reaccionó Javier Aguirre a la postura de Portugal sobre jugar en México en la inauguración del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

El entrenador de la Selección Mexicana explicó cuál es el panorama dentro del Tri tras los acontecimientos de inseguridad

Así reaccionó Javier Aguirre a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a ocho criminales tras

Procesan a ocho criminales tras robo millonario de dinero en efectivo en El Salto, Jalisco

No hay detenidos por quema de 30 vehículos y 5 comercios dañados en Colima tras abatimiento de “El Mencho”, informa SSP

El santo niño de Atocha, San Judas Tadeo, San Charbel y otros santos favoritos de los narcos en México

Deportista, fuerte y valiente: ella era Nahomi Elizabeth, miembro de la Guardia Nacional que murió luchando contra El Mencho

Abatimiento de “El Mencho”, líder del CJNG, beneficiaría la realización del Mundial en México, según el periodista Jesús Lemus

ENTRETENIMIENTO

Redes sociales “matan” a Harold

Redes sociales “matan” a Harold Azuara de ‘La CQ’ y así reaccionó el actor

Scream 7: esta es la clasificación con la que será estrenada en todos los cines de México

Anahí y Manuel Velasco sorprenden con emotivo regalo a su sobrino que fue atacado por un tiburón

Christian Nodal envía contundente mensaje tras reacción de Cazzu a la canción de Rauw Alejandro

Mauricio Castillo pone en duda su amistad con Adal Ramones por fallido reencuentro de ‘Otro Rollo’: “Algo sospechoso”

DEPORTES

Así reaccionó Javier Aguirre a

Así reaccionó Javier Aguirre a la postura de Portugal sobre jugar en México en la inauguración del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

FMF asegura que el México vs Portugal se realizará sin alteraciones, pese a preocupación de la Federación Portuguesa

Messi arma su once ideal con personajes de El Chavo del Ocho

Ramón Urías es baja de México para el Clásico Mundial de Béisbol: razones de su salida y quién irá en su lugar

Miguel Herrera asistirá al Mundial 2026 sin Costa Rica: TUDN lo presenta como analista deportivo